La historia interior del primer narcoestado de Europa

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Es enero en un barrio residencial de Tirana, la capital de Albania, y me he reunido con dos traficantes locales de cocaína que acababan de regresar de un viaje de contrabando a Alemania. Al igual que muchos grupos jóvenes de narcotraficantes en Albania, Artan y Luli han pasado del tráfico de cannabis al de cocaína, porque hay más dinero y es fácil conseguirla. Me dicen que pueden ganar alrededor de 23,000 dólares si pasan de contrabando un kilo del polvo hacia los países europeos más ricos, donde el mercado de la cocaína se está expandiendo.



Entre cuentos machistas de manoplas de acero y bates de béisbol, hablan sobre relojes Rolex, autos rápidos y chicas hermosas. “Como puedes ver”, dice Artan, haciendo un gesto con la cabeza hacia la calle inundada que no han arreglado desde que tienen memoria, “si quieres salir y hacer que las cosas ocurran aquí, tienes que hacer el viaje a Alemania, Italia, o Inglaterra. La cocaína es un trabajo adecuado”.

Desde que el colapso financiero de la década de 1990 condujo a la miseria generalizada y al caos civil, las generaciones más jóvenes de Albania se han visto atrapadas bajo una capa de pobreza y corrupción. Para algunos, el comercio de drogas ofrece un escape de los barrios marginales que cubren las afueras de Tirana. Pero el contrabando de drogas en la región no es nada nuevo; es un oficio que se ha establecido en Albania. A pesar de ser un país de la OTAN a punto de unirse a la Unión Europea, Albania se ha convertido en el primer narcoestado de Europa.

De acuerdo con la definición de narcoestado del Fondo Monetario Internacional, como un estado “donde todas las instituciones legítimas son penetradas por el poder y la riqueza del tráfico ilegal de drogas”, como Venezuela, Guinea-Bissau y Afganistán, Albania está arrodillada. dinero de las drogas

Un informe de 2018 del Departamento de Estado de EE. UU. Describió a Albania como el hogar de “corrupción desenfrenada, instituciones legales y gubernamentales débiles y controles fronterizos débiles” con el narcotráfico, la evasión fiscal, el contrabando y la trata de personas, los delitos más rentables del país. Las drogas son un gran negocio aquí.

Este pequeño y montañoso ex estado comunista en la costa adriática es el mayor productor ilegal de cannabis cultivado en el exterior en Europa . En 2017, la policía de Albania incautó 68 toneladas de maleza, alrededor de $ 680 millones . Pero el tráfico de cocaína es lo que está llevando a Albania al estado de narcoestado. En la última década, según lo revelado por VICE , las pandillas albanesas y las cuadrillas de la calle, como Hellbanianz, se han convertido en actores importantes en el lucrativo comercio de cocaína en el Reino Unido y el resto de Europa. Las pandillas albanesas se han hecho un nombre vendiendo cocaína de alta pureza a precios mayoristas competitivos, y han contribuido a la creciente disponibilidad y pureza de la cocaína en Europa desde 2012.

Los contrabandistas albaneses han establecido líneas de suministro directo a través de los principales puertos de recepción de cocaína de América del Sur y Europa en Bélgica y Holanda. En febrero del año pasado, la policía incautó 613 kilogramos de cocaína escondida en un envío de bananos de Colombia cuando llegó al puerto de Durres, en el este de Albania. Ha habido un aumento simultáneo de presuntos delincuentes de origen albanés que han sido asesinados en América del Sur. En 2017, Remzi Azemi, un albanés de Kosovo y presunto traficante de cocaína, fue asesinado en un asesinato al estilo de una banda mientras viajaba con su familia en un vehículo blindado en Guayaqil, Ecuador. El año anterior, Ilir Hidri, otro albanés sospechoso de estar involucrado en el tráfico de drogas, fue asesinado en la misma ciudad.

Albania es única en Europa porque sus barones de la droga no son forajidos renegados. En su lugar, están fuertemente vinculados a los que dirigen el país y, a menudo, en connivencia con las mismas personas acusadas de perseguir a los forajidos.

El dinero proveniente de las drogas es una parte esencial del sistema democrático de Albania, porque la mejor manera de asegurar los votos de la gente es pagarlos en efectivo, y el mejor generador de efectivo es el tráfico de drogas. Un estudio financiado por la Unión Europea , que se llevó a cabo de 2016 a 2019, encontró que a un asombroso 20,7 por ciento de los albaneses se les ofreció dinero o favores a cambio de su voto. En enero, se reveló que las pandillas de cocaína manipularon con éxito las elecciones mediante la compra de votos. Afrim Krasniqi, director del Instituto de Estudios Políticos de Albania, dijo que el papel de las bandas criminales en la campaña electoral de 2017 fue mayor que el papel de los partidos políticos. “Hoy en día, hay una impresión general de que nadie puede ganar elecciones sin el apoyo de tales grupos”, dijo.

Protestors run from tear gas in Tirana, Albania during February protests calling for the resignation of the prime minister over corruption allegations. Photo: GENT SHKULLAKU/AFP/Getty Images

Debido a que el tráfico de drogas está tan enredado con los que están en el poder, las unidades de inteligencia británicas se han desplegado en Tirana para vigilar a los traficantes. Un miembro del equipo de enlace del Reino Unido dijo a VICE que tenían pruebas claras de que la policía albanesa había filtrado información a los concesionarios. A los británicos se les unieron equipos de Estados Unidos, Holanda e Italia, todos los cuales decidieron involucrarse después de descubrir que la información que compartían con las autoridades albanesas estaba terminando en las manos equivocadas.

Los dos últimos ministros del interior del primer ministro albanés, Edi Rama, han sido derribados en escándalos relacionados con las drogas. El primero, Saimir Tahiri, será juzgado a fines de este año por cargos de narcotráfico y corrupción. El nombre de Tahiri se mencionó en una intervención telefónica escuchada por la policía antimafia de Italia en relación con los sobornos, el tráfico de cannabis y el contrabando de rifles Kalashnikov . Tahiri niega los cargos en su contra. Fue reemplazado por Fatmir Xhafaj, cuyo corto período como ministro del Interior terminó el año pasado después de que su hermanastro Agron fue encarcelado durante siete años por tráfico de drogas en Italia. Aunque no hay pruebas de que Xhafaj haya estado involucrado directamente en los crímenes de su hermano, la presión política nacional e internacional probablemente llevó a Rama a abandonar a su ministro.

En 2017, Ermal Hoxha fue encarcelado durante 10 años por su parte en una operación para traficar 120 kilos de cocaína desde América Latina hasta Europa occidental. Sin embargo, Ermal no había escalado a través de las filas criminales de los barrios pobres de Albania; es el nieto del notorio dictador comunista de Albania, Enver Hoxha, quien gobernó el país durante 41 años hasta su muerte en 1985.

Ningún hombre ilustra la cercanía entre la élite de Albania y sus grandes jugadores de drogas, o la historia de cómo esta nación se está convirtiendo en el primer narcostato de Europa, como Klement Balili, propietario de un hotel de lujo, ex funcionario y jefe de la droga descrito en su orden de arresto griega. Como el “Pablo Escobar de los Balcanes”. Un expediente de 10.000 páginas compilado por el gobierno griego, y revisado por VICE, describe su meticulosamente organizado imperio transnacional de narcóticos de $ 1.000 millones, basado en el cannabis y la cocaína, y canalizando a países como Italia, Grecia, Alemania y el Reino Unido.

Balili desarrolló su imperio a partir de la anarquía después del colapso económico de Albania en la década de 1990, causado por el desplome de enormes esquemas piramidales respaldados por el gobierno . Entre $ 1-2 mil millones desaparecieron durante la noche y las familias comunes perdieron todos sus ahorros. Según un informe de 2016 de la Open Society Foundation, una mezcla de alto desempleo y bajos salarios significa que las pandillas albanesas se han expandido desde entonces.

Oficialmente, el negocio de Balili era el transporte, el ocio, la pesca y la seguridad. En 2014 fue nombrado director de transporte regional en la localidad costera de Saranda, un conocido centro de tráfico de drogas. Durante la última década, Balili ha construido una serie de hoteles de lujo en la impresionante costa adriática de Albania.

En 2015, Ilir Meta, el actual presidente de Albania, cortó la cinta en la inauguración del hotel de cinco estrellas de Balili, Santa Quaranta. Uniéndose a Meta junto a Balili en la fiesta de apertura estuvo el entonces ministro de finanzas Arben Ahmetaj y el diputado del Partido Socialista Koco Kokëdhima.

El propio Balili ha sido abierto sobre sus estrechos vínculos con uno de los principales partidos políticos de Albania, el Movimiento Socialista para la Integración, o LSI. En una entrevista en los medios de comunicación a principios de este año, Balili explicó que su nombramiento como Director de Transporte para la ciudad de Saranda, en el sur, se produjo a cambio de las donaciones financieras que él y su familia hicieron a la LSI. El sobrino de Balili es alcalde de la fiesta de LSI en la ciudad de Delvina. Balili ha sido muy abierto con el hecho de que se interesa claramente por las campañas de su sobrino.

La policía griega ha estado en la pista de Balili durante la última década. Pero cada vez que parecían estar progresando, se topaban con un obstáculo con las autoridades albanesas. En mayo de 2016, la policía griega incautó a 12 pandilleros de Balili y casi 700 kilos de marihuana, como resultado de una operación de vigilancia de dos años en conjunto con la DEA. La policía griega emitió una orden de arresto para Balili, pero la policía albanesa se negó a acusar recibo de la orden. Cuando las autoridades albanesas lo reconocieron, él había “desaparecido” de acuerdo con la policía albanesa.

Tres meses después de que se emitió la orden de arresto de Balili, fue fotografiado supuestamente de fiesta con un oficial de policía de alto rango en el yate del barón de la droga frente a las costas albanesas. Este no fue un momento aislado: en ese momento, el rostro sonriente de Balili aparecía regularmente en segundo plano en imágenes de teléfonos móviles y fotos tomadas en funciones sociales de la elite política de Albania.

La proximidad de Balili a la base de poder político de Albania ha demostrado, según los funcionarios de EE. UU. Y Grecia, la clave de su éxito como gran traficante de drogas. En un discurso de apertura en 2016, el embajador de Estados Unidos en Albania, Donald Lu, dijo: “Los políticos de derecha e izquierda han escuchado los poderosos intereses de empresarios corruptos, los principales delincuentes e incluso los narcotraficantes. ¿De qué otra manera podemos explicar el hecho de que el narcotraficante intocable Klement Balili todavía es libre? “Y en un discurso en 2018, Lu dijo que el mayor fracaso del gobierno albanés durante su mandato de cuatro años fue su incapacidad para atrapar a Balili, a quien describió como “Un poderoso líder del crimen organizado con conexiones políticas”.

“Se pagó el dinero, la comunidad lo respetó, era un hombre de negocios, no un padrino”.

En enero, la policía albanesa finalmente arrestó a Balili. Algunos ven su arresto y juicio como más un ejercicio de relaciones públicas que un castigo. El gobierno albanés promocionó su captura como un gran golpe para impresionar a los observadores internacionales. Pero en realidad dictaba sus propios términos. Su equipo legal notificó el horario de llegada de Balili al Ministerio del Interior y a la Fiscalía de Delitos Graves. Se entregó al Director General de Policía de Albania. Debido a un cambio constitucional el año pasado, no fue extraditado a Grecia y, en cambio, fue juzgado en Albania.

En febrero, el Tribunal de Delitos Graves aceptó la solicitud de Balili de un “juicio abreviado”, que no solo garantizaba que su sentencia se redujera en una tercera parte, sino que permitía un proceso rápido que aseguraba que no se le escapara lo que sabía sobre la elite política de Albania. El 7 de mayo, Balili fue condenado a 10 años por tráfico de drogas, pertenencia a un grupo criminal y lavado de dinero. Su abogado ya ha declarado que apelará la condena. Una serie de albaneses influyentes han visto cargos o condenas por delitos graves de corrupción que desaparecen misteriosamente en la apelación. Balili aún puede ser absuelto, o recibir un plazo reducido.

Varios comerciantes con los que hablamos que habían trabajado en proyectos de construcción en Balili, incluido Santa Quaranta, expresaron cariño por él. “ No sé qué hizo Klemend, o si lo que dicen es realmente cierto … pero Klemend trajo dinero a nuestra comunidad”, dijo una persona que pidió permanecer en el anonimato por temor a Balili. “Tenía muchos proyectos de construcción. , y trabajamos en ellos durante muchos años. El dinero se pagó, la comunidad lo respetó, era un hombre de negocios, no un padrino “.

Pero otro constructor más joven era menos caritativo. “Él pagaba cuando tenía ganas de pagar, y cuando no quería hacerlo, no podías hacer nada para hacerlo”, le dijeron a VICE. “Es el propietario de la policía, los tribunales, los funcionarios fiscales … si no hubiera resuelto un proyecto de ley y lo hubiera planteado con él, no quiero pensar en lo que habría sucedido”. Él conoce y controla a todos y todo. Nos hubiera aplastado como a un cigarro.

A primera vista, Tirana es una ciudad en alza, con una animada cultura de cafés y una vida nocturna deslumbrante. Se ha utilizado una gran cantidad de dinero para pretender el entorno inmediato de dos hoteles internacionales donde diplomáticos, empresarios extranjeros y políticos se reúnen para comer sándwiches en el club, deslizar a Tinder y hablar en la tienda. A pesar de que comprende la gran mayoría de la población de Albania, los pobres existen en el interior contaminado de la capital, donde las casas carecen de electricidad, agua y ventanas de vidrio.

La zona central de Tirana en Blokku (“el Bloque”), reservada exclusivamente para los funcionarios del Partido Comunista hasta que el régimen se derrumbó en 1992, ahora es el campo de juego para la élite de Albania. En el Blokku, tus vecinos son políticos, jueces o tipos que saben cómo vender el golpe. Mercedes-Benzes circula barras de luces iluminadas como tiburones tigre. En estos bares, los diputados parlamentarios abarrotan a Krug mientras ven a PornHub en sus iPhones y escuchan a Dua Lipa y Notorious BIG. Estos motores y agitadores recién acuñados son locuaz, animados y, a menudo, están a solo un trato de estar en quiebra. Aunque las tasas de homicidios no se acercan a las de América Central o del Sur, es posible que alguien todavía saque una pistola en una fiesta de cumpleaños número 25 y la dispare al cielo porque puede.

An Albanian police officer searches a clandestine cocaine refining laboratory in the village of Xibrake, near Elbasan, on January 15, 2015. Photo: AFP/Getty Images

Pero el éxito de las pandillas de contrabando de drogas de Albania ha tenido un costo para los ciudadanos del país, que se quedan para hundirse o nadar en el lodo. En una encuesta de Gallup en 2018 , los albaneses adultos expresaron el cuarto mayor deseo de emigrar, superado solo por Haití, Liberia y Sierra Leona. Los jóvenes primero se enfrentan a la corrupción en la escuela secundaria en forma de sobornos a los maestros por sus buenas calificaciones. Luego viene la universidad, donde la entrada depende de un kick-back o de un amigo en lugares altos dispuestos a mantener su interés en su partido político.

Rudina Hajdari, líder de la oposición parlamentaria de Albania y presidenta del Comité de Integración Europea, dijo a VICE: “Los jóvenes albaneses se sienten enojados y engañados por el gobierno. Tenemos problemas sísmicos y alucinantes con la corrupción. Cuando las drogas entraron en escena, tanto el dinero fluyó que realmente sacudió la moneda nacional. El dinero dicta las decisiones de nuestro país, y como ese dinero es proporcionado por los carteles de la droga, a políticos individuales y a todos los partidos políticos, cualquier persona que lucha contra la corrupción es un gran obstáculo “.

Los albaneses están esperando a ver si la UE iniciará las conversaciones de adhesión en junio y pronto se les podrá bloquear por completo el viaje sin visa a la UE. Francia y los Países Bajos ahora ven a las bandas de narcotraficantes albanesas como una amenaza tan seria que intentan detener los viajes sin visado de los albaneses. Los motivos holandeses para solicitar el cese son “un aumento sustancial de las actividades delictivas de la mafia albanesa en los Países Bajos y [que] estas organizaciones criminales están abusando de la posibilidad de viajar por Europa sin visa … expandiendo aún más su red de contrabando. ”

El primer ministro Rama, un ex jugador de baloncesto que tomó posesión de su cargo en 2013 con un boleto anticorrupción de línea dura, se ganó los aplausos de la comunidad internacional cuando aplastó una notoria población de cannabis llamada Lazarat. Sin embargo, le ha resultado difícil deshacerse de las acusaciones de fraude y corrupción, lo que dio lugar a violentas protestas contra el gobierno en Tirana, incluidos los cócteles Molotov lanzados en la oficina de Rama la semana pasada. Sus detractores dicen que debería renunciar para que Albania se una a Europa. El líder opositor del Partido Demócrata, Lulzim Basha, dijo: “Estamos aquí con una misión, para liberar a Albania del crimen y la corrupción, para hacer de Albania como el resto de Europa”.

Ahí radica la tensión para Europa: el concepto de narcoestado siempre se ha sentido muy lejos de los europeos, quienes pueden tender a imaginar que los estados corruptos que producen sus drogas son el problema de otra persona. Pero el posicionamiento central de Albania en la industria farmacéutica ha acercado el problema, justo en un momento en que los albaneses esperan estar más conectados con el motor económico de la UE. Esto es lo más trágico de un narcostato: apoyar a la élite de una nación con fondos de actividades delictivas tiene su mayor impacto no en las tierras remotas, sino en las oportunidades para su propia gente.

Corrección: esta historia originalmente decía que la policía incautó 613 kilogramos de cocaína escondida en un envío de bananas en febrero, lo que significa febrero de 2019. La incautación ocurrió en febrero de 2018. Lamentamos el error.



Alfredo Affazi proporcionó informes adicionales de Londres y Tirana. Sigue a Monty y Alfredo en Twitter: @ MontyReed9 y @affazi.