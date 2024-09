The Politics of Food: atún de aleta azul

El sushi se ha convertido en un elemento básico dentro de la escena culinaria occidental. Sin embargo, la mayoría de nosotros, amantes del pescado crudo, no tenemos idea del impacto ambiental y económico implicado en llevar el pescado desde el mar hasta nuestra mesa.

En este episodio de The Politics of Food, Sasha Issenberg, periodista y autor del libro The Sushi Economy, sigue la pista del atún rojo del pacífico (de aleta azul) desde Los Ángeles hasta Japón para averiguar si nuestro voraz apetito de sushi está acabando con este diamante del mar.

