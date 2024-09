El terrible tráfico de bilis de oso: VICE News accede a una explotación en Vietnam

Setecientos osos han muerto este año en las granjas que cultivan bilis de oso en Vietnam, debido a la inanición o la infección, según con Animals Asia. Y Jill Robinson, fundador de la organización, estima que hay más de 12.000 osos en las granjas de bilis de oso en China y Vietnam.

«La extracción de bilis de oso de osos vivos causa un sufrimiento inimaginable y problemas de salud a largo plazo», dijo.

La tradición de cultivar bilis de oso y extraer otras partes de este animal se remonta más de 3.000 años y se sigue practicando en Vietnam, Laos, Corea del Sur y China. La bilis drenada de las vesículas biliares de osos negros asiáticos y osos malayos de Malasia se adquiere principalmente por los clientes coreanos y chinos, y se cree que es una panacea para las dolencias que van desde contusiones a cáncer de hígado.

Un oso negro asiático espera para tener su bilis sea drenada en una granja en Vietnam. (Imagen por Ashleigh Benton)

La bilis se extrae de un catéter o mediante la creación de una fístula en el abdomen de un oso desde la que se accede a la vesícula biliar. (Imagen por Ashleigh Benton)

El drenaje biliar de los osos provoca infecciones en las vesículas, cáncer de hígado, enfermedades del corazón y ceguera.

Robinson dijo que los agricultores drenan la bilis de catéteres implantados en los osos o mediante la creación de una fístula en el abdomen de un oso de la que se drene la vesícula biliar — un método llamado «goteo».

Encontrar una granja de bilis en Vietnam no es difícil, pero conseguir entrar es otra cuestión. La mayoría de estas granjas están custodiadas por perros guardianes y hombres armados, ya que retener a los osos con el fin de extraer su bilis es ilegal.

VICE News visitó varias fincas en la provincia de Phuc Tho, situada en el norte de Vietnam. En el interior, los osos se hacinan en jaulas oxidadas, jadeando por el calor y la humedad. Su excremento se amontona debajo de cada uno de sus jaulas. Muchos estaban muy delgados y algunos tenían una excesiva falta de pelo.

Animals Asia estima que 12.000 osos están enjaulados en Vietnam y China por su bilis. (Imagen por Ashleigh Benton)

Las heces y la orina se acumulan debajo de dos osos enjaulados. (Imagen por Ashleigh Benton)

A pesar de la prohibición, el cultivo de bilis de oso sigue siendo una práctica común. Tuan Bendixsen, director de la oficina de Vietnam de Animals Asia, explicó por qué.

«El cultivo de bilis del oso es un tema tan complejo que no hay una respuesta de por qué persiste», dijo. «Pero para mí hay dos cuestiones fundamentales: la imperfección de la ley y la demanda continua».

Desde 2005, el cultivo de bilis de oso está prohibido por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies en Peligro de Extinción. Pero los cultivadores califican a los osos de animales domésticos con el fin evitar las posibles sanciones y la propia ley.

«Mientras exista esta zona gris, los osos seguirán siendo víctimas de la trata y seguirán sufriendo por la extracción de bilis,» dijo Bendixsen. «Vemos evidencias de esto en el número de cachorros de trata que recibimos. Muchos de los descubiertos en el norte pueden ser destinados para el mercado chino, pero [los cachorros] se encuentran en todo el país lo que implica que también están destinados a las explotaciones domésticas».

Los médicos recetan bilis de oso para las dolencias que van desde contusiones a cáncer. (Iamgen por Dustin Silvey)

Animals Asia alienta a los médicos y al público a buscar alternativas a consumir bilis de oso. (Imagen por Dustin Silvey)

Animals Asia realizó una encuesta en 2011 con 60.000 profesionales de la medicina tradicional en Vietnam. El cuarenta por ciento de ellos dijeron que prescriben la bilis de oso para enfermedades graves como el cáncer de hígado o cuestiones menos graves tales como dolor de garganta, contusiones, dolencias musculares y fiebre. Mientras una mayor aplicación de la ley podría ayudar a frenar el comercio de oso, Bendixsen sugiere que la educación del público sobre las prácticas biliares y sus alternativas son necesarias para que disminuya la demanda de bilis de oso.

En respuesta, el grupo lanzó una campaña para educar a los médicos — y a los ciudadanos — sobre los remedios alternativos. Y, según Bendixsen, han resaltado las horrendas condiciones en las que los osos en cautividad se ven obligados a vivir.

«Es por esto que la educación es de vital importancia», dijo Bendixsen. «Nadie que haya visto la realidad de la agricultura de bilis de oso — la crueldad y el sufrimiento y los efectos sobre la salud a largo plazo — puede argumentar que es inofensivo».

Los programas de educación y una mayor aplicación de la ley en Vietnam parecen estar funcionando. Los precios de la bilis de osos se han reducido en un 85 por ciento en Vietnam desde 2011. Aún así la demanda en China y Corea del Sur sigue siendo alta.

Animals Asia ha rescatado a 20 osos este año. En un refugio para osos en el norte de Vietnam, diecisiete osos habían perdido alguna de sus patas, cuatro estaban ciegos y varios padecían obesidad por comer trozos de carne y arroz en lugar de las frutas y hortalizas que suelen comer cuando viven en la naturaleza.

«Ellos no son capaces de volver a la naturaleza después de que son rescatados», dijo Trinh Thuy Phan, un portavoz del grupo. «La mayoría tienen lesiones que no les permitirían regresar, mientras que otros simplemente no tienen las habilidades para sobrevivir por su cuenta».