‘The Last Jedi’ podrá verse en el espacio

Por fin, la esperada cinta de Star Wars dirigida por Rian Johnson, The Last Jedi, llegó a los cines el día de ayer. Son buenas noticias para los millones de fanáticos de la franquicia en todo el mundo que esperaron meses mordiéndose las uñas, pero no tanto para los fanáticos que no se encuentran en la Tierra; específicamente, los astronautas que habitan la Estación Espacial Internacional (ISS).

De acuerdo con un vocero de la NASA, la agencia espacial confirmó a Inverse esta semana que The Last Jedi podrá ser vista en la ISS, aunque aún no queda claro el día de su estreno en el espacio y, por lo tanto, los tripulantes deben mantenerse alejados de todo tipo de spoilers.

«Puedo confirmarles que la tripulación podrá ver la película en la órbita», comentó a Inverse el encargado de asuntos públicos de la NASA, Dan Huot. «Todavía no tenemos una fecha definitiva. Por lo general reciben las películas como archivos digitales que pueden reproducir en una computadora portátil o proyector estándar con el que ya cuentan a bordo».

No es la primera vez que se proyectan películas dentro de la Estación Espacial. Como señala The Verge, la ISS cuentan con un lujoso proyector y una biblioteca con cientos de filmes, donde se proyectó The Force Awakens y otros clásicos de ciencia ficción. Inclusive antes de tener el famoso proyector, los tripulantes encontraron la forma de configurar sus computadoras para no perderse los estrenos de algunas cintas famosas, como el refrito de Star Trek en 2009.

Por supuesto, tienen mucho sentido que los astronautas quieran estar al tanto de lo que sucede en su hogar a pesar de encontrarse a cientos de kilómetros, sobre todo si se trata de la entrega más reciente de Star Wars, pero aún así ¿qué película pueden competir con la experiencia de caminar afuera de la Estación Espacial y apreciar el espacio sideral?