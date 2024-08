TÉRMINOS Y CONDICIONES – Concurso «Systema Solar: diez años de verbena espacial»

:::TÉRMINOS Y CONDICIONES – Concurso «Meet and Greet Systema Solar»:::

Identificación del incentivo que se ofrece indicando su cantidad y calidad:

:::Se entregará en el concurso el siguientes incentivo:::

– Dos (2) meet and greet con Systema Solar en el Teatro Colsubsidio, Bogotá, el 28 de septiembre de 2017.

:::Mecánica de la actividad:::

La activación se llevará a cabo en el perfil Facebook de Noisey Colombia el 26 de septiembre de 2017.

Se realizará 1 actividad en el perfil de Facebook de Noisey Colombia http:www.facebook.com/NoiseyCO.

:::Dinámica:::

Cada participante deberá compartr la nota » Systema solar: diez años de verbena espacial» en su muro de Facebook, tomarle un pantallazo y enviarlo al correo colombia@vice.com junto a la respuestas de las preguntas incluidas en la misma nota con el asunto » CONCURSO Meet and greet Systema Solar».

:::Ganador:::

Los primeros dos (2) correos correctamente enviados, serán los ganadores, cada uno, de un meet and greet con Systema Solar.

*Plazo máximo para participar: miércoles 27 de septiembre de 2017, 6:00 p.m.

*Cada participante puede concursar solo con un correo.

*Los participantes deben seguir las cuentas de Noisey Colombia en redes sociales.

*Al seleccionar a los ganadores, se les notificará por mail.

*Vía mail, se les pedirá a los ganadores que envíen sus datos personales (nombre completo, número de cédula y celular).

*El ganador tiene un plazo de 6 horas para enviar sus datos luego de ser notificado que ha sido ganador. Si no los envía en el tiempo acordado, el premio NO les será entregado.

*El ganador debe presentar su cédula de ciudadanía original para verificar la identidad del ganador.

*La entrega del premio se acordará con cada uno de los ganadores por mail.

:::Plazo o vigencia de la actividad:::

Desde 26 de septiembre a las 6:00 p.m. hasta el 27 de septiembre a las 6:00 p.m.

:::Condiciones y Restricciones Generales:::

El premio únicamente incluye lo detallado en el punto II (identificación del incentivo). Noisey Colombia no se hacen responsables de los gastos adicionales en los que el ganador deba incurrir para disfrutar del premio, como transporte o alimentación. Las descripciones, imágenes y/o respuestas que sean incluidas en las redes sociales con la prueba, no pueden contener palabras o expresiones que se consideren demasiado fuertes o que atenten contra el buen nombre de alguien, a criterio nuestro. Los participantes que tengan una actividad sospechosa, como interacciones con Bots o de perfiles aparentemente falsos se eliminarán inmediatamente. En caso de identificar alguna violación a estos términos y condiciones por parte de alguno de los participantes en la actividad, Noisey Colombia podrá descalificarlo unilateralmente y sin obligación de motivar su decisión. Noisey Colombia no se hace responsable por la integridad física o en la propiedad de los ganadores/concursantes en relación con la realización o participación en el concurso o en relación con cualquier evento derivado del disfrute de los premios aquí otorgados. Los concursantes reconocen y aceptan lo anterior y, por tanto, liberan a Noisey Colombia de cualquier reclamación judicial o extrajudicial que pudiere derivarse por tales hechos. Noisey Colombia e no se hacen responsables por costos extra en los que tengan que incurrir los ganadores para disfrutar el premio, más que lo mencionado en este documento. Premio no intercambiable por dinero en efectivo. En caso de identificar fraude de un participante en la actividad, tener más perfiles de los que son, Noisey Colombia podrá descalificarlo unilateralmente y sin obligación de motivar su decisión. Con el fin de proteger el concurso de personas malintencionadas, en caso de identificar participantes con cuentas de usuario de Twitter, Facebook o Instagram que se considere no activo, no real o con comportamiento sospechoso, Noisey Colombia podrá descalificarlo unilateralmente y sin obligación de motivar su decisión. Twitter, Facebook e Instagram no patrocinan, avalan, ni administran de modo alguno esta actividad, ni están asociados con ella. Las imágenes, respuestas o perfiles que no cumplan con los términos y condiciones del concurso no serán tenidos en cuenta en el proceso de revisión de ganadores.

:::¿Quién puede participar?:::

Podrán participar en la actividad, todas las personas naturales, residentes en Bogotá y cercanías que sigan a las redes de Noisey Colombia.

:::Participación de buena fe:::

De manera expresa usted acepta, que su participación en la actividad será de buena fe y se abstendrá de: -Realizar cualquier práctica abusiva, restrictiva, de acoso o amenaza en contra de los demás participantes o terceros. -Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de contenidos pasados de obscenos, pornográficos, difamatorios, abusivos, ofensivos, profanos o que en forma alguna viole derechos de terceros. -Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de contenidos que involucren menores de edad. -Utilizar la actividad o la plataforma empleada con fines ilegales. -Utilizar la actividad o la plataforma empleada para la obtención de datos o información de terceros. -Crear o enviar correo electrónico no deseado (spam) a otros participantes, participantes de las redes sociales Twitter y/o Facebook. -Crear más de un perfil en las redes sociales Twitter, Facebook y/o Instagram con el propósito de obtener una ventaja en la actividad. -Violar leyes de cualquier jurisdicción. -Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado del sitio de la actividad-obtener de manera dudosa interacciones en su publicación-usar bots para la obtención de reacciones.

:::Causales de exclusión:::

Serán excluidos de la participación en la actividad, aquellos participantes que: Realicen cualquiera de las actividades no permitidas y enunciadas en la PARTICIPACIÓN DE BUENA FE. Cuando existan reclamaciones de terceros por violación de derechos de autor o propiedad intelectual de terceros.

:::Registro en Facebook:::

El participante deberá registrarse en la red social Facebook, cumpliendo los términos y condiciones de dicha red, la información de registro debe ser actual, completa y precisa. Si el participante ya posee un perfil en Facebook deberá verificar que el mismo esté actualizado con la información pertinente, completa y precisa, que sea requerida para la participar en la actividad. La información que en virtud de la actividad entregue el participante será a Noisey Colombia y no a las redes sociales Twitter y/o Facebook, Instagram, el participante autoriza de manera expresa a Noisey Colombia para que directamente o por intermedio de terceros, utilice dicha información para todos los fines necesarios de la actividad.

:::Propiedad intelectual:::

De manera expresa usted acepta, que su participación en la promoción en ningún caso podrá desconocer derechos de autor, propiedad intelectual o cualquier otro derecho de terceros. De manera expresa al aceptar el presente documento usted acepta que Noisey Colombia de ningún manera, forma o circunstancia está violando ó explotando ningún derecho suyo de propiedad intelectual. Cuando así corresponda, se considerará de carácter público y que contiene una licencia irrevocable a favor de Noisey Colombia para su reproducción, distribución, exhibición, transmisión, retransmisión, comercialización, emisión, almacenamiento, digitalización, puesta a disposición, traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra modificación por todo el tiempo de protección que el derecho de autor tenga previsto legalmente. Asimismo, el USUARIO entiende que la autorización se hace a título gratuito y renuncia expresamente en ese acto a cualquier pretensión remuneratoria por parte de Noisey Colombia. El USUARIO se obliga a mantener indemne a Noisey Colombia, sus controlantes, controladas, vinculadas, directores, gerentes y empleados en caso de que la utilización de la información, archivos o demás contenidos provistos por el USUARIO infrinja los derechos de terceros, cualquiera fuese su naturaleza. Siguiendo lo enunciado en los puntos anteriores, el USUARIO reconoce a Noisey Colombia, cuando así corresponda, el derecho a modificar, alterar o editar cualquier información o archivo que el USUARIO haya incorporado al SITIO, sin responsabilidad alguna, cuando pueda existir alguna posible violación a los TÉRMINOS Y CONDICIONES, sin que se pueda entender que en absoluto existe algún tipo de lesión a los derechos morales de autor, que el USUARIO pueda ostentar sobre ellas o cualquier otro tipo de derecho que el USUARIO pueda alegar ostentar. El participante deberá ser propietario del material que va a utilizar en la promoción, esto es: fotos, imágenes y dibujos (sin que esta enunciación sea taxativa), o en caso de no ser el propietario, se responsabiliza de ser un legítimo tenedor del material y de obtener previamente todos los derechos necesarios para su uso. El participante indemnizará todos los perjuicios causados a Noisey Colombia o a terceros, por la utilización de material no autorizado, la violación de derechos de autor o la vulneración de cualquier otro derecho. Noisey Colombia es respetuosa de los derechos de autor, y en consecuencia, ante una notificación seria y sustentada de una infracción a dicho régimen por parte de un tercero, procederá a comunicar dicha reclamación al participante, si en el término de 12 horas el participante no demuestra ser el propietario o ser un legítimo tenedor del material y tener todos los derechos necesarios para el uso del material, el participante quedará excluido de la promoción y el material será descargado. Al participante se le dará traslado de la notificación presentada por el tercero, para que promueva las acciones legales que considere necesarias, en todo caso Noisey Colombia no se responsabiliza por las actividades de terceros ni por los perjuicios que se le pudieren ocasionar al participante o a terceros. Si usted desea notificar una infracción por derechos de autor, por favor remita su comunicación al siguiente correo colombia@vice.com

:::Derechos de Imagen:::

1. Imagen de terceros: Tomando en consideración que los contenidos audiovisuales y/o fotográficos presentados por el participante para efectos de su participación en la actividad, pueden contener la imagen de terceros, esto es, la representación gráfica de su cara, cuerpo, silueta o cualquier otro tipo de forma o aspecto, que lo identifique bajo cualquier medio conocido o por conocer, así como su voz y demás características asociadas, el participante declara, que cuenta con la autorización para el uso de la imagen de los terceros que sea utilizada en su video y/o fotografía, por cualquier medio, durante la vigencia de la actividad y hasta los dos (2) años siguientes a su finalización. En consecuencia, el participante asume total responsabilidad y mantendrá indemne a Noisey Colombia frente a cualquier reclamación que pudieran efectuar terceras personas con ocasión de una vulneración a derechos de imagen y será responsable frente a Noisey Colombia de todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse para esta última a favor de terceros con motivo de acciones, reclamaciones o conflictos originados por dicha causa. 2. Imagen del participante: Respecto de su propia imagen, el participante declara lo siguiente: Que reconoce y acepta que su participación en la actividad se dio de manera libre y voluntaria y que conoce la empresa Noisey Colombia y sus marcas. Que autoriza de manera expresa a Noisey Colombia para utilizar y explotar, el material que contenga su imagen de manera total o parcial en forma ilimitada en cuanto a los medios actualmente conocidos o por conocer. Que autoriza de manera expresa a Noisey Colombia para utilizar y explotar, el material que contenga su imagen de manera total o parcial en forma ilimitada en el territorio nacional colombiano y en el mundo. Que autoriza de manera expresa a Noisey Colombia para utilizar y explotar, el material que contenga su imagen de manera total o parcial durante la vigencia de la actividad y hasta los dos (2) años siguientes a su finalización. Que autoriza de manera expresa a Noisey Colombia, para utilizar y explotar, el material que contenga su imagen de manera total o parcial para la publicidad y promoción de las marcas, de las cuales es licenciataria. Que renuncia de manera expresa a exigir cualquier tipo de compensación a Noisey Colombia, sus vinculadas o subsidiarias, por el uso o explotación comercial que realicen de su imagen. Políticas de Privacidad de Información de los usuarios. Los datos suministrados por los usuarios son únicamente para efectos de contacto en caso de ser los ganadores del incentivo, no serán almacenados. La información recopilada solo será usada para propósitos de esta actividad y será destruida inmediatamente después de entregado el premio.