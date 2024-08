The Knife vuelve a la vida con estos dos videos inéditos

Originarios de Gotemburgo, Suecia, The Knife se forma a finales de la década de los 90 por los hermanos Karin y Olof Dreijer, quienes de inmediato establecieron su propio sello discográfico Rabid Records, a través del cual publicaban su propia música. Desde su formación, The Knife se mostró renuente a las apariciones en público o a involucrarse en una escena musical en particular e incluso a dar conciertos hasta hace no mucho tiempo.

Tras un largo periodo de inactividad como duo y dedicarse a proyectos individuales, regresan en 2013 con el álbum ‘Shaking The Habitual‘, del cual publicaron el sencillo ‘Full of Fire’, para luego desintegrarse nuevamente en 2014.

Videos by VICE

Hace unos días el dúo de electropop, subió dos videos a su cuenta de Facebook, sin hacer referencias de algún nuevo material, en el primero sobresale un cuchillo cortando una cereza cuidadosamente con audio de fondo; el segundo representa una cocina «espacial» que asemeja una clase de programa titulado «Mother of Knives Cooking Class»