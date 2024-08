Testimonios de personas que combinaron drogas y por poco mueren

Andrea* de 28 años de edad, trabaja como embalsamadora en una funeraria de alta gama, donde cada dos semanas más o menos, prepara el cuerpo para el entierro o cremación de alguna persona joven, blanca y rica que haya muerto de sobredosis. Sabe que ella misma podría ser la que está en la fría mesa de metal: ha tenido sobredosis por lo menos cuatro veces, dice. Los paramédicos le dijeron que estaba «clínicamente muerta» la última vez.

Hasta hace poco, sin embargo, Andrea no estaba al tanto de una posible causa de esas experiencias cercanas a la muerte. Todas las veces que tuvieron que reanimarla —finalmente se dio cuenta— habían sido en días en los que se había inyectado opiáceos poco después de haber consumido su dosis matutina (legal) de drogas contra la ansiedad. Su historia ilustra por qué la llamada «epidemia de sobredosis de opiáceos» de Estados Unidos se puede definir con mayor precisión como una especie de crisis de «intoxicación múltiple por drogas», que debe ser mejor comprendida para salvar vidas.

Aunque los números varían según la ubicación y el año, una gran porción de las muertes por sobredosis de opiáceos en los últimos años ha involucrado no solo a un medicamento, sino a muchos. Un informe del CDC [Centros para el Control y Prevención de Enfermedades] encontró que casi la mitad de las sobredosis en todo el país involucraron el consumo de cócteles de drogas, y en la ciudad de Nueva York, el departamento de salud local informó repetidamente que más del noventa por ciento de las sobredosis involucraba la interacción de múltiples drogas. Mientras tanto, en Ohio, un estudio de 2015 encontró que la causa de la muerte del setenta y tres por ciento de las víctimas de sobredosis estaba relacionada con más de un medicamento, y casi una cuarta parte tenía cuatro o más medicamentos en la lista.

Todo esto significa que es fundamental comprender cómo se produce la mezcla de drogas, por qué algunas personas lo hacen deliberadamente, y cómo reducirlo o mitigarlo. En el caso de Andrea, parte del problema era su falta de conciencia: no se dio cuenta de que su medicamento recetado podría interactuar de manera tan peligrosa con drogas ilegales, dijo. De hecho, tomar opiáceos junto con otras drogas de clase «depresora» es especialmente peligroso.

Los depresores incluyen alcohol, benzodiazepinas como Xanax y Klonopin Z, medicamentos para dormir y otras drogas que tienen un efecto sedante. «Hablamos mucho sobre las benzodiazepinas, pero no hablamos sobre el alcohol», dijo Jon Zibbell, científico de salud pública de RTI International, un grupo de investigación sin ánimo de lucro. «Es importante», curiosamente, muchas investigaciones que rastrean las sobredosis de opiáceos, no incluyen el alcohol en los datos.

Tomados con opiáceos, los depresores pueden tener un efecto sinérgico que ralentiza la respiración: su propensión individual a suprimir la respiración se multiplica cuando se toman en conjunto, no solo se agregan. De las aproximadamente 8.500 sobredosis relacionadas con las benzodiazepinas en 2015, aproximadamente el noventa por ciento también incluía un opiáceos.

Pero mezclar opiáceos con drogas estimulantes como la cocaína o la metanfetamina, comúnmente llamada speedballing [o bola rápida], también puede matarte. Si bien sus efectos opuestos sobre la vigilia y el ritmo cardíaco a veces pueden cancelarse mutuamente e incluso pueden reducir el riesgo en algunos casos, simplemente pueden sobrecargar el sistema.

Desafortunadamente, se han realizado pocas investigaciones sobre las motivaciones de las personas que mezclan drogas. Sin embargo, a partir de entrevistas con personas como Andrea y gracias a los que estudian lo que se conoce como «uso de polidrogas», se han aclarado varias cuestiones importantes.

Lo primero, como Andrea descubrió a su costo, es la falta de conciencia. Si bien había escuchado que mezclar depresores era arriesgado, no se dio cuenta de qué tan intensamente esta sustancia, tomada en combinación, podría magnificar la depresión respiratoria que cada una producía en sí misma. «Estaba consciente de que estaba combinando drogas, pero la mayoría de las veces ni siquiera lo pensé», dijo, agregando que ella no era suicida.

«Me sentí cautelosa hasta cierto punto, pero varias veces, justo antes de presionar la jeringa, pensaba, ‘esto podría matarme’,un poco preocupada, pero sin importarme mucho».

Andrea, que creció en un hogar que ella describe como «del uno por ciento superior [del promedio]», dijo que nunca se sintió cómoda con su estado. «Sentí que nunca podría encajar en esta vida perfecta en la que se suponía que debía vivir, así que si no podía llegar a ese extremo, podría irme al otro y simplemente dañar todo».

Sus problemas de salud mental comenzaron temprano. Ella se deprimió tanto durante la primaria que se negaba a salir de su casa, dijo, y hacia las diez ya estaba tomando Zoloft. Después de eso, comenzó a pasar por diferentes medicamentos y períodos de institucionalización, incluida la celebración de un programa que, según ella, utilizó tácticas dañinas y abusivas. Durante su adolescencia, recordó que comenzó a abusar de los medicamentos para el TDAH [Trastorno por déficit de atención con hiperactividad] de un amigo. Cuando tenía 20 años, descubrió los opiáceos, la cocaína y la metanfetamina de cristal.

Incluso con la falta de datos sobre el uso de varias drogas, sí sabemos que para los usuarios de opiáceos, la mezcla de drogas es la regla y no la excepción. Y si bien el trauma infantil y las enfermedades mentales preexistentes son omnipresentes entre las personas con adicción en general, son incluso más importantes aquí.

Por ejemplo, los estudios sugieren que el setenta y cinco por ciento de las personas con adicción a la heroína padecen otra enfermedad mental. Un cincuenta por ciento de ellos mostró problemas psiquiátricos antes de los dieciséis años y más de la mitad contó con síntomas de trastorno de estrés postraumático (TEPT). Al menos la mitad fueron abusados o descuidados cuando eran niños, con tasas especialmente altas de abuso sexual y otras exposiciones traumáticas: los investigadores describieron la experiencia típica como una «infancia destrozada».

Elizabeth Brico, que ha escrito para TONIC y lleva cinco años en recuperación, proviene del extremo opuesto del espectro económico de Andrea. Su madre soltera era una refugiada de Cuba. A los quince años, dijo Brico, estaba usando metanfetamina con una pareja abusiva, un hombre que la dejó embarazada y la asfixiaba tanto que le causaba convulsiones.

«Después de eso, tuve trastorno de estrés postraumático», dijo, y describió cómo descubrió que los opiáceos parecían aliviar sus síntomas. «Hicieron algo que nunca antes habían hecho por mí». Me hicieron sentir mejor y capaz de hacer las cosas «, agregó refiriéndose al uso de opiáceos después del TEPT. Pero, con el fin de «potenciar la traba», dijo Brico, a menudo agregaba Xanax o Klonopin. La combinación «hizo que todo se oscureciera o se fuera, que es lo que yo quería».

Ese es el tipo más peligroso del policonsumo, donde el objetivo es extinguir la conciencia, al menos temporalmente. Aunque Brico dijo que tenía momentos en los que quería morir, en su mayoría, su objetivo era escapar. «Inducirme a irme por un tiempo, me pareció una gran idea», así lo expresó ella.

James Brewer, de treinta y seis años, de Campton, Kentucky, también ha mezclado opiáceos, metanfetaminas y benzodiazepinas. Dijo sin rodeos que también él buscaba el «olvido». Agregó: «No estaba intentando matarme intencionalmente». Simplemente no quería vivir la vida».

Pero dejó de combinar Xanax y opiáceos después de que sus amigos comenzaron a morir a causa de esa misma mezcla en los baños de las áreas de descanso y las estaciones de servicio de su comunidad. En el área rural donde vive, continuó: «cerca de trece personas que conozco han muerto por sobredosis». Ahora ha estado en recuperación durante tres años.

Varias motivaciones adicionales para mezclar drogas, también parecen estar en juego aquí, con un objetivo centrado en el uso de otras drogas para extender el efecto opiáceo con la esperanza de evitar la abstinencia. Robert *, que tiene cuarenta años y vive en Nueva Jersey, tomó benzodiazepinas y alcohol para tratar de reducir los opiáceos, recordó: «no quería usar cantidades tan grandes», y agregó que sus sobredosis comenzaron cuando ya no pudo obtener ilegalmente opiáceos recetados y aparecieron las falsificaciones, que probablemente contenían fentanilos. Ahora lleva seis meses sin opiáceos.

Mientras que los speedballs siempre han sido comunes entre los consumidores de opiáceos pesados (yo era un gran admirador en el pasado), la tendencia actual de mezclar opiáceos con estimulantes está siendo modelada en parte por la explosión de fentanilos. Al observar que estos últimos tienen un efecto sedante tan fuerte que se usan como anestésicos, Zibbell dijo: «Cada vez más personas dicen que están usando estimulantes solo para mantenerse despiertos» en vez de buscar la mezcla.

Curiosamente, este mismo impulso puede ser parte de por qué las sobredosis (y el uso) de la metanfetamina y cocaína también se han incrementado tan bruscamente en los últimos años. Las muertes por sobredosis, incluida la cocaína y los opiáceos, se han más que triplicado entre el año 2000 y 2015, pero las muertes por cocaína sin participación de opiáceos, de hecho, disminuyeron.

Aún así, se desconoce mucho sobre cómo los fentanilos están reconfigurando el mercado ilícito de opiáceos y qué proporción de mezcla de sobredosis que contienen estas drogas sería mortal, incluso si el fentanilo se tomara por sí mismo.

En Rhode Island, por ejemplo, menos de un tercio de las sobredosis involucran mezclas, según Traci Green, profesora asociada de Medicina de emergencia en la Universidad de Boston. Eso es menos del cuarenta por ciento, dijo, debido al hecho de que «el fentanil en sí mismo es más letal».

Green ha llevado a cabo investigaciones en los últimos años, encuestando a más de 300 usuarios de drogas en tres estados diferentes sobre sus preferencias de medicamentos. «El setenta y cinco por ciento no prefirió o no buscó fentanilo», me dijo. Sin embargo, algunos dijeron que lo tomaron porque los vendedores lo vendían más barato que las sustancias etiquetadas como heroína. Sus entrevistas también mostraron la tendencia de las personas a agregar cocaína o metanfetamina al fentanilo para mantenerse despiertos, funcionar y recaudar dinero para la siguiente traba.

En esta compleja y rápida crisis, una mejor comprensión de por qué las personas se involucran en el comportamiento más riesgoso, es crucial para salvar vidas. Mientras que algunas personas deliberadamente toman mezclas mortales para borrar su conciencia, muchas otras parecen estarlo porque no se dan cuenta del peligro, porque quieren ahorrar dinero o para contrarrestar la sedación excesiva.

Para ayudar, necesitamos reconocer y abordar cada una de estas motivaciones y llegar a las personas que a menudo buscan alivio, no la muerte.

«No fue hasta que desperté con los paramédicos que me dijeron: ‘estabas muerta’, que me di cuenta de que sí me importaba vivir», dijo Andrea, quien recientemente comenzó a tomar el medicamento contra la adicción naltrexona (Vivitrol).

*Algunos apellidos se han omitido para proteger las identidades de las personas en recuperación.

