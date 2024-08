¿Estos titulares sobre el referéndum independentista son verdaderos o falsos?

Ayer España estaba en llamas. Llamas poéticas, no literales. Todo porque se aprobó la ley del referéndum en el Parlament de Cataluña y, claro, ahí fuera —con ahí fuera me refiero al planeta Tierra— hay gente que se alegró y otra gente que se puso un poco nerviosa. También hubo gente a la que todo esto le importó una mierda y siguió friendo frankfurts o viendo Horace and Pete con total tranquilidad, como si nada hubiera pasado, pero en estos hoy no nos vamos a centrar.

Esta mañana el paseíto por la prensa nacional ha sido exquisito, este se ha mostrado como una amalgama de horror hiperbólico y ensueño esperanzador. Los periódicos catalanes se han mostrado un poco menos exagerados y vergonzantes, dejando la fantasía y la distopía en manos de la prensa centralista.

Videos by VICE

Está claro que hace años —quizás desde siempre— que la objetividad periodística dejó de existir —algo que, de hecho, no solamente es totalmente imposible de alcanzar sino que insinuar que se practica es de cretinos— y gracias a esto a día de hoy podemos regocijarnos en la absurdidad de ciertos titulares.

Hemos escogido varios titulares que nos han llamado la atención —todos ellos fascinantes— y los hemos mezclado con otros que nos hemos inventado. El tema está en intentar discernir cuáles son reales y cuáles son falsos. ¿Jugamos? ¡Claro que sí!

No te preocupes por el resultado, saques lo que saques no cambiará el hecho de que los titulares de la prensa española parecen sacados de la mente de un loco apocalíptico.