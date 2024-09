Este hombre quiere que todas las mujeres logren un buen squirting

Steve Scrase.

Si hay una cosa en la que todos estamos de acuerdo, es que nunca habrá suficientes diseños de ropa suficientes destinados a la masturbación. Hay cosas que te puedes amarrar o que se pueden insertar, pero no hay nada, según la búsqueda que hice en Google, que puedas usar como una prenda para llevar a un funeral o una entrevista de trabajo, y aparte funcione como un juguetico sexual. Ja.

Afortunadamente, Steve Crase vino a solucionar esto. Su invención, el Glov, es, vaya sorpresa, un guante. Sin embargo, este guante particular te permite pegar un vibrador a la palma de tu mano para lograr un mejor movimiento adentro-afuera, a diferencia de «otros dispositivos de autopenetración en el mercado, que le exigen al usuario sostenerlo y usarlo de una forma antinatural y restrictiva».

Si quieres uno, puedes conseguirlo en Indiegogo.com por un precio aproximado de 150 dólares. Antes de conseguir uno para mí, decidí hablar con Steve para que me contara más acerca de este dispositivo y sus planes para el futuro, dentro de los cuales se encuentra su gran objetivo que es que todas las mujeres del mundo logren un buen orgasmo, con squirting y todo.

Una demostración de cómo funciona el Glov.

VICE: Hola Steve, ¿siempre has estado interesado en los juegos sexuales femeninos?



Steve Scrase: Siempre me ha fascinado la sexualidad humana y cómo todo el mundo experimenta su propia dicha en el tema de diferentes maneras. He estado en relaciones donde las mujeres usan juguetes. No soy ese mojigato que anda diciendo «mi mujer no necesita juguetes, me tiene a mí». ¡A ver! Despierten, hombres. Deben hacer lo que sea para que sus mujeres logren ese «kilómetro extra».

Explícame cómo surgió esta idea.

Soy muy voyerista, así que ya había visto a mi novia en el proceso con un juguete tradicional. Parecía como si tuvieras que ser contorsionista para poder lograr algo ahí abajo. Mi novia llegó al clímax y tuvo que parar o bajar la velocidad para controlarse. Tu cuerpo se convierte en una medusa, y te quedas ahí tirado, sin control motriz.

Entiendo. ¿Entonces se trata de la dificultad para usar juguetes sexuales convencionales?

Exacto. Piensa en todos los lugares y situaciones donde has usado un vibrador. Si lo has usado en la ducha, si lo has usado en cuatro, o boca arriba, o de lado. Siempre es incómodo, incómodo ¡incómodo! Ahí fue cuando pensamos, ¿Qué pasaría si usamos la palma de la mano como trípode y los tres dedos del centro para mover el vibrador? Lo segundo que noté fue que los botones de control están siempre lejos de la mano, por lo que para utilizarlos tienes que bajar o parar el ritmo. Por eso pusimos los controles detrás del guante para que puedas acceder a ellos sin que te pierdas una sola vibración.

¿Un guante fue lo único que se te ocurrió para lograr todo esto?

Sí, fue lo único que parecía tener sentido. Y ya está aquí para darte una mano, valga la redundancia.

¿Crees que el guante cambia las reglas del juego?

La rueda de madera existió por miles de años sin que nadie tuviera problema con eso. Luego salió la goma. ¿Qué sucedió? La rueda de madera se volvió obsoleta. No digo que todos los juguetes sexuales se vayan a volver obsoletos, pero si las cosas se vuelven más rápidas y puedes andar en ellas de una manera más fácil…

¿Entonces es para mujeres perezosas?

¿Piensas que estoy ayudando a las mujeres perezosas a tener un orgasmo? Supongo. Pero no creo que eso sea malo, ¿tú si?

Me imagino que también es útil para mujeres con problemas de salud.

Absolutamente. Nuestra doctora nos dijo que tenía que lidiar con gente que tenía incapacidades físicas y mentales, quienes también tienen deseos sexuales tenían el deseo sexual, pero no la capacidad física para satisfacerlos. Nos dijo que este invento podría ayudar a la gente que no podía sostener un juguete sexual o bajar a esas zonas. Es un sector muy importante hacia el cual nos expandiremos, obviamente.

Es bueno oír eso. Sin embargo, el guante se ve muy poco sexy.

Solo una persona nos ha dicho «¿podrían hacerlo un poco más sexy?» Le respondimos «¿Qué quieres que hagamos?¿Le añadimos flores?» con solo elegir los colores ya nos demoramos una eternidad.Tenemos algunas ideas para hacerlo más sexy y femenino en el futuro. Al final, yo creo que a la gente le va a importar más la satisfacción del producto que cómo se vea.

Se ve bastante grande. Me imagino entrar en acción con una de esas manos de espuma.

De hecho no es tan grande. La foto es un poco engañosa. El guante es muy delgado, como si fuera una segunda piel, y se siente muy cómodo y flexible en la mano. También hacemos dispositivos de diferente tamaño, porque hay mujeres que los prefieren más largos, más anchos o más delgados. Desde que empezamos hemos sacado un nuevo accesorio cada 60 días, todos muy fáciles de intercambiar.

Me puedes hablar de estos accesorios?

Tenemos el Clitty-Cat, que es para el clítoris, o para masajearte los pezones, o donde quieras. Hace que la sangre fluya. Hay otro en el que estamos trabajando que va a ser incluso mejor que el guante. Es un dispositivo diseñado específicamente para que las mujeres tengan orgasmos con squirting, o eyaculen como hombres, por decirlo de otra manera. Aún tenemos que hacerle algunos arreglos, pero el éxito está casi asegurado. Cerca del 90% de la población femenina puede lograr un squirting, y es uno de los mejores orgasmos que se puede tener. Es algo que se tiene que experimentar y ver. He dicho esto muchas veces:desearía tener vagina. Cambiaría mi pene por una vagina con tal de tener uno de esos orgasmos.

Qué atrevido. ¿Has tenido buenas retroalimentaciones del guante?

La gente no lo comprende al comienzo. Lo miras y piensas «Hmm, quizá se vea un poco cursi en el video. Quizá no debimos haber comprado esto», pero la respuesta ha sido bastante positiva. De hecho hemos tenido una respuesta increíble de la comunidad gay. Imagina que eres un hombre gay: una mano en tu pene, otra mano sosteniendo un vibrador, y estás tratando de que la cosa se ponga un poco anal. Es bastante complicado. Ahora imagina un vibrador incorporado a tu mano. Ahora vas a tener una mano ocupada de tu pene, y la otra encargándose de tu puerta trasera.

Todo esto te hace ver como un hombre muy desinteresado. ¿Es por esto que hiciste el guante?

Yo pienso que sí. De verdad creo que la idea surgió en mi cabeza para que lleváramos todo esto al siguiente nivel. Estamos usando nuestro éxito como una plataforma para tocar a la gente —no en sentido literal— y mostrarles que su sexualidad sí puede ser satisfactoria.

Gracias, Steve.

Sigue a Hannah Ewans en Twitter.