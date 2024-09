Falta un mes para los Juegos Olímpicos y hay cosas que siguen siendo un desastre

Los Juegos Olímpicos arrancan el 5 de agosto en Rio de Janeiro y será un mes interesante. El Zika, la contaminación, la inestabilidad financiera, los problemas de infraestructura entre otros, han conspirado para crear un estado de intranquilidad e incertidumbre mientras la ciudad se acerca a los Juegos. Todavía hay muchas cosas que se deben hacer antes de que comiencen y hay algunos problemas, como el agua contaminada, que no tienen solución, así que será parte del evento deportivo.

El Zika es lo más preocupante ya que muchos atletas optaron por no participar en los Juegos debido a la enfermedad. No se sabe si sus preocupaciones son acertadas o encontraron una excusa perfecta, pero el miedo a contraer la enfermedad aún acecha a los atletas así que no hay mucho que hacer al respecto, sólo echar un volado.

De manera similar, la contaminación del agua es una gran preocupación para los atletas que participarán en deportes acuáticos. En la solicitud que se presentó para llevar los Olímpicos a Rio, los organizadores incluyeron un plan de siete años para limpiar el agua de lugares como la Bahía Guanabara, que está llena de aguas negras, basura y peces muertos. El plan no funcionó como se esperaba y ahora las autoridades investigan si se desviaron los recursos federales que se usarían para costear las reparaciones, ya que se reporta que las aguas de Rio contienen «virus 1.7 millones de veces más peligrosos que los encontrados en cualquier playa de los Estados Unidos».

La semana pasada, se encontraron partes humanas en la playa Copacabana, la sede del voleibol, y no son las primeras que aparecen en el agua.

El velódromo olímpico, que se usará para los eventos de ciclismo, ha tenido una construcción problemática, pero al fin parece que se ha completado con éxito (en su mayoría). La construcción se retrasó el 30 de mayo, cuando el contratista inicial se declaró en bancarrota. Luego se contrató otra compañía y aunque la arena está casi lista para los Juegos, precisamente esa es la cuestión: está casi lista. Habrá asientos temporales, el personal de limpieza sigue trabajando y aún falta terminar los trabajos de pintura.

«Notamos que el edificio sigue en construcción, así que hay mucho polvo en la pista», dijo Gael Suter, que practicó el domingo y que ya calificó para sus primeros juegos. «Tal vez no está aún al cien por ciento. Pero no dudo que estará listo para los juegos».

Todos parecen confiados en que estará listo, pero es poco tiempo para terminar un edificio tan grande.

El 21 de abril, colapsó la pista Tim Maia, un «proyecto de legado Olímpico», y en el incidente fallecieron dos ciclistas. Además hay quejas sobre que la nueva pista ya comenzó a deteriorarse y el choque de una ola levantó un segmento de la misma, enviándola hacia a gente que estaba presente. Ahora la pista está cerrada y el alcalde de Rio, Eduardo Paes dijo que la abrirán de nuevo al público este mismo año, posiblemente a tiempo para los juegos. Esto ocurrió horas antes de que se encendiera el fuego olímpico en Grecia.

Hay una investigación sobre corrupción en curso con respecto a la construcción de muchas arenas olimpos, además de que Brasil sufre la peor recesión desde 1930, así que es la receta perfecta para un desastre. El gobernador declaró un estado de emergencia, anunciando que Rio estaba en bancarrota y no sería capaz de cumplir con sus obligaciones financieras antes de los Juegos. Se espera que el gobierno federal encuentre la manera de mantener a Rio a flote, pero no está claro que sucederá después.