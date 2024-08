Tenemos que seguir hablando de acoso sexual universitario en Colombia

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvicecol%2Fvideos%2F2157908847754909%2F&show_text=0&width=476

Artículo publicado por VICE Colombia.

En agosto del año pasado lanzamos un segundo capítulo de #AcosoSexualEnLaU, nuestro especial de seguimiento sobre el acoso sexual universitario en Colombia. Luego de investigar el caso de una estudiante acosada por un compañero en la Pontificia Universidad Javeriana, nos dimos cuenta de que su caso era tan solo uno de los relatos de acoso de los miles que se desarrollaban entre profesores y estudiantes dentro de las aulas universitarias colombianas.

Debido a esto, decidimos salir en búsqueda de todas las dinámicas que generaban y perpetuaban el acoso sexual en las universidades del país: la desigualdad de género, la falta de denuncia, la negligencia de las universidades y el Ministerio de Educación, la reincidencia, la falta de rutas de atención y la revictimización fueron algunos de los elementos que identificamos como catalizadores de esta problemática en diferentes universidades.

Hoy, más de un año después, y luego de hacer cubrimientos de varios hechos relacionados con el acoso sexual universitario a lo largo de estos meses, no es equivocado decir que la problemática continúa. Muchos profesores siguen acosando a las estudiantes en sus clases, varias universidades siguen sin entender que el problema no radica en las estudiantes provocando a estudiantes y docentes sino que es un problema estructural de desigualdad de género y aunque el Ministerio de Educación publicó hace más de dos meses unos lineamientos de política pública para combatir esta problemática en las instituciones de educación superior (se demoraron más de un año en cumplir su promesa de publicarlos), especialistas que hacen parte de observatorios e investigaciones relacionadas con estudios de género afirman que el cambio no ha sido notorio en las universidades.

Mientras tanto, relatos como el de la estudiante que cubrimos hace ya casi dos años, siguen sucediendo repetidamente en los salones de varias universidades del país.

Por eso, un año después de ese video, estamos publicando otro. Lo hacemos porque necesitamos seguir visibilizando el acoso sexual universitario, no solo desde una misma orilla, sino planteándose nuevas preguntas para ampliar el panorama de esta problemática. Nuestras preguntas esta vez están enfocadas en las zonas grises, el consentimiento y el devenir que experimentan los estudiantes que se siguen enfrentando a episodios de acoso sexual.

¿Cómo una víctima se convierte en sobreviviente y se empodera de su situación luego de sufrir de acoso o abuso? ¿Los estudiantes hombres no denuncian casos de acoso porque no les pasa, o por cuestiones de género? ¿Cuáles son los colectivos universitarios que están apoyando a las víctimas de acoso y abuso sexual cuando las universidades y el Estado no se manifiestan?

Estas son algunas de las preguntas que estaremos respondiendo en nuestro nuevo capítulo de #AcosoSexualEnLaU, un especial que pretende seguir haciendo seguimiento de esta problemática hasta que sea erradicada de las universidades colombianas.