The Black Eyed Peas, traduciendo a qué suena el planeta

“Quiero empezar a ver reggaeafro o afrotón. Quiero ver personas de Ghana y Nigeria colaborando con personas de Colombia y Puerto Rico”; me dice Will.i.am vía Zoom sobre una de las formas que, el líder de los Black Eyed Peas, entiende que se puede innovar dentro de las aguas del reggaetón. The Black Eyed Peas, ha representado para la cultura popular un nombre propio para la globalización de la música mainstream en todo el planeta. Un grupo que históricamente ha tomado lenguajes musicales de todas partes del mundo, funcionando como un prismacolor y decodificando mensajes para que la mayor cantidad de gente posible los escuche.

El grupo formado en Los Ángeles, California, actualmente conformado por Taboo, Will.iam y Apl.de.Ap ha sabido mantener una relevancia histórica notable. Las canciones de esta banda tienen un atractivo y apelación global como pocas bandas del siglo XXI. Son músicos y hombres estudiosos del negocio musical. Entienden las tendencias y las maravillas de la globalización y la hiperconectividad de nuestra generación. Las han usado a su favor para seguir siendo una propuesta musical poderosa sin importar el pasar del tiempo. Han estado ahí en lo más alto de las listas de popularidad e imaginario de la gente en muchas etapas distintas de la música popular.

La posición dentro de la cultura para este trío es una que ellos mismos reconocen como una especie de traductores de frecuencias que suenan en todas partes del mundo. “The Black Eyed Peas ha alcanzado un éxito que cruza fronteras, demografías, edades, nacionalidades, religiones. Inspiramos a los musulmanes a decir: ‘Mazel tov’. Esa es la idea del crossover. Todo el concepto de la música es traducir. La música es el lenguaje universal, ese es el objetivo de todo, es llegar a la mayor cantidad de personas posible”, opina Will.i.am.

Por su parte, Taboo agrega el gusto de la banda en “interpretar frecuencias y ponerlas en el filtro Black Eyed Peas y así lograr que personas que están en Japón, que están en México, Alemania y que tal vez no hablen inglés, sientan la traducción de la música, el ritmo, el sonido de todo lo que hacemos en cada canción que sacamos”.

Por eso es natural ver a esta banda volviendo a estar dentro de la música latina con canciones como “Ritmo” o Mamacita”. No es primera vez que lo hacen. En la primera década de los dosmiles trabajaron con Daddy Yankee, Juanes y Sergio Méndez. Incluso en el 2013 con Joan Sebastian. Y hoy, que la música latina es mainstream y contribuye a canciones que suenan en todos los rincones del planeta; es natural que los autores de tracks que cambiaron a la industria musical como “Where is The Love”, “My Humps” o “I Gotta Feeling” traten de tomar el megáfono que han tenido a lo largo de su carrera para tratar de hacer llegar a la música latina a la mayor cantidad de lugares y situaciones posibles.

Hablamos con The Black Eyed Peas sobre su legado; sus nuevos sencillos con Ozuna y J Balvin, además del impacto global histórico de la música hecha en español y más.

VICE: ¿Ustedes piensan en el impacto cultural que tienen y han tenido cuando hacen música nueva? ¿Se sienten presionados por eso?

Will.i.am: No, cuando hacemos música pensamos en la contribución a la cultura. Si eres cocinero y sabes que tienes los ingredientes correctos y tienes comida fresca y todos los elementos orgánicos, debes asegurarte de que lo que le estás sirviendo a la gente va a saber bien, no solo para ti, sino que quieres que la gente lo disfrute. Es lo mismo que cocinar, o ser estilista o costurera, y pensar: “Esta prenda, esta chamarra, esta camisa, este vestido, estos zapatos se verán increíbles en alguien”.

Y lo mismo pasa con una canción, es algo que las personas van a elegir tener en su vida, así que asegurémonos de que nos guste, asegurémonos de pensar en el género en el que nos estamos adentrando, ya sea música electrónica o Boys Noize o David Guetta, ya sea hardcore o mainstream; o si es hip hop underground o si estamos trabajando con DJ Premier o J Balvin u Ozuna. A la hora de hacer música, nos convertimos en científicos.

¿Todo lo que está sucediendo con la música latina les ha hecho repensar dónde se encuentran como grupo?

Will.i.am: No, no. Estamos traduciendo lo que está sucediendo en el mundo latino al resto del mundo que no sabe. En 2007 la música dance era lo mainstream, pero el resto del mundo no lo sabía. Entonces, si vives en Centroamérica, Sudamérica, sí, la música latina es mainstream y siempre lo ha sido. Pero si vives en Alemania, si vives en Suiza, Suecia, Noruega, Islandia, Australia, Nueva Zelanda, Lituania, Eslovaquia, República Checa, Hungría, Nigeria, Sudáfrica, el Congo, Ghana, China, Japón, Filipinas, no sabes sobre música latina. Pero si eres Spotify dices: “¡Guau, la cultura latina!”. Spotify es relativo al oyente. Spotify conoce el poder de la comunidad latina. Netflix conoce este poder. YouTube conoce este poder. Pero las personas que viven en los rincones más pequeños del mundo, no tienen esa información, no conocen la analítica del consumo latino. Así que nosotros estamos traduciendo eso, a nivel técnico, a nivel cultural, solo para que la gente sepa cuán increíble es el movimiento, la música, la escena y la cultura latina. Es hermosa.

Apl.de.Ap: Sí, no solo somos fanáticos, también somos estudiantes y realmente aprendemos el oficio de saber ejecutar lo tradicional y luego ponerle el sello de Black Eyed Peas y traer algo nuevo. Es un mashup cultural.

Will.i.am: En 2004, trabajé con Daddy Yankee en un par de canciones, también trabajamos con Juanes de Colombia. En 2005 trabajamos con Sergio Méndez de Brasil. En 2013 trabajé con Joan Sebastián de México, en paz descanse. Hemos estado de tour con artistas latinos y, como dijo Taboo, yo soy del este de Los Ángeles, tengo una escuela en el ghetto de donde soy en donde enseño ciencias de la computación y robótica, a niños de 9 a 18 años. Estamos muy orgullosos de mi fundación porque el año pasado nuestros niños entraron a la Universidad de Brown, a la Universidad de Stanford, a la Universidad del Sur de California y Universidad de California en Los Ángeles. Por lo tanto, no solo estamos en la cultura del reggaetón porque ahora está de moda, estamos comprometidos con nuestras comunidades, amamos la música y nos inspiramos y colaboramos con los mejores del mundo.

Cuando tengo que investigar para hacer una entrevista, me gusta ir a las páginas de streaming y ver los números del artista. ¿A ustedes realmente les importan sus números?

Will.i.am: Si digo que no me importan los números, no sería un hombre de negocios. Pero como sí soy un hombre de negocios, sí me importan los números. Pero si digo: “Sí me importan los números”, entonces no sería fan de la música y amo la música. A veces los números pueden afectar la música que haces, porque eso significa que solo vas a hacer el tipo de música que los números te dicen que hagas. Entonces, cuando hacemos música, ignoramos los números. Porque los números no deberían decirme el tipo de ritmo, el tipo de nota, la forma en que está estructurada la canción, no deberían hacerme pensar cosas como: “Esa canción es demasiado larga. ¿Qué hay del skip rate? La canción tiene que durar 3 minutos”, entonces, no. Porque si la canción quiere ser de 4 minutos o 3 minutos y 50 segundos, voy a ignorar los números, voy a ignorar el skip rate, porque no quiero que eso cambie la forma en que hago música. Pero una vez que la canción está completa y se está ejecutando, sí me importan los números.

Pregunto esto porque tienen excelentes números con “Ritmo” y a “Mamacita” le está yendo muy bien. ¿Cómo miden su evolución artística entonces? ¿Por los streamings? ¿Porque aumenta el número de personas que los conocen?

Will.i.am: Depende del proyecto. Por ejemplo, en Masters of the Sun no nos importaban los números. Ni siquiera me importaban los números cuando ya había salido. Para este álbum, estamos colaborando con personas cuyos números son relevantes y eso va a influir en nuestros números. Entonces, sin duda, la participación de J Balvin en “Ritmo” es responsable de los números. Pero también la canción en sí es responsable de los números. Por ejemplo, si la canción fuera una mierda, los números no funcionarían. Si fuera solo una colaboración, entonces llegaría a un pico y después se desvanecería. Pero como la canción es buena, aún se sigue escuchando: es el número 8 en el Billboard Top 40 Chart, lo cual es increíble porque la canción salió en octubre y todavía le está yendo bien.

Y “Mamacita”, sin duda, Ozuna es… Sus números y cómo se está desempeñando en Spotify tiene mucho que ver con cómo está funcionando “Mamacita”. Pero la canción es muy buena. Entonces, es una combinación entre la canción y el artista con el que estás colaborando cuando hablamos de cómo funcionan los números.





Muchos artistas me han dicho que cuando buscan hacer un éxito tienen un tipo específico de canción. Y es extraño porque no sé si ustedes u otro artista tenga el poder de decir: “Necesito que esta canción sea un hit, así que haré este ritmo o esta melodía” o algo así.



Will.i.am: No, así no funciona.

¿Y cómo?

Apl.de.Ap: Trabajamos en lo que nos inspira y en lo que nos funciona. Para los álbumes anteriores, salíamos a clubes electro para sentir esa energía, esa cultura. Y esta vez, tuvimos el mismo entusiasmo, esa misma motivación. Cuando sientes la energía, ya solo tienes que agregarle un rap a un ritmo de reggaetón. Es como un outfit, tienes que combinar la camisa correcta con los pantalones adecuados y el color correcto. Es muy emocionante.

Will.i.am: Black Eyed Peas ha tenido tantos tipos diferentes de álbumes, colaboraciones, canciones que han tenido éxito y otras que no. Si algo sabemos hacer es identificar cómo seguir haciendo éxitos. Sé cómo ir a un estudio y decir: “Ok, voy a hacer un disco exitoso”. No importa en qué época: si esté dominando la radio, YouTube, MTV o Spotify. Sabemos cómo ir a un estudio y decir: “Muy bien, hagamos un éxito”, ya sea “Ordinary People” de John Legend, o “I Gotta Feeling” con David Guetta, o “OMG” de Usher. Ya sea trabajando con Michael Jackson o trabajando con Ozuna y J Balvin, conocemos todas las diferentes formas de abordar un éxito sin importar la época.



Algunos medios de comunicación están llamando a lo que hiciste con “Mamacita” y “Ritmo” un crossover. ¿Te gusta esa palabra? ¿O sientes que realmente es un crossover?

Will.i.am: Crossover no es una mala palabra. Crossover significa que hay muchas personas que no saben lo que está sucediendo aquí o cómo se llega a la gente o si una canción o proyecto puede afectar, convertir o inspirar a alguien de una comunidad totalmente diferente. Eso es lo que significa crossover. Significa que hay una isla cerca de otra isla y se hace un puente para cruzarlas. Entonces, naturalmente, por quiénes somos y de dónde venimos somos una banda crossover. Black Eyed Peas toca en México, Black Eyes Peas toca en Argentina, Nicaragua, Guatemala, Panamá, ya somos un grupo crossover.”My Humps”, “Pump It”, “I Gotta Feeling”, se tocaron en todos esos países mucho antes de todo esto. Así que ya somos un grupo crossover. Nuestra música se escucha en Japón y Lituania, ya somos un grupo crossover. Entonces, cada vez que Black Eyed Peas haga una canción con cualquier otra banda, los medios lo llamarán crossover.





¿Sienten que necesitan encontrar el nuevo éxito global o el sonido global o el nuevo disco global? Por supuesto que ya lo han hecho antes pero, ¿pero sienten la necesidad actualmente?

Will.i.am: En este momento global significa local. Vivimos como en una aldea global. Entonces, es fácil encontrar cosas nuevas. ¿Cómo hubiera conocido a El Alfa? ¿Cómo hubiera conocido Instagram o Spotify? Los medios no me contaron sobre El Alfa. No lo conocí por MTV o Rolling Stone. Mi celular hizo que conociera a El Alfa. Así que vivimos en un buen momento y ¿adivina qué? No tuve que recurrir a mi manager para contactar a El Alfa. Simplemente le mandé un DM, y en menos de un día hicimos una colaboración. ¿Cómo se suponía que iba a conocer a Burna Boy? ¿Iba a esperar a que mi manager me conectara con Burna Boy? Mi celular me conectó con Burna Boy y yo lo contacté por DM, él me respondió y así fue como colaboramos.

En Latinoamérica se está teniendo una conversación sobre cómo hacer cosas nuevas con el reggaetón. Innovarlo.

Will.i.am: Quiero empezar a ver reggaeafro o afrotón. Quiero ver personas de Ghana y Nigeria colaborando con personas de Colombia y Puerto Rico. Quiero ver eso. No puedo esperar para ver gente de algún barrio marginal o algún pueblo, o el Congo colaborando con alguien de Puerto Rico o Panamá, o México. ¡No puedo esperar para ver una colaboración entre alguien de México y Costa de Marfil! No puedo esperar para ver eso. Nada estadounidense. Quiero ver Centroamérica, África Central, ahí es cuando el asunto se volverá real.

