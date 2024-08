The Libertines van a abrir un hotel en las playas de Margate

¿En dónde pensabas que estarían los Libertines en 2018 cuando escuchaste por primera vez «Time for Heroes»? ¿Que serían la banda más grande del planeta, quizá? ¿O próximamente integrantes del Salón de la Fama del Rock and Roll? ¿O como desarrolladores inmobiliarios? Quizá esta última no tanto, pero resulta que así es como aparentemente terminaron.

The Libertines anunciaron hace poco la creación de The Albion Rooms, su propio hotel, el cual estará abriendo sus puertas próximamente (incluso hay un video que muestra un ‘primer vistazo’ a la propiedad, el cual pueden ver arriba). En un comunicado que recibió la NME, el espacio se describe como «un espacio artístico viviente, una fábrica Warholiana, con cuartos para huéspedes, un bar y un estudio,» que también fungirá como un «hogar creativo» para la banda. Las habitaciones para huéspedes tienen «diseños individuales… cada uno con el distintivo estilo de los Libertines,» lo cual no necesariamente suena como un lugar de cinco estrellas, considerando la conocida estética de la banda, pero definitivamente nos imaginamos algo encantador, además de que tienen la suficiente cantidad de fanáticos devotos para reservarlo por años.



The Albion Rooms estará ubicado en Margate, el cual es probablemente el sitio más Libertines del planeta – muchas veces gris y miserable, pero sobre todo románticamente británico y con una palpable nostalgia por los años que ya pasaron. Los planes inicialmente encontraron resistencia por la gente local, quienes se preocuparon porque las cosas se pusieran un poco salvajes. Pero honestamente, no creemos que el servicio al cuarto y tomar gin en una taza de té terminen como un fiestón loco, ¿no?

