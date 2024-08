Fotos surrealistas de gente obsesionada con Elvis

Hace cinco años, Graeme Oxby coincidió en una gasolinera de Doncaster (norte del Reino Unido) con un hombre al que conocía. El tipo llevaba una chaqueta dorada y estaba llenando el depósito de su Cadillac con gasolina sin plomo. Le dijo a Graeme que se había cambiado el nombre al de Elvis Parkin y que estaba “viviendo el sueño”. Aquel día, Graeme empezó su travesía fotográfica por el mundo de los imitadores de Elvis, un viaje que culminaría con el proyecto The Kings of England. Graeme descubrió que esta comunidad era mayor de lo que imaginaba y que sus miembros eran principalmente hombres de mediana edad y de clase obrera.

Hablé con Graeme sobre sus imitadores de Elvis favoritos, la atracción que el icono del rock ejerce sobre las clases trabajadoras británicas y su poder para mover a los hombres a explorar las zonas grises en torno a los límites de su masculinidad.

VICE: ¿Por qué crees que Elvis es una figura tan importante en la cultura proletaria del Reino Unido?

Graeme Oxby: Diría que las razones son varias. Antes de llegar a la fama, Elvis era camionero, un trabajador más. A la gente le atraen mucho las historias de personas que pasan de la miseria a la opulencia y del sueño americano, sobre todo a las generaciones más mayores, que han recibido gran influencia del cine y la cultura estadounidenses. La idea de que un hombre de clase obrera pudiera llegar a convertirse en la persona más famosa del mundo ⎯y la más fotografiada⎯ resulta muy atractiva.

Por otro lado están las canciones, que son increíbles y están muy ligadas al tejido social de la clase trabajadora. Si hubieras ido a un club de obreros entre 1965 y finales de los 80, habrías visto que su música sonaba en todas partes. Lo tercero es que ofrece a los hombres de clase obrera una forma de explorar su masculinidad que resulta aceptable en su cultura. Por ejemplo: si trabajan en un garaje o en una mina, imitar a Elvis les permite ser diferentes y exhibirse, como un pavo real. No deja de ser otra forma de expresión creativa.

¿Conociste a alguien especialmente vulnerable a los encantos de las imitaciones de Elvis?

Durante los cinco años que estuve trabajando en el proyecto, sí me di cuenta de que muchos se disfrazaban de Elvis en momentos de crisis. Recuerdo a un tipo cuyo hijo había muerto a los 21 años de un infarto, en sus brazos. Unirse a la comunidad de Elvis le ayudó a superar la desesperación que sentía por lo ocurrido. Supongo que es casi como una religión, algo en lo que pueden canalizar su energía. Además, son un grupo muy unido e inclusivo.

Háblame de los Elvis que más te han gustado.

Elvis Parkin es uno de ellos, sin duda. La otra es Polk Salad Annie. Era una mujer muy interesante de Doncaster y médium. Imitaba a Elvis y hasta llegó a conocerlo en la década de 1970. Viajó a Estados Unidos y fue a varios conciertos suyos. Eso le otorga cierto prestigio en el colectivo, porque su opinión sobre la estética, las canciones y las actuaciones de los otros imitadores es muy respetada. Es una experta y dice mantener el contacto con el Rey a través de sesiones de espiritismo.

Ajá.

Otro de mis favoritos era Alfie, un chico joven de Yorkshire. Él encaja en el perfil de alguien que se hizo imitador de Elvis para superar circunstancias personales, porque sufrió un acoso terrible en el colegio. Su padre tiene una enfermedad potencialmente mortal y, por increíble que parezca, esa fue la razón por la que se metían con él en el colegio. Entonces empezó a imitar a Elvis, ganó un concurso y, de repente, sintió que era alguien. Aquella sensación de orgullo le dio fuerzas para parar los pies a sus acosadores. Ahora Alfie, con solo 14 años, es toda una estrella entre los imitadores de Elvis.

¿Eres fan de Elvis?

¡Claro! Cuando estaba en la facultad de Arte, trabajaba como jornalero para un paisajista que era un fan absoluto de Elvis. Gracias a él conocí todo el material de los inicios. Cuando empezó, Elvis era un portento de la naturaleza increíblemente guapo. Obviamente, las cosas fueron empeorando un poco con el tiempo. Hay periodos que me gustan y otros que no, pero creo que gran parte de su obra sigue siendo emblemática. Mucha gente me ha dicho que yo también debería dedicarme a imitar a Elvis, pero por ahora me he resistido.

El libro ‘The Kings of England’ ya está disponible en Bluecoat Press.

