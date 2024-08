The Black Eyed Peas estrenan “Get It”, un video sobre la brutalidad policial

Los Black Eyed Peas están de vuelta con un nuevo sencillo llamado “Get It” acompañado de un provocativo video que estamos estrenando en Noisey justo ahora. El visual, que fue dirigido por el director de Pulse Films, Ben Mor, describe la agresiva brutalidad de la policía en Estados Unidos en contra de las minorías y enfatiza la importancia de que la cultura gringa sea consciente de cómo es vivir, no solo en este mundo, sino en Estados Unidos. Mira el video “Get It” arriba, que es la continuación de otros dos videos anteriores: “Street Livin” y “RING THE ALARM pt.1, pt.2, p.3”. También puedes escuchar todo a través de AM.USE aquí.

El video de “Get It” presenta un llamado a la acción al final, con las siguientes organizaciones estadounidenses como posibles puntos de encuentro para ayudar: Hip Hop Caucus en asociación con Black Alliance for Just Immigration, #SchoolsNotPrisons, The Gathering for Justice, United We Dream, y Revolve Impact.

Videos by VICE

Créditos de “Get It”:

Director: Ben Mor

Productor: Nicole Acacio

Cámara: Simon Thirlaway

Además del nuevo video, los Black Eyed Peas comienzan su The Masters of The Sun Tour, la primera vez que se van de gira como grupo en ocho años. El título de la gira es por el cómic que sacó el grupo Masters of The Sun: The Zombie Chronicles. Mira las fechas a continuación y si andas en el primer mundo, puedes comprar boletos aquí.

Si vives en México, recuerda que los Black Eyed Peas regresan a CDMX este próximo 17 de agosto, en el Pepis Center del WTC.

FECHAS DE MASTERS OF THE SUN TOUR:



27 de octubre – Londres, Reino Unido – London Eventim Apollo

29 de octubre – Birmingham, Reino Unido – 02 Academy

1 de noviembre – Manchester, Reino Unido – 02 Apollo

2 de noviembre – Glasgow, Escocia – SSE Hydro

3 de noviembre – Milton Keynes, Reino Unido – Arena MK

9 de noviembre – Hamburgo, Alemania – Sporthalle

10 de noviembre – Munich, Alemania – Zenith

12 de noviembre – París, Francia – Zenith

13 de noviembre – Amsterdam, Países Bajos – AFAS Live

16 de noviembre – Berlín, Alemania – Max-Schmeling-Halle

17 de noviembre – Bruselas, Bélgica – Forest National

18 de noviembre – Dusseldorf, Alemania – World Club Dome Winter Edition

Conéctate con Noisey en Facebook.