Teóricos de la conspiración creen que un ejercicio militar traerá la ley marcial a EE.UU este verano

Un documento no clasificado sobre un ejercicio de entrenamiento del ejército estadounidense programado para este verano, incluye un mapa de codificación cromática que señala Texas como «territorio hostil» y llama «grupo insurgente» a una parte de California. El documento en cuestión ha desatando una serie de rumores en la red que aseguran que el ejercicio se trata en realidad de un ensayo general para un complot del gobierno con el fin de declarar la ley marcial.

El entrenamiento en cuestión, conocido como Jade Helm 15, tendrá lugar entre el 15 de julio y el 15 de septiembre en ciertas regiones de Texas, California, Arizona y Nuevo México, e implicará la participación de los Boinas Verdes, los SEALS de la Marina, y otras fuerzas de Operaciones Especiales. El polémico caso ha salido a la luz a raíz de una presentación que describe los efectos que podrían tener tales ejercicios sobre las poblaciones locales. El ejército estadounidense no confirmó la legitimidad del documento.

El autor Dave Hodges dijo en Sleuth Journal — un sitio web que se describe a sí mismo como un medio de comunicación alternativo e independiente y que además vende «material de preparación y supervivencia» —, que el ejercicio trataba en realidad de conseguir «un brutal sometimiento de la gente de Texas, Utah y el sur de California a la Ley Marcial, estados que se han sublevado contra ciertas tiranías no especificadas».

«Un detallado análisis revela la conexión de este ejercicio con las políticas del Ejército relacionadas con la reclusión de los detenidos, en lo que comúnmente se llaman los campos de FEMA!» escribió Hodge, describiendo una teoría de la conspiración en la que el gobierno encarcela a los ciudadanos en los siniestros campamentos FEMA. «Este ejercicio es, sin lugar a dudas, lo más aterrador que puede ocurrir en suelo estadounidense des de la Guerra Civil».

Infowars, el sitio web sobre la teoría de la conspiración fundado por Alex Jones, también publicó una historia acerca del Jade Yelmo 15, definiéndolo como un plan para la «implementación de la brutal ley marcial de Estados Unidos [que] califica Texas y Utah como «estados hostiles» debido a sus fuertes identidades culturales».

El teniente coronel Mark Lastoria, un portavoz del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos (USASOC), declaró a Stars and Stripes que el ejercicio en realidad se trataba de «un entrenamiento rutinario para mantener un elevado nivel de preparación en las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército, ya que deben estar preparados para prestar apoyo a misiones potenciales en cualquier lugar del mundo sin previo aviso.

Latoria dijo que las teorías de la conspiración han sido «sugeridas por unas pocas personas que desconocen cómo y porqué UNASOC lleva a cabo este tipo de entrenamiento militar.

Lastoria declinó ofrecer más detalles del ejercicio a VICE News, pero dijo que USASOC «publicaría notas de prensa sobre este entrenamiento a medida que avanzara en su proceso de desarrollo».

En el pasado, el gobierno de los EEUU ha sido acusado varias veces de usar el entrenamiento militar como coartada para llevar a cabo actividades más viles. El caso más reciente aconteció en 2012, cuando el ejército estadounidense entrenó conjuntamente con un pequeño número de soldados rusos. Entonces, muchas de las personas que actualmente muestran preocupación por el caso Jade Helm 15 ya expresaron su desasosiego.

«Cuando constantemente buscas pruebas de la imposición inminente de algo así, usas cualquier cosa que aparezca, sea un control de armas o lo que sea, para justificar tus teorías», explica Mark Fenster, profesor de derecho en la Universidad de Florida y autor del libro Teorías de la Conspiración: Secretismo y Poder en la Cultura Americana. «Siempre ha habido y siempre habrá una parte de la opinión pública que sostiene que el gobierno va a por nosotros», asegura el académico.

Paul Floyd, un ex comandante del ejército e investigador militar en la firma de asesoría sobre inteligencia global Stratfor, calificó la teoría de «ridícula», y dijo a VICE News que los militares estadounidenses nunca estarían dispuestos a ejercer la Ley Marcial en contra de sus conciudadanos.

«Todas las personas por las que trabajé en el ejército prestaron juramento para defender la constitución, así que imponer la Ley Marcial sin ningún pretexto o razón de peso, en las regiones de donde proceden los mismos soldados significaría un importante retroceso», añadió Floyd.

Floyd recordó haber entrenado para ser un Ranger del Ejército con ejercicios en Georgia y Florida. En ellos, los soldados dividían el territorio de estos estados entre amigo y enemigo.

«La correlación no tiene nada que ver con la inclinación política de ningún estado en concreto», dijo. «Se hacen estos ejercicios constantemente, está directamente relacionado con el oficio y lo hacen todos los componentes del ejército».

Floyd también remarcó que es más barato y práctico entrenar en los mismos EE.UU para prepararse para misiones en el extranjero. Los ejercicios en general tienen lugar en sitios lejanos a los enclaves civiles, y normalmente se ejecutan en terrenos similares a los que los soldados se pueden encontrar en sus misiones en el extranjero.

«Estos entrenamientos se organizan en áreas cercanas a las habitadas, pero no exactamente en zonas donde pueda vivir gente, y suelen mantenerse siempre dentro de las instalaciones de entrenamiento», explicó Floyd. «Los ejercicios están diseñados para trabajar las habilidades básicas de cada unidad. No son especialmente confidenciales, no están orientados a una misión específica. Son simplemente capacidades que los soldados necesitan tener».

«El principal objetivo aquí es conseguir el máximo realismo y lograr así que los soldados sean tan competentes como sea posible», añadió Floyd.

Aunque el ejército no ha emitido ningún comunicado detallado sobre los ejercicios Jade Helm 15, Fenster dijo que una mayor transparencia tampoco cambiaría la opinión de los teóricos de la conspiración.

«El auténtico problema que tiene el Gobierno y cualquiera que esté implicado en alguna teoría de la conspiración es que las respuesta a dichas teorías tienen un efecto escaso», afirmó Fenster. «Cuando dices que no eres parte de ninguna conspiración te contestan diciendo que es normal que lo niegues y que ello reafirma aún más sus tesis», concluyó el profesor.

Imagen vía Wikimedia Commons