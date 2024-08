The Mills le hizo una canción a la Alcaldía de Bogotá y ya no pueden caer más bajo

Ay, The Mills. Nuevamente nos encontramos escribiendo de ti y ni siquiera tiene que ver con tu música sino con eso que ahora cogiste de maña: ser la banda favorita de agencias para comerciales. Bien sabíamos que no ibas a destacar con tu “rockcito” de colegio, pero que ahora te llamen más para campañas tipo “sacamos una nueva hamburguesa y necesitamos que compongan algo súper repetitivo y sinsentido”, que para conciertos, es bien triste.



Ahora te montaste en el bus político y junto al Instituto Distrital de Turismo hiciste “Un video de The Mills para Bogotá”, que aparte parece salido de un borrador que tenían guardado hace 10 años, le quitaron una estrofa y le embutieron el “Yo a ti te amo Bogotá”, con una descripción ultra básica y un ritmo genérico de cualquier banda de rock adolescente, que además no puede ser más evidente que existe su nexo con la institución distrital y no tanto un acto desinteresado y sincero de la banda a su ciudad.



Disculparán los que hicieron el video, pero las tomas preciosas que lograron de la ciudad y el amor a la misma a veces pasan a un segundo plano con cada estrofa de esta banda que por cada canción original saca dos comerciales, como queda en evidencia en su canal de YouTube.

Nosotros sabemos que vivir de la música en Colombia no es fácil, pero tampoco es para que tengas “una banda de rock” de fachada solo para volverte el rey de los jingles comerciales, aunque tienes toda la libertad de hacerlo, claro. ¿Necesitan plata? Hagan reggaetón, toquen en matrimonios, en colegios, en Kukaramakara, La Santa, Salamandra…(si es que todavía existe) pero ya dejen de venderse como una “banda de rock” y asúmanse como un emprendimiento que musicaliza lo que sea que un cliente necesite.