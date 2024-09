Por fin es posible tomarse selfies de las nalgas

El término belfie puede sonar poco familiar, pero es el resultado de la sabia combinación entreselfiey butt (culo en inglés), que se inventó el año pasado, el 2014, el año del butty. Es un término que ha llevado a un montón de hombres y mujeres a pasar horas enteras frente al espejo, contorsionándose y estirando los brazos para tener el ángulo perfecto de sus nalgas, para verse más como Nicki Minaj y menos como Miley Cyrus.

Afortunadamente para los entusiastas de las nalgas que quieren compartir las fotos de sus traseros, ON.com, una red social que usa la ubicación geográfica para conectar personas a través de sus fotos, ha lanzado elBelfie Stick. Es como un selfie stick, ese que compró tu mamá en Navidad; una vara de un metro, retráctil, que les permite a sus usuarios tomarles fotos a sus culos con muy poco esfuerzo físico, siendo la mezcla perfecta entre estupidez y narcisismo que tanto nos gusta.

Según el co fundador y director creativo de ON, Marcos Santacruz, las fotos de las nalgas siempre han estado presentes en el sitio web de la compañía, pero hubo un aumento en el contenido relacionado con los traseros de la gente después de que Kim Kardashian «rompiera el internet» apareciendo en la portada de Paper Magazine. (Como se esperaba, Nueva York, Miami y Los Ángeles fueron las ciudades con mayor aumento de belfies). Para capitalizar el fenómeno, ON creó el Belfie Stick, que según Santacruz «permite a los usuarios conseguir la extensión y la rotación perfecta del ángulo de la cámara, para tomar las mejores fotos en un solo intento y sin limitaciones».

Con la fama que Jen Selter ha adquirido en Instagram y en el mundo solo por subir fotografías de su trasero, que la llevó después a ser fotografiada para Vanity Fair y después a recibir el incalculable respaldo de la gente, no es nada raro que las personas le estén tomando fotos a sus colas. Pero la idea de la belfie no es nueva, según la doctora Pamela Rutledge, directora del Media Psychology Research Center.

«Es importante separar la novedad que la tecnología pone a disposición de las personas de otros tipos de tendencias de la cultura. Las belfies han hecho apariciones desde que los celulares tienen cámara frontal y los usuarios se pueden tomar fotos a ellos mismos», dijo ella. «La belfie es un paso obvio: pasar de tomarse fotos de la cara a otras cosas que te rodean, ya sea a lo que estás comiendo, lo que lees o las otras partes de tu cuerpo».

Igual que con las selfies o las fotos de comida, no todo el mundo quiere un montón de fotos de culos en sus timelines.

«Las fotos de traseros son mucho más complicadas por el hecho de que pueden enviar un mensaje sexual con facilidad», dijo Rutledge. «Como las reacciones a las selfies suelen ser negativas, porque la gente es tildada de narcisista y hasta de obsesionada con sigo misma, y no con un uso lógico de una posibilidad ofrecida por la tecnología. Las reacciones a las belfies son usualmente el doble de negativas, combinando las percepciones de egocentrismo y promoción de la sexualidad».

ON.com dice que vendió toda la primera producción de Belfie Sticks. De todas formas, no he encontrado evidencia de su producción física, y la promoción, el photoshop y los testimonios que están en internet ponen en duda la autenticidad del producto.

Aunque muchos pueden creer que hay una demanda muy alta de Belfie Sticks, sea real o falso, implica una reflexión mayor en nuestra cultura, envuelta en el espiral del narcisismo y la auto promoción. Rutledge siente que el Belfie Stick es «culturalmente inconsecuente» y es simplemente un resultado de la excitante idea de tomarle fotos a las nalgas.

«El uso de las redes sociales y de las herramientas tecnológicas que influyen en nuestros comportamientos están cambiando nuestro concepto de la privacidad, de lo personal y de los retratos», explicó Rutledge. «Las belfies son solamente una manifestación de una tendencia en aumento».

Sigue a Erika Euse en Twitter.