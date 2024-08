The Cure vuelve al estudio en mayo

La banda británica The Cure ha reservado para el mes de mayo, tiempo en un estudio de grabación donde esperan ensayar sus nuevas canciones, según afirmó su líder Robert Smith en una entrevista con BBC 6 Music. Además, anunció que encabezará el Festival Meltdown´s, con un repertorio de The Cure, acompañado de otros miembros de la banda.

En la conversación con Shaun Keaveny, Smith cuenta: «Curiosamente el Meltdown me ha dado un nuevo aire y he reservado tiempo de estudio para la banda». Smith también dice que The Cure calcula cómo celebrar el 40 aniversario de su primer concierto el 9 de julio de este año: «¿Qué haremos?¿Volver a Crawley, donde todo comenzó? ¿Tocar en el pub donde hicimos nuestro primer show como The Cure? ¿O deberíamos ir en grande, hacer un show en cada capital del mundo?» y agrega: «el 40 aniversario del primer álbum es en 2019. Pienso que si no tengo algo nuevo para ese año, no creo que The Cure vuelva a lanzar otro álbum algún día».

Robert Smith concluyó diciendo que, «idealmente», para el show en el Hyde Park contará con la nueva música en la que están trabajando. «Algo de eso es bueno, algo de eso no es tan bueno», dice. «Nunca quise estar en una posición en la que sintiera obligado a escribir», dejando en expectativa a los fans de The Cure.