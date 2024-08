The Cure, Radiohead y RATM nominados para el Salón de la Fama del Rock

Una vez más, ha salido la lista de artistas nominados para introducir en el Salón de la Fama del Rock and Roll. A esta polémica lista ya han ingresado grandes nombre como John Lennon, David Bowie, Metallica, Pearl Jam y hasta Tupac Shakur.

Para su edición 2019, la lista de nominados la conforman actos de culto como The Cure, Radiohead, Rage Against The Machine y los alemanes Kraftwerk. Asimismo, también se ha incluido en la lista de candidatos a Janet Jackson, LL Cool J, Rufus, entre otros.

En una entrevista concedida a Esquire el año pasado, el guitarrista de Radiohead Ed O’Brien aseguró que “se siente muy agradable ser nominado, pero no lo comprendemos culturalmente. Es algo muy americano”. También enfatizó que la cantidad de artistas afroamericanos incluidos es bastante pequeña, teniendo en cuenta su enorme contribución a la industria musical.

Si quieres votar por alguno de los nominados para el Salón de la Fama del Rock and Roll 2019, puedes hacerlo por acá.

