Para tener un hit musical mundial necesitas, al menos, nueve escritores y un rapero

A mediados de 2018, Pusha-T puso de nuevo en el radar la enigmática figura de los ghostwriters gracias a “Infrared”, la canción que inició su beef con Drizzy. Los ghostwriters son esos artistas que escriben un hit pero siempre quedan detrás del artista. Ellos, los que aparecen solo en los créditos de la canción en Spotify, a veces en Wikipedia, y en asociaciones de compositores y creadores como la SACM y SAYCO. Ellos, los que hacen hits.

De un estudio de consumo musical de 2018 que hizo BuzzAngle, el medio Music Business Worldwide (MBW) descubrió que hay un promedio de nueve escritores por canción en el top diez de canciones más escuchadas en este año que recién pasó.

Esto no solo demuestra el punto de King Push, ya que Drake aparece en el primer lugar con “God’s Plan” –escrita por 16 manos– y también con “Nice For What” –escrita por 21 personas– en el quinto lugar, sino que los hits del año no los escribió una sola persona. Del top 25, solo hay una canción: “Perfect”, de Ed Sheeran, que está escrita por una única persona y dos que están escritas por dos: “SAD!” y “Moonlight” del difunto rapero XXXTENTACION. Además, de 25 canciones, 20 son explícitamente de hip hop y 22 tienen raperos, creando una perspectiva de que este género dominó el 2018 como afirma MBW.

Ahora, hay un cuadro latino para revisar que no nos deja atrás en cuanto a ghostwriters. Por ejemplo, la canción latina más escuchada del 2018: “I Like It”, de Bad Bunny, J Balvin y Cardi B fue escrita por 15 personas. Haciendo un promedio, en el top 10 hay un total de siete manos por canción y en el top cinco un total 7.2 personas por tema. Las canciones que más tienen escritores, aparte de “I Like It”, son “Me niego” de Reik ft. Ozuna con nueve escritores, y “Felices los 4” de Maluma con ocho. Por otro lado, las que menos tienen manos son “Despacito” de Luis Fonsi ft. Daddy Yankee con dos personas y “Escápate conmigo” de Wisin ft. Ozuna con cinco personas.

¿Nos estaremos acercando a una música más colaborativa? O, por lo contrario, ¿estamos ante artistas con falta creatividad? No lo sabemos, pero para algún lado vamos.

