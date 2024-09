Atleta parapléjica compite en una carrera usando un traje robótico

Las series de televisión nos dicen que la ciencia ficción inventó personas bionicas en la década de 1970, pero que sólo Steve Austiny Jaime Summers llegaron a utilizar los artículos, cuya realización cuesta alrededor de 6 millones de dólares. Bueno, décadas más tarde, la ciencia actual cuenta ya con «milagros bionicos».

Una mujer embarazada de 36 años de edad que sufre parálisis llamada Claire Lomas compitió en el Great North Run, el medio maratón más grande en el mundo, usando un traje bionico. Lomas, que tiene 16 semanas de embarazo, comenzó la carrera el miércoles y terminó el domingo con la ayuda de su marido Dan y del traje, el cual compensa las lesiones que sufrió en un accidente de equitación en 2007. Esas lesiones incluyeron una fractura de cuello, dislocación de espalda, fractura de costillas, un pulmón perforado y neumonía. Es una persona parapléjica que acaba de correr un medio maratón. Lomas ha estado usando y compitiendo con los trajes robóticos ReWalk desde 2012.

¡Realmente tenemos la tecnología!

Aquí hay más detalles de la carrera de Lomas por the Guardian, y son bastante inspiradores:



Lomas le dijo a The Guardian que había sufrido de náuseas matutinas durante gran parte de su entrenamiento y había tenido que buscar atención médica debido a las llagas causadas por los tirantes de su traje. «No he dormido mucho. Pasé las dos primeras noches preocupada por no poder hacerlo», dijo.

A Lomas le ofrecieron un lugar en el Great North Run, después de haber sido negado un lugar oficial en London Vitality de 10 kilómetros. Usando un exoesqueleto robótico ReWalk, estimado en alrededor de 50.000 libras (unos 66.600 dólares), Claire caminaba cerca de tres millas cada día con la ayuda de su marido Dan, visitando escuelas en el camino para hablar con los niños acerca de su batalla para superar sus lesiones.

El ganador del evento, nada menos que Mo Farah, felicitó a Lomas después de haber terminado, diciendo «ella es increíble». Farah señaló el valor de Lomas para competir, diciendo que es justo lo que necesita el Great North Run.

También es bueno para la sociedad en general. Lomas estima que recaudó casi 20.000 libras para asociaciones de caridad, pero incluso, el mayor valor en su historia viene simplemente del ejemplo que impone.