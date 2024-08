“thank u, next” es una carta de amor necesaria a la decisión de estar solo

Estar soltero es difícil a veces. Por todo lo bonito que tiene, ––puedes, por ejemplo, ir a donde quieras en vacaciones y no tienes que decirle a nadie que “eres el mejor DJ, bebé”––, en última instancia, vivimos en una cultura obsesionada con las relaciones románticas, y estar solo puede sentirse… bastante solitario. En su aspecto más negativo, la soltería puede traer consigo una sensación generalizada de que falta algo, como dolor, o hambre, o alguna otra sensación física de necesidad.

Sin embargo, a pesar de lo difícil, estar soltero no solo es importante, es necesario. Existir fuera de las relaciones románticas donde impera la exclusividad nos ayuda a entendernos mejor. Definirnos a nosotros mismos a través de otras cosas que no sean nuestras relaciones íntimas con una pareja, es crucial para nuestro crecimiento como seres humanos. Y mientras el feminismo de eslogan de camisetas, ––el menos radical y, por lo tanto, el más dominante dentro de nuestro actual sistema de creencias––, predica el “amor propio”, el mensaje general que nuestra sociedad respalda, en su terquedad con la familia heterosexual, es que ser soltero te hace, de alguna u otra manera, ser menos, especialmente si eres mujer.

Videos by VICE

La música pop, que actúa como uno de los muchos espejos de nuestras problemáticas sociales, también está abrumadoramente preocupada por las relaciones: ¿qué no la mayoría de las canciones pop hablan de amor o de sexo? Pero mientras que el “amor propio” también se ha convertido en una parte relevante de la conversación sobre pop, en conjunto con la fijación del feminismo con el “empoderamiento” (solo este viernes, Carly Rae Jepsen, Dios la bendiga, lanzó “Party for One“, un eufórico sencillo sobre masturbarse), su atractivo hacia este tipo de auto-aceptación se puede sentir vacío, o que va más sobre sacar provecho de la política de moda que sobre tener una discusión genuina sobre querer estar solo.

El sábado por la noche eso cambió un poco, cuando Ariana Grande, recién separada de su prometido, el comediante Pete Davidson, y desconsolada por la muerte de su otro ex novio, el músico Mac Miller, lanzó una canción llamada “thank u, next” (que puedes escuchar arriba). Es un tema sobre exes que se siente en la dirección correcta aunque no necesariamente sea muy popular. Su mensaje, como la cantante tuiteó, es de “no arrastrar … no sombras … solo amor, gratitud, aceptación, honestidad, perdón … y crecimiento”. Con letras que se centran en el aprendizaje que obtuvo de cada una de sus relaciones, “thank u, next” es una movida típica de Grande, que ha superado muchos traumas con tremenda gracia desde una edad muy temprana.

Y más que lidiar con las dos pérdidas de Grande recientes de una manera constructiva, creo que “thank u, next” es una canción que habla sobre decidir estar solo. Como lo hizo en su álbum Sweetener de 2018, Grande proporciona simbólicamente todas las voces, los coros y ad-libs, y en el segundo verso dice:

“I’ve met someone else,

We havin’ better discussions.

I know they say I move on too fast,

But this one gon’ last.

‘Cause her name is Ari,

And I’m so good with that.”

[En español: Conocí a alguien más / Tenemos mejores discusiones. Ya sé que dicen que me muevo muy rápido, / pero esta va a durar. Porque su nombre es Ari, / Y soy tan buena con eso”]. Porque, como oyentes y fans, sabemos que la motivación de Grande para hacer “thank u, next” está firmemente arraigada en sus experiencias de vida, se siente real y te puedes ver reflejada en ella. Y aunque no siempre deberíamos buscar relacionarnos con el arte que consumimos, escuchar a una de las estrellas más brillantes del pop actual declarar que, por ahora, se siente bien por sí misma, es útil y curativo si así es como también intentas sentirte. Al crear “thank u, next”, Grande ofrece la soledad como una posibilidad atractiva, y en la música pop y en nuestra cultura en general, eso es raro.

***

La soltería a ratos se siente como que te estás perdiendo de algo. Hay ciertos tipos de intimidad a los que simplemente no tienes acceso. Y eso te va a hacer sentir como que estás mirando desde una vitrina empañada hacia todos esos bonitos tipos de comunión emocionales que hacen que valga la pena vivir. Pero concentrarse en lo negativo de no tener una relación es ignorar todo lo positivo que trae consigo, y eso es lo que Grande enfatiza de manera importante en esta canción. Hace referencia a pasar “más tiempo con [sus] amigos” y a la relación con su madre, y de manera crucial, a lo que ha aprendido de sí misma.

Existe una razón por la cual mis ojos se han llenado de lágrimas cada vez que le pongo play a “thank u next” desde que salió, y es que me hace sentir vista. Al haber sido soltera por elección los últimos dos años y medio, entiendo mi propio comportamiento más plenamente que nunca y, como resultado, tengo una mejor relación y más completa conmigo misma. “thank u next” es la primera canción pop que escucho que reconoce, de manera ingeniosa, sucinta y sincera, el valor de darse tiempo para estar solo.

“thank u, next” también significa que Ariana Grande se está preparando para lo que sigue: la pausa contenida en la coma del título es equivalente al acto de poner un alto y auto examinarse por un momento. Y es crucial para el poder de la canción que sepamos que eso que sigue no tiene por qué estar referido a otra persona. Es verdad que estar soltero es triste en nuestra cultura y, claramente, no te quieres sentir indeseable. Pero esta canción es un recordatorio de que no debes permitir que otra persona acapare tu luz mientras sigues creciendo. El “next” [siguiente] del título puede significar simplemente lo que ocurra, mantenerse abierto a la siguiente fase de lo que somos. “thank u, next” es una invitación a que entre la vida. Y en un paisaje pop tan conservador como el nuestro, atiborrado de romance y relaciones de pareja, el indomable mensaje de Grande resuena especialmente.

Este artículo se publicó originalmente en Noisey UK.

Conéctate con Noisey en Instagram.