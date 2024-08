Muere entre sueños con “Parasomnia”, lo nuevo de The Kitsch

Seguramente has tenido sueños vívidos en los que sientes que por más que intentes, no puedes despertar, como ese capítulo de los Simpson en el que el jardinero Willy persigue entre sueños a todos los niños de Springfield.

Pues bien, no eres el único que lo ha vivido y The Kitsch lo sabe. Hace algunos días la banda de garage bogotana publico “Parasomnia”, el segundo sencillo que se desprende de su disco Los Kitsch de Colombia Presentan que verá la luz en lo corrido del 2019 y del cual ya escuchamos “Viaje astral”.

Según Albert Medina, vocalista de la banda, la canción “viene de una pesadilla en la que me vi morir y la sentía tan real que pensé que no iba a despertar nunca. Luego, dentro de esa pesadilla, empezaron a sonar ruidos que se notaban que venían externos al sueño y me desperté”. Junto al lanzamiento, la banda compartió también un video que a modo de diario de gira muestra su reciente paso por España, sus presentaciones con poca ropa, sus noches alicoradas y su amor por el caos.

