The Cure, bestias y fracasos: nuestros libros favoritos de noviembre

Vayamos al grano y evitémonos una introducción innecesaria. Muy buen material este mes.

Cured

Lol Tolhurst

Malpaso Ediciones, 2018

Videos by VICE

El gran público conoce sobre todo a los The Cure de finales de los 80, del disco Kiss me, Kiss me, Kiss me (1987) o Disintegration (1989), pero para entonces el grupo ya llevaba más de diez años de trayectoria y habían tocado en todo el mundo. Incluso, a algunos miembros de la banda como Lol Tolhurst, primero batería y luego teclista, ya les había dado tiempo de destruirse la vida a base de drogas y alcohol. Por suerte Lol vivió para contarlo y escribir esta historia de los primeros años del grupo.

Se trata de un libro fundamental para los fans del grupo y que da una imagen de Robert Smith mucho más realista y humana de lo que él mismo ha mostrado a lo largo de su carrera. Nos presenta a Robert era un tipo sensible, pero que nunca desaprovechó la oportunidad de ver un partido de fútbol en el pub ni dudó en partirse la cara con unos skins que querían joderles un concierto en los primeros años heroicos. Es un libro que demuestra que The Cure fueron y son mucho más que una banda de góticos pálidos que lloran por las noches en habitaciones de hotel llenas de velas.

Juanjo Villalba

La Bestia Colmena

Pablo Und Destruktion

Hurtado & Ortega

“El propósito de esta obra consiste en explicar, con pruebas abundantes, el origen del actual universo para que sean conscientes las generaciones venideras. A mí no me gusta presumir, bien lo sabe Dios, pero el actual cosmos existe tal y como es ahora gracias a mi lealtad -y a la de mis queridas huestes- a los designios de la Divina Providencia”.

Así arranca “La Bestia Colmena”, la primera novela del músico Pablo Und Destruktion: con una advertencia al lector. Una advertencia que anticipa que lo que encontrará no es una novela al uso sino más bien una profecía en la que el apocalipsis, la crítica social, la tradición asturiana y el costumbrismo confluyen entre líneas.

Con alusiones lo mismo a las redes sociales y a su capacidad de encerrar al ser humano en sí mismo que al feminismo contemporáneo, a Isabel la Católica, a la Virgen de Covadonga o a Julio Iglesias, Und Destruktion traza un relato que nos pone frente al espejo y nos hace cuestionarnos quiénes somos, en qué nos hemos convertido y en última instancia por qué hemos acabado con las canciones bonitas.

Ana Iris Simón

Línea Editorial

Arnau Sanz

AIA, 2018

“Lamentamos comunicarte que el proyecto no encaja en nuestra línea editorial”, esas son las palabras que se acumulan en la bandeja de entrada de la protagonista de esta historia, una aspirante a autora de cómics cuyos proyectos son rechazados de forma constante por las editoriales.

Línea Editorial es el último cómic de Arnau Sanz , una historia sobre la decepción y el abandono, sobre tirar la toalla cuando la cosa que más amas en la vida no te funciona. Es un homenaje a todos esos autores anónimos a los que las cosas no les han ido nada bien, como al protagonista sin nombre de esta historia.

Pese a los fracasos, el protagonista va encontrando la belleza en esa otra vida con la que no había soñado nunca; una vida más sencilla, de costumbres aparentemente irrelevantes, como ir al mercado y preparar la comida para su novia o ir un rato a la piscina por la mañana. Pequeños grandes éxitos que no buscan focos ni atención, momentos en los que el tiempo se pausa y la mente tiene que aprender a relajarse y dejar de pensar y odiar a todo el mundo por no haber catado nunca el éxito.

En Línea Editorial encontramos algunas de las mejores viñetas de Arnau (un autor mayormente figurativo y profundamente narrativo), como esas páginas llenas de manchas de color que describen los pensamientos del protagonista, o esas formas y siluetas que se expanden en la oscuridad de una casa sin luz, o esas figuras extrañas que se generan en la ducha o las sombras proyectadas en una pared. Recursos formales a las antípodas de los figurativo que nos ayudan a comprender ese estado apático del personaje, como una figura de barro deshaciéndose, descomponiéndose, perdiéndose y sabiéndose que no alcanzará lo que realmente quiere. Creyendo que, en definitiva, está perdiendo su identidad. Como cuando nada en la piscina y su figura se deforma y se funde con el agua, disolviéndose hasta convertirse en nada pero emergiendo como algo nuevo.

En definitiva se trata de una oda a la creación como motor vital, como generador de felicidad, y no como medio hacia un potencial éxito.

Pol Rodellar

Colección Particular

Gonzalo Eltesch

Pepitas de calabaza, 2018

“A veces creo que la novela solo debería contener el inventario de todos los objetos que mi padre compró y quiso conservar. Todas las antigüedades que él sintió que deberían pertenecerle para siempre”, escribe Gonzalo Eltesch en una página de este libro. Esta novela de no ficción, que cuenta algo parecido a la historia de la familia del autor con epicentro en la tienda de antigüedades que su padre regentaba en Valparaíso, Chile, contiene varios de estos pasajes autoevaluatorios, reflexivos, en los que los personajes opinan sobre su propia novela y el escritor se autocorrige. Se nota que Eltesch tiene otro trabajo aparte del de escritor, ya que trabaja como editor desde hace diez años.

Colección particular cuenta retazos de la vida de Eltesch en forma de fichas con pequeñas anécdotas, recuerdos, reflexiones, capítulos muy breves, de a veces solo unas líneas, que tienen casi todos como escenario la ciudad de Valparaíso.

Todas estas “fichas” forman un puzzle en apariencia sencillo (en el mismo libro puede leerse “mi mundo, el de ellos, es simple”) pero que está fabricado con un material complejo de definir y más duro que el acero, el que nos forja como personas.

Juanjo Villalba