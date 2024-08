The Chamanas finalmente estrena su esperado segundo álbum, ‘NEA’

Conformada actualmente por Manuel Calderón, Héctor Carreón, Alejandro Bustillos y la gran especialista del alma humana: Paulina Reza, The Chamanas es una banda formada en 2013 en Ciudad Juárez y El Paso y que tiene la capacidad de realizar viajes astrales hacia las regiones de ensoñación del inconsciente, gracias a su identidad expandida como animal espiritual, la cual armoniza con la realidad desde una postura de autoconocimiento y experimentación pop. Después de un recorrido sinuoso, finalmente hoy The Chamanas estrena su segunda placa y uno de los discos esperados en el ámbito del rock en español para este año, NEA.

Normalmente, el segundo material en la historia de una banda es complicado. Sobre todo si con el primero, que es el caso con Once Once, consiguieron una nominación a los Latin Grammy, tuvieron un largo recorrido en festivales como el LAMC, SXSW o Vive Latino, y concretaron colaboraciones con bandas como Portugal, The Man o Beach House. En ese sentido, NEA es una pieza importante para afianzar la carrera de la banda y una apuesta.

Grabado en los estudios Sonic Ranch de Tornillo, Texas, NEA es un viaje en un convertible de noche por carreteras texanas, escuchando a Sparklehorse, a Michael Jackson y a Beach House, cambiando de vez en cuando a Los Ángeles Negros, Juan Gabriel y Bronco. 13 temas como rituales de magia blanca, para bendecir a los oídos libres de prejuicios, abrir la mente y disfrutar la música. Dale play a lo nuevo de The Chamanas, y que la fiesta sea siempre una celebración de la vida.



