La vida nocturna viste de neón en las canciones de The Neighbourhood

Sitúa tu imaginación en un tiempo y lugar en el que eres muy joven pero no eres un niño. De alguna manera tienes acceso a un auto para pasear por las calles de tu ciudad, una de tus primeras experiencias de libertad absoluta, sin la supervisión de ninguna figura paterna y solo el largo brazo de la ley como el límite a lo que puedes hacer. Esta máquina podría matarte si no la sabes conducir, si no prestas atención a lo que ocurre en el camino o si el destino decide por ti. Mientras aceleras y las luces de las calles se vuelven líneas que dejas atrás, el resto de tu vida (o lo que piensas será el resto de tu vida) se revela ante ti: noches de bailes en lugares exóticos, fiestas caseras donde tu mirada lasciva se encontrará con la de la persona que más deseas, experimentos con lo que se cruce en tu camino. Por primera vez, tienes la mano en el volante y tú decides a dónde llegarás.

Tal vez esto te pasó a ti o tal vez no, tal vez te está pasando y se está desarrollando de esta manera o no, pero lo que es verdad es que llega un momento en que nuestra vida pide tomar el control y cruzar a aquel lado oscuro por lo menos para saber que hay ahí; ese tapizado de hedonismo con luz negra, iluminado con sudor y arquitectura que se eleva en curvas impredecibles. A esto suena The Neighbourhood, a las primeras noches en las que apenas y recuerdas algo. Es música melódica llena de deseo, corazones rotos y amaneceres involuntarios.

Sería algo injusto calificar la música de The Neighbourhood solamente como pop cuando tienden a más sonidos; dicho esto, llamarles algo más sería traicionar la narrativa de cómo éste géneros se define en pleno 2018. Su música incluye emblemas de los playlists con más suscriptores de nuestras días, como lo son elementos de new wave, trap, hip-hop, R&B, rock alternativo y grandes brochazos de colores digitales y luces neón. El resultado es irresistible, brilla como el cromo y va a la yugular, pero también tiene una perversión que sugieren sus tempos lentos.

El quinteto conformado por Jesse Rutherford, Zach Abels, Jeremy Freedman, Mikey Margot y Brandon Alexander Fried es relativamente nuevo pero se podrían considerar veteranos gracias a toda su actividad desde 2011. Cualquier festival de alto calibre en Estados Unidos ha contado con un set de The Neighbourhood y tienen varias participaciones en transmisiones de televisión, así como giras con grandes luminarias como Imagine Dragons y The 1975. Su canción “Sweater Weather” se volvió viral y sencillos subsecuentes como “Afraid” y “R.I.P. 2 My Youth” no se han quedado tan atrás. También la banda hizo un mixtape llamado #000000 & #FFFFFF que contó con participación de raperos como Danny Brown, YG, French Montana y G-Eazy, entre otros.

Este año están destinados a tener uno de los más grandes en su carrera, gracias a varios lanzamientos, suceso que comenzó en septiembre de 2017 con el EP Hard y ha continuado con otros dos llamados To Imagine y Hard To Imagine. Marzo también vio el lanzamiento de su tercer disco de larga duración, que lleva por mote el nombre de la banda. Cada uno cristaliza perfecto su rango y profesionalismo; es descaradamente pop y como todos las buenas canciones de pop, seguramente encontrarán a las personas que mejor utilicen esto para expresarse mejor cuando las palabras no puedan.

Canciones como el primer sencillo “Scary Love” suenan como la primera noche de aventura de una persona que es muy joven pero no es un niño. Tiene todo lo que esperas de lo que la adolescencia promete y no puedes esperar a vivirlo; además, The Neighbourhood saben muy bien cómo agregar polvo de nostalgia a medida exacta para los que extrañan la sensación de prender el motor de un automóvil y tomar las calles de noche en busca de algo que no sabemos qué podría ser. Es una sensación que no vemos venir pero tratamos de capturarla por el resto de nuestra vida.

Platicamos por teléfono con el guitarrista Zach Abels sobre su banda y su próxima visita a América Latina.

Apenas tocaron en México y ahora van a tocar en América Latina en algunos festivales. ¿Cómo se sienten al respecto?

México fue increíble porque fue la primera vez tocamos ahí y no sabíamos cómo nos iría. Fuimos hace unos meses y fue increíble y en cuanto a Sudamérica, nunca hemos ido, entonces estoy muy emocionado de ir.

Hace mucho que no lanzaban algo y veo que han lanzado algunos EPs y tienen más material en puerta. ¿Por qué fue esto?

Hicimos mucha mucha música. El año pasado estuvimos mucho en el estudio, pero ya lanzamos dos EPs de cinco canciones cada uno, además de nuestro álbum y también tendremos otro EP más adelante en el año. Va a haber mucha música en el 2018

¿Fue esto un quiebre de cómo trabajaban antes a como lo hacen ahora?

Con este álbum y estos EPs comparados con la música que hemos hecho antes es que ahora quisimos hacer el proceso de banda y escribir mucho juntos. Todos tenemos formaciones diferentes y escuchamos diferentes tipos de música, y eso se refleja en las canciones que hacemos. Podemos hacer muchos tipos de música, de la música que nos gusta. Pudimos explorar muchos lado de The Neighbourhood en estas canciones, como por ejemplo To Imagine es muy ochentero, electrónico, y Hard tiene un sonido más alternativo, es ese lado y el álbum va a ser una mezcla entre el Hard y To Imagine pero tal vez un poco diferente, y el próximo EP será diferente a todo esto. Queremos mostrar todos los tipos de música que somos capaces de hacer.

¿Quisieron demostrar su rango?

No podemos hacer el mismo tipo de música siempre, eso se vuelve aburrido. [Nuestra nueva música] refleja donde estamos como personas en este momento de la vida.

¿Cómo se transformó la dinámica de la banda para volverse tan prolíficos?

Hemos pasado el último año en el estudio escribiendo muchas canciones. Probablemente, por cada canción que vamos a lanzar probablemente escribimos el doble de eso y eso no saldrá jamás. Básicamente, vamos a sacar nuestras canciones favoritas y las hemos podido catalogar de una manera que las podemos hacer según su sonido. Si sonaba muy ochentera entonces la metimos al To Imagine o si era algo más como de rock alternativo iba al Hard o si escribíamos una canción diferente entonces esa era para el álbum.

¿A qué le atribuyen la evolución de su sonido?

Somos gente diferente. Seguimos creciendo y descubriendo cómo somos como individuos, lo que traemos con nosotros tiene que ser diferente según vayamos cambiando, pero creo que en el fondo sigue teniendo la misma esencia porque somos la misma gente. Creo que nos hemos convertido en mejores autores y creo que así será de aquí en adelante.

Su música tiene mucha influencia de hip-hop. Según su experiencia, ¿cómo les ha sido posible integrar este género en su música?

Jesse obviamente es el fan más grande del género pero a nosotros nos gusta mucho también, entonces es natural para nosotros meter ese tipo de influencias en nuestro sonido, eso fue la fundación del sonido de The Neighbourhood, tomar esas baterías tan grandes y ponerles guitarras encima.