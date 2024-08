The Darkness están de regreso y quieren que te cagues encima

Los rockeros ingleses The Darkness están de regreso, en puto 2017, con una rolita que se llama «Solid Gold», ¿está bien o está mal? No sólo eso, la primera línea de la canción dice: «We’re gonna blow people’s fucking heads off / People gonna shit themselves», ¿qué sientes al respecto? Y vaya, Justin Hawkins trae un puto traje dorado, que la neta se ve mega coqueto, considerando todas las cosas. ¿Qué hacemos?

En la parte superior del post está el nuevo tema de The Darkness, «Solid Gold», el segundo single del quinto LP de la banda, Pinewood Smile, que se estrena 6 de octubre en Cooking Vinyl.

