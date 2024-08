A veces tus testículos se mueven solos, ¿por qué?

Siglo XXI. España. Los huevos se mueven. ¿Os habéis fijado alguna vez? Vale, cierto, todos sabemos que el escroto adopta distintas formas, se moldea y cambia de aspecto, siendo a veces duro y compacto como un bolso de cuero y otras veces extensible y largo como las alas de un murciélago, pero escasas veces podemos ver el tránsito de un estado a otro. De todas formas, a veces, sin estar pasando de un estado a otro, igualmente se mueven, si nos fijamos muy atentamente veremos que, poco a poco, hacen gestos. Si lo pasáramos a cámara rápida los veríamos moverse como cuando vemos el movimiento acelerado de una planta, una danza extraña y antinatural que evidencia la vida.

Pues yo he visto huevos reposados sobre una pierna moverse sutilmente, respirar, estremecerse, como queriendo comunicarnos algún tipo de mensaje oculto. ¿Nos hablan los testículos? ¿Puede que lleven años intentando avisarnos de algo? Miradlos, ellos nunca están quietos.

Para resolver este enigma escrotal he contactado con Lucas Méndez, enfermero en la sala de urología del Hospital Clínic de Barcelona para que me cuente un poco de qué se trata este vaivén testicular.

VICE: Bueno, primero cuéntame cuál es tu relación con los testículos.

Lucas: Pues mi relación con los testículos ha llegado a un nivel bastante curioso, pues veo mis propios testículos cada día pero además veo testículos ajenos también cada día, cada semana.

¿La peña en general se gasta buenos testículos?

Generalmente todos los testículos son iguales. Quiero decir, hay gente que tiene uno más grande que el otro o gente que solo tiene uno.

A veces uno se queda mirando el escroto y puede ver como esta superficie carnosa se mueve sola, tanto la piel como los testículos. Parecen como un ser autónomo con vida propia, como la superficie de magma de un planeta en llamas. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué se mueven solos los huevos?

Depende, hay movimientos que son intrínsecos al ser humano y otros que son patológicos.

Por ejemplo, algo que le pasa a muchos chavales jovencitos es la torsión testicular.

¿Qué es esto?

A mí no me ha ocurrido nunca pero a amigos míos sí les ha pasado de más jóvenes

y dicen que ves las estrellas. Básicamente el paquete de arterias y venas que alimentan los testículos se ve retorcido y no llega sangre ni se va sangre. Aclaremos una cosa, con testículo me refiero a ambas gónadas (órganos generadores de células sexuales). Vamos, testículo es exclusivamente el huevo en sí, el saquito es el escroto.

“Escroto”, qué bonita palabra, ¿de qué está hecho el escroto?

Durante una época llamaba “escrotorio” a mi escritorio del ordenador, por error, y se le quedó el nombre. El escroto no deja de ser una capa de piel sobre otra capa de piel, o sea igual que el brazo. Son exactamente tres capas de piel, de hecho. Te diré una cosa, el escroto es como una bolsa del McDonald’s, piénsalo, es como una capa muy fina pero que puede aguantar mucha carga y sacudidas. El cuerpo humano me fascina.

De hecho el escroto, como las bolsas del McDonald’s, también sirve para “llevar”, ¿no? Es como un take away de esperma, para tenerlo siempre apunto y calentito para cualquier circunstancia que lo requiera.

Pues mira, los espermatozoides necesitan una temperatura mínima para no morir y si el escroto no puede generar ese calor, los testículos se retraen hacia adentro y así consiguen más calor. O sea que una de las funciones del escroto es mantener una temperatura constante para los espermatozoides.

¿Y es en este ejercicio de protección térmica cuando el escroto parece moverse solo como una marea calmada?

Los testículos se mueven, sí, son retractiles. Siempre se han movido, piensa que los testículos se forman en el abdomen y descienden al escroto por el canal inguinal, todo esto mientras estamos en el útero. Hay peña que no le bajan o que el canal se les queda abierto (hernia inguinal) y entonces, en vez de que suban (testículos ascensor), son más bien los intestinos los que bajan. En fin, los testículos forman parte de nosotros, estos crecen a la par que nuestro cuerpo, no llevan un desarrollo independiente.

¿También envejecen con nosotros, los huevos?

Y mueren con nosotros.

Entonces, para aclararlo. El escroto se extiende o contrae para controlar la temperatura de los testículos (por eso a veces es duro como el cuero y otras veces liso y amplio como una sábana). Si el escroto no logra la temperatura ideal para los testículos, estos pueden contraerse hacia dentro del cuerpo para obtener más calor. ¿Estos serían los movimientos básicos?

Sí, en el momento en que se bailen una jota aragonesa me quedo de piedra. Cambian por temperatura pero también por protección. Por ejemplo, recuerdo que cuando jugaba a balonmano en algún partido importante me pasaba eso del famoso “acojonarse”. En esos momentos en los que la adrenalina está a mil tenemos “los huevos por corbata”. Los testículos también responden a estímulos hormonales y en ciertas situaciones se contraen para protegerse y, al contraerse, el escroto se endurece un poquito porque se repliega sobre sí mismo.

Entre las piernas. ¿Es ese el mejor sitio para los testículos? ¿No había otras partes del cuerpo más seguras? No sé, como dentro de la cabeza o en las axilas.

No, porque si hiciera demasiado calor los espermatozoides también podrían morir. La culpa de la localización y de todo este vaivén y movimiento escrotal es de los espermatozoides, que necesitan una temperatura muy concreta, entre 35 y 36 grados centígrados.

¿Crees que los huevos son el reflejo del alma? ¿Mirando los huevos podemos ver lo que está “sintiendo” esa persona (miedo, terror, felicidad, tranquilidad)?

No del todo, pero sí algo.

