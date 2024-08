Estas fotos son un homenaje al fútbol de barrio

Nunca he sido muy buen jugador de fútbol. Lo de la precisión, los toques, los pases y demás no se me daba muy bien, así que la mayoría de veces jugaba de defensa, siendo mi principal baza el que, como decía mi padre, “o pasaba el defensa o pasaba el balón”. A pesar de eso y como, no sé, imagino que millones de personas en todo el mundo, he crecido pasando muchos ratos libres chutando una pelota en un campo de arena, en la playa o en una pista de cemento en la que las porterías nunca tienen red y los postes están un poco oxidados y mellados.

The other football, el fotolibro de Rodri González y Cora Pérez, es un homenaje a todo ese fútbol. Al fútbol sin aspiraciones, a las pachangas de barrio, a las canchas desvencijadas en las que grupos de colegas se juntan a pasar horas y horas detrás de una pelota solo por el placer de hacerlo. Y lo hicieron además en los Estados Unidos, un país sin mucha tradición futbolística (aunque su selección femenina sea de nuevo la mejor del mundo), pero en el que las pachangas reúnen sobre todo a migrantes de países en los que el fútbol no solo es el deporte rey, sino que es, como en el nuestro, una pieza insustituible de su cultura.



VICE: ¿Cómo definiríais el espíritu del fútbol de barrio?

Rodri González y Cora Pérez: El fútbol de barrio es el fútbol original. Barcelona, Madrid, Milán, Manchester… Todos los equipos del mundo fueron un día un grupo de amigos que se juntaba después del trabajo a dar patadas a un balón y compartir una cerveza.

Luego llegaron los fichajes, los derechos de imagen, las botas de colores y los estadios con nombre de marcas. Pero eso ya es otra cosa. Otro negocio.

Ahora, cada vez hay más alternativas de ocio, sobre todo en las grandes ciudades. ¿Crees que la cultura de la pachanga está de capa caída?

A veces llueve, a veces hay que hacer horas extras, a veces Netflix estrena una serie o salta un match en Tinder. Pero si se quiere, se saca tiempo de donde sea. Para nosotros es impensable que la cultura de la pachanga muera.

Quizás el gran enemigo del fútbol de barrio es la urbanización. Donde unos vemos un campo de fútbol otros ven un espacio libre para construir. Cada vez es más difícil encontrar un campo en la ciudad y más aún uno gratuito.

¿Qué es lo que ha hecho amar tanto el fútbol de barrio como para jugar cada semana durante años?

Hace poco tomando una cerveza en Madrid un amigo nos decía: “El lunes es el mejor día de la semana. Es el día que juego al fútbol”. El fútbol tiene eso, es casi terapéutico. Te diviertes, te liberas, te descargas y te socializas. Y eso engancha.

¿Cuántas canchas de barrio visitasteis para hacer el libro? ¿Cuál fue la que más os llamó la atención y por qué?

Son tantos campos que de muchos no recordamos los nombres, pero todos en Estados Unidos. Las canchas esconden historias que van más allá del fútbol. Quizás la más sorprendente la encontramos en un suburbio a las afueras de Miami. La fotografía de un joven futbolista presidía la cancha, colgada en la verja. Cuando preguntamos una señora, nos dijo que ese era su hijo, que había jugado en esa cancha toda su vida hasta que murió en un accidente. Sus amigos siguen jugando ahí cada semana, pase lo que pase, con Ernesto mirando desde la verja. Es su manera de hacerlo eterno.

¿Son muy diferentes las pachangas en Estados Unidos y en España? ¿Qué es lo que más os llamó la atención allí?

En España, el fútbol es casi una religión, pero en Estados Unidos vive a la sombra del fútbol americano, del basket, del béisbol e incluso del hockey. Es un deporte minoritario entre americanos, pero a la vez es el más popular entre inmigrantes. En una pachanga puedes encontrar gente de 7 u 8 nacionalidades diferentes. México, Siria, Jamaica, Brasil, Cuba, India, España…

El fútbol amateur es la manera que los inmigrantes encuentran para relacionarse en un país que les es ajeno y en el que muchos ni siquiera hablan bien el idioma.

El fútbol ha cambiado mucho en los últimos veinte años, alejándose cada vez más de la calle y para ser una pata más de la industria del espectáculo. ¿Cómo os lo imagináis dentro de veinte años?

Nos encantaría que el fútbol en el futuro fuera como era en el pasado. Más juego, menos negocio, pero sabemos que eso es imposible. El paso lógico para el fútbol es comercializarse y globalizarse aún más. Se habla de una liga global en lugar de competiciones nacionales, y están emergiendo los lobbies dueños no solo de un club, sino de muchos.

Por suerte, siempre tendremos el fútbol original, el de barrio, el de la gente. Nadie va a venir a quitarnos eso porque, afortunadamente, el fútbol de barrio no da dinero.