The National está de regreso

En lo que son grandes noticias para los seguidores del indie mal encarado y meticulosamente arreglado, The National anunció la llegada de su octavo álbum I Am Easy to Find. Saldrá a la venta el 17 de mayo a través de 4AD y es la continuación de la banda a su excelente LP de 2017 Sleep Well Beast. El anuncio del nuevo LP se combinará con un cortometraje de 24 minutos del mismo nombre, dirigido por Mike Mills. Como dice su comunicado de prensa: “El primero no es un video para lo segundo; la segundo no es un soundtrack de lo primero”. La película está protagonizada por Alicia Vikander, ganadora del Premio de la Academia, tiene música que vendrá incluida en el álbum y ambos salen el mismo día. Mira el trailer a continuación.

Para acompañar el anuncio, The National también compartió el sencillo “You Had Your Soul With You”, con vocales de Gail Ann Dorsey, una corista en las giras de David Bowie. Aunque es una canción bastante animada musicalmente hablando, las letras se sienten empapadas en melancolía, con el vocalista Matt Berninger cantando: “And I just can’t find a way to forgive myself / I had only one thing left / And I couldn’t see it yet.” [En español: Y no puedo encontrar una forma de perdonarme / solo me quedaba una cosa / Y aún no podía verla”.] Pero es Dorsey quien brilla en la canción, apoderándose magistralmente del tercer verso.

La colaboración con Dorsey es una de las muchas que vendrán incluidas en el LP, además de Sharon Van Etten, Kate Stables Brooklyn Youth Chorus, Lisa Hannigan y Mina Tindle. Berninger explicó en el comunicado: “Sí, hay muchas mujeres cantando en el disco, pero no fue porque” Oh, vamos a tener más voces femeninas’. Fue más, ‘Tengamos más de una trama de identidades de la gente’. Hubiera sido mejor tener otros cantantes masculinos, pero mi ego no permitiría que eso suceda”. “I Am Easy to Find” fue producida por Mills y The Nacional y grabada sobre todo en Long Pond, Hudson Valley, NY.

Escucha “You Had Your Soul With You” abajo.



