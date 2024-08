¡Terminen sus relaciones, cobardes sin corazón!

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Amigos, lo sé. Romper con alguien es difícil. Por lo general no es divertido y probablemente lastimarán los sentimientos de la otra persona. Pero no pueden simplemente ignorar a alguien y sacarlo de sus vidas. No vale.

Fizzing, en caso de que no estén familiarizados con el término, es un nuevo nombre para esa vieja práctica en la que se termina la relación con alguien dejándole de hablar. Los colaboradores de Men’s Health Zachary Zane y Philip Ellis escribieron sobre el fizzing la semana pasada y lo explican así: es “cuando sales felizmente con alguien por un par de meses y la relación termina sin una conversación formal de ruptura”.

Suena a ghosting, ¿cierto? Bueno, es diferente, al menos según Zane y Ellis. Ghosting es cuando ignoras activamente a alguien que has estado viendo y lo dejas confundido sobre el final de la relación. Fizzing, argumentan los escritores, es cuando ambos dejan de buscarse al mismo tiempo, tal vez debido a una falta de interés compartida, aunque no expresada, en mantener la relación.

Supongo que esa distinción tiene sentido, pero me parece que son dos formas de resolver exactamente el mismo problema: no quieren seguir saliendo con alguien, pero tampoco quieren decirle que no quieren verlo nunca más, así que simplemente dejan de verlo sin decirle nada.

No quiero recurrir a un lenguaje de género reaccionario que asocie la masculinidad con rasgos estereotipados como la virilidad, la fuerza y el coraje, pero en este caso debo ser claro: ¡Pónganse los pantalones! Si quieren terminar las cosas con alguien, ¡admítanlo y díganselo directamente! ¿Por qué? Será mejor para ustedes y su pareja, a la larga. ¡Incluso los expertos están de acuerdo!

“Rara vez ambas personas tienen exactamente los mismos sentimientos sobre lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que significa dejar de hablarse”, dice Gail Saltz, médica y profesora asociada de psiquiatría en la Escuela de Medicina Weill-Cornell del Hospital Presbiteriano de Nueva York. “Evitar a la otra persona impide el cierre de la relación y que puedan aprender sobre ustedes mismos y, posiblemente, descubrir que había algo que valía la pena reparar para mantener la relación”.

Ahora que saben lo que deben hacer, la pregunta es: ¿tienen que abordar directamente la situación? Consideren cuidadosamente cuál de los siguientes escenarios aplica para ustedes antes de hacer su próximo movimiento.

Esta persona es mi novia/novio/pareja: ¡No debería tener que decirles que rompan con ellos en persona! Deben abordar esta situación de manera directa.

¡No debería tener que decirles que rompan con ellos en persona! Deben abordar esta situación de manera directa. Hemos estado viéndonos/saliendo por al menos un par de meses (teniendo sexo pero también teniendo citas, hablando sobre sentimientos; lo que hace que no solo nos mostremos como agujeros, sino también como corazones y mentes): Deben abordar directamente la situación y hacerlo en persona (¡A menos que sientan preocupación por su seguridad personal, obviamente!). Les deben esto a sus parejas. Piensen en la culpa con la que cargarán si les escriben “Se acabó”. ¿No les da vergüenza? ¿Esperen, no les da? Entonces solo llámenlos o envíenles un mensaje de texto, monstruos.

Deben abordar directamente la situación y hacerlo en persona (¡A menos que sientan preocupación por su seguridad personal, obviamente!). Les deben esto a sus parejas. Piensen en la culpa con la que cargarán si les escriben “Se acabó”. ¿No les da vergüenza? ¿Esperen, no les da? Entonces solo llámenlos o envíenles un mensaje de texto, monstruos. Hemos tenido sexo y tal vez hemos tenido una o dos citas: Consideren abordar directamente la situación y terminar la relación en persona, especialmente si sus parejas y ustedes pertenecen a la misma comunidad y es probable que se vean en el futuro. Si no es así y probablemente nunca los vuelvan a ver, una llamada telefónica está bien.

Consideren abordar directamente la situación y terminar la relación en persona, especialmente si sus parejas y ustedes pertenecen a la misma comunidad y es probable que se vean en el futuro. Si no es así y probablemente nunca los vuelvan a ver, una llamada telefónica está bien. Solo hemos tenido sexo: La próxima vez que los busquen, ¡díganles que no están interesados en continuar con esto! ¡Un mensaje de texto está bien! ¡Continuar mirando sus historias de Instagram todos los días y darle “me gusta” a todas sus publicaciones no lo está! ¡No sean raros!

La próxima vez que los busquen, ¡díganles que no están interesados en continuar con esto! ¡Un mensaje de texto está bien! ¡Continuar mirando sus historias de Instagram todos los días y darle “me gusta” a todas sus publicaciones no lo está! ¡No sean raros! Tuvimos sexo, pero solo una vez: Básicamente las mismas reglas, pero también pueden ignorar/bloquear a la persona. Decirle a alguien “no” o “no estoy interesado” no es tan difícil, pero también está el hecho de que no conocen a esta persona. ¡No les deben nada! A menos que los conozcan. ¡Entonces pueden enviarles un simple mensaje de texto!

En conclusión, ¡dejen de ser raros! ¡Admitan sus deseos! Sus parejas son personas, incluso los individuos con los que ya no quieren tener sexo.

