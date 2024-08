Hablamos con The Real Kidz sobre cómo es formar parte de un grupo de baile infantil

Presentado por NIKE.

The Real Kidz son un grupo de baile de Palma de Mallorca formado por niños y niñas de entre 12 y 15 años. Viéndolos nadie diría que muchos de ellos ya tienen más de seis años de experiencia en esto del baile.

Los conocimos porque hace unos días fueron los encargados de abrir The Freakest Challenge, la prueba final de la competición interbox por equipos de cross-training abierta a todos los boxes de España, que congregó a los mejores atletas amateurs de nuestro país y en la que se presentaron las nuevas zapatillas Metcon 4 de Nike.

Para conocerlos un poco mejor, decidimos hablar con algunos de ellos para que nos contaran un poco más de su trayectoria y de lo que significa para ellos formar parte de un grupo de baile como The Real Kidz.

Naisha, 15 años

VICE: ¿Cuántos años llevas bailando?

Naisha: Bailo desde que tengo 13 años… Así que bailo desde hace 2 años y medio.

¿Cómo empezaste?

Empecé en esto del baile de forma más profesional en una academia en Inglaterra y luego vine a Mallorca. Aquí es donde empecé a bailar fuerte con Sebas (el entrenador del grupo). The Real Kidz ya estaba formado, pero una de las componentes tuvo que dejarlo y él me invitó a entrar. Estar en The Real Kidz supone sacrificio esfuerzo, pero me encanta trabajar con ellos y me encanta el trabajo que hacemos todos juntos.

¿Cómo compaginas el baile con los estudios?

Bueno, los estudios siempre me han costado un poco y con los ensayos ahora más, pero espero poder sacar las dos cosas adelante.

Óscar, 14 años

VICE: ¿Siempre has bailado? ¿O has practicado otros deportes?

Óscar: Bailo desde hace casi 4 años. Antes jugaba al fútbol, pero mi hermana bailaba desde los 14 o así y yo iba a verla cuando era pequeño. Un día decidí dejar el fútbol y ponerme a bailar con Sebas.

¿Cómo es formar parte de un grupo de baile como este?

Para mí formar parte de The Real Kidz es muy importante porque son como mis hermanos, tengo muchísima confianza con ellos. Siempre nos ayudamos con los deberes o cualquier problema.

¿Cómo te ves en unos años?

¡Pues espero que bailando! Ojalá pudiera dar clases en el extranjero y conseguir que tanto yo como el grupo sea reconocido tanto en España como internacionalmente.

Daniela, 12 años

VICE: Eres la más joven del grupo. ¿Desde cuándo bailas?

Bailo desde que tenía 3 o 4 años, pero empecé a bailar más en serio desde que conocí a Sebas. Me uní a The Real Kidz para ir a un campeonato de España, donde nos clasificamos para el mundial.

¿Cómo compaginas los ensayos con los estudios?

La verdad es que lo llevo bastante bien por ahora. A veces entre ensayos nos paramos a hacer deberes y otros días los intento hacer durante el recreo para no tener tanto luego en casa.

Álvaro, 13 años

VICE: ¿Por qué te uniste a The Real Kidz?

Álvaro: Yo bailo desde hace 7 u 8 años. Un día me enteré de que Sebas estaba seleccionando niños para bailar con chicos más mayores y me metí en eso. Luego montó The Real Kidz y decidió que yo tenía que estar con ellos.

¿Cómo lo compaginas con las clases y los deberes?

El tema de los ensayos y los estudios lo compagino bien porque mis padres me han inculcado que lo primero son los estudios y así lo hago. Aunque la verdad es que a veces el baile toma la delantera porque es lo que más me gusta del mundo.

¿Tienes planeado seguir en el mundo del baile cuando seas mayor?

En unos años me veo bailando o trabajando en otra cosa que me guste y que implique viajar mucho. Si consiguiera llegar a trabajar bailando fuera de España sería ya la pera.