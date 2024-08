Tequila, Dillon Francis y su nuevo álbum latino

La Ciudad de México es el nuevo negro y Dillon Francis lo sabe. A pocos días de su presentación en el Electric Daisy Carnival, este DJ y productor estadounidense está en tierras mexicanas buscando derrumbar las barreras musicales con un nuevo álbum de estudio, que promete una mezcla de cultura latina, innovación y buen ritmo.

Como buenos mexicanos, no nos quedamos con las ganas y nos metimos hasta su cuarto de hotel con una botella de tequila para platicar con él.

Noisey en Español: Hola Dillon, bienvenido a México y gracias por recibirnos. Nos tomó por sorpresa el escuchar que estas preparando un álbum totalmente en español. ¿De dónde salió esta locura?

Dillon Francis: Jaja hola, no hay problema, y gracias. Esta idea surgió al recordar mis inicios cuando comencé a hacer música. Básicamente, me sentía sin inspiración después de lanzar un montón de sencillos, no sabía qué hacer y no quería estancarme en lo mismo. Tuve una conversación con mi manager donde le confesé que ya no quería hacer lo típico, y me pregunté: ¿Por qué no regresamos al principio? A esos momentos cuando nos estábamos divirtiendo y no nos importaba nada como el WestSide! EP con Mad Decent. Así que juntos acordamos que era una buena idea.

Despues de este acuerdo de reinventar tú sonido, ¿cómo comenzó toda la producción del nuevo álbum?

Hace dos años, por agosto del 2016, nos pusimos en contacto con Toy Selectah para contarle mi idea, porque somos amigos desde que comencé a crear Moombahton. Queríamos crear un par de grabaciones con frases en español para agregarlas en mis tracks, pero la idea era muy básica. Después, Happy Colors hizo todo un paquete de grabaciones con vocales para mí. Aún no las he utilizado, pero seguramente lo haré.

Pero cuando en verdad todo comenzó fue mientras estábamos en los Latin Grammys. Me presentaron a De La Guetto, es una persona increíble y platicamos sobre algún día colaborar juntos en el estudio. Días después me metí a Spotify para escuchar su música, ahí encontré artistas como Arcángel y Bad Bunny, obviamente comencé a agarrarle el gusto al latin-trap.

Así fue como surgió la idea de crear un álbum en español, aunque no me gusta llamarlo “un álbum en español” porque no quiero que la gente piense que es algo completamente diferente. Lo hemos hecho antes en temas como “Que Que”, es solamente mi nuevo álbum.

Este álbum es lo más divertido que he hecho en años, y ahora tengo la mayor inspiración que he tenido en mi vida.

Nos diste una probadita de tu nuevo estilo con el tema “Ven” junto a Arcángel, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con él?

Estábamos en República Dominicana trabajando con El Mayor Clásico, y un día que teníamos planeado grabar, inesperadamente se fue la luz. Mientras esperábamos a que la electricidad regresara, recibimos la llamada de un amigo diciéndonos que se había encontrado a Arcángel mientras caminaba por el centro comercial, le preguntó si quería colaborar conmigo, él aceptó y nosotros inmediatamente nos dirigimos a su hotel.

Cuando llegué estaba con sus amigos tomando y hablando en español, yo no entendía nada y no tenía claro si en verdad íbamos a trabajar o no. Después de convivir cuatro horas me invitó al estudio, pero fue una experiencia muy extraña.

Comenzamos grabando un par de vocales, y Arcángel inmediatamente dijo “No, no quiero hacer esto, quiero hacer algo loco”. Después de enseñarle otros ritmos le fascinó y llamó a Químico Ultra Mega para que se nos uniera. Químico es muy divertido y comenzó a tocar música a todo volumen desde su auto y cuando quería regresar a casa, le dije: “No, entra a la cabina, serás parte de esto”.

Simplemente fue el destino, todo se alineó para que sucediera. Nos tomó hasta las seis de la mañana terminar la canción, pero valió la pena y me divertí muchísimo.

Entonces ahora, ¿podrías confesarnos que eres amante del Reggaeton?

Si jajaja. Los géneros han estado evolucionando mucho de lo que normalmente eran, y vivo en Los Angeles, hay Reggaeton en todos lados. Siempre he escuchado música global latina gracias a Diplo y al Mombahton, entonces siempre he tenido un interés hacia él. Solamente quiero divertirme de nuevo con la música.

Y hablando de estas fusiones musicales ¿Cuál crees que sea el futuro de la mezcla entre la electrónica y los ritmos latinos?

Es loco que mucha gente continúe diciendo que la música dance está muerta, yo creo que está más viva que nunca. Se ha convertido en música admirada, se mete a las listas de popularidad, se fusiona con todos los géneros y se convierte en lo que la gente escucha.

Spotify y Apple Music han abierto el mercado para que la gente pueda escuchar música global. Las canciones que solamente eran populares en ciertos lugares ahora pueden entrar a las listas y divulgarse a nivel mundial.

En el futuro a la gente le dejará de importar si entiende el lenguaje de las canciones, solamente se enfocarán en los elementos dentro de ella. Valorarán los instrumentos y podrán juzgar si una canción es buena o no. Estoy emocionado por el futuro musical y las ventajas que nos da el streaming.

Espero que el futuro sea Machika. Es mi canción favorita, es increíble. Desearía haberla hecho yo (risas).

México vivió momentos difíciles pero ahora está más fuerte que nunca. Estuviste un par de días en la capital trabajando en este nuevo álbum. ¿En qué aspecto te sirvió nuestro país para la producción?

Yo me identifico más que nadie con México, además mi comida favorita siempre han sido los tacos. Estuve tres días trabajando en un estudio en la Ciudad de México con grandes y talentosos artistas latinos. Hay algo en México que te hace sentir como en casa, sientes la unión dentro de la música y las ganas que tienen de ayudarse los unos a los otros para hacer algo nuevo, cool y divertido. Sin duda México me está ayudando a empujar las barreras, derrumbar los muros y a encontrar la inspiración para mi música que ya había perdido.

Por último, estás de estreno con el tema y videoclip de “We the Funk” junto a Fuego. Platícanos sobre este nuevo sencillo.

Este sencillo junto a Fuego es divertido, se trata sobre enamorarte de una chica en un club y querer robar su corazón. Erik Rojas, el director de mi video, es joven, tiene tan sólo veinticinco años y lo logró, en verdad lo logró. El video da una pequeña idea de lo que trata mi álbum y del arte de los sonideros en los que nos inspiramos. Este es el tema principal, mi nuevo sonido, mi nuevo yo.

