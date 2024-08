The Darkness predijo antes que nadie que los pulpos son aliens

Hay dos opciones: o no dormiste nada el fin de semana, o no has escuchado la aterradora noticia sobre cómo los pulpos podrían ser extraterrestres. Si eres uno de los pocos afortunados, ahí te va un resumen: en una nueva nota titulada «La causa de la explosión cámbrica: ¿Terrestre o cósmica?, los científicos han afirmado que los genes del pulpo muestran «un asombroso nivel de complejidad con 33,000 genes que codifican proteínas —más de los que están presentes en el Homo sapiens». Los autores de la investigación dicen:

Una explicación plausible, desde nuestro punto de vista, es que los nuevos genes son probablemente nuevas importaciones extraterrestres a la Tierra como un grupo ya coherente de genes funcionales dentro de (por ejemplo) huevos de pulpo criopreservados y protegidos con una matriz.



Por lo tanto, no debe descartarse la posibilidad de que los huevos de calamar y/o pulpo criopreservados llegaron a través de algún cometa hace varios cientos de millones de años, ya que sería una explicación cósmica menos estricta para la repentina aparición del pulpo en la Tierra hace 270 millones de años.

*Le da una calada al blunt*

Estamos de acuerdo en que la anterior es info muy vaga. Los aliens viven entre nosotros (esto, al menos, explica los dones todopoderosos, y que todos conocen, del pulpo Paul , descanse en pants). Pero, ¿qué tiene que ver esto con la música? Dos palabras: The Darkness.

En 2003 The Darkness lanzó una pequeña canción llamada «I Believe In a Thing Called Love», tal vez hayas oído hablar de ella. También sacaron un video para acompañar el track:

Lo que tenemos aquí es a The Darkness tocando su canción en una nave espacial. Pero lo que también tenemos es dicha nave espacial siendo atacada… ¿por quién? ¡por un maldito pulpo que habita en el espacio!

The Darkness lo predijo. The Darkness predijo que los pulpos son en realidad aliens antes de que la ciencia siquiera pensara en controlarlos. No solo eso, The Darkness trató de advertirnos. Como siempre, Noisey te trae hechos (no del todo porque solo queríamos una excusa para publicar esta historia súper viajante sobre la noticia de que los putos pulpos son aliens y en la que nadie en esta oficina puede dejar de pensar). Gracias, estén atentos.



