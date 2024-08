The Smiths anuncia nueva edición de lujo para ‘The Queen Is Dead’

*Este artículo apareció originalmente en VICE España

El álbum clásico de 1986 de los Smiths, The Queen Is Dead, será reeditado a finales de este año.

Como señala Stereogum a través del foro de fans de Morrissey, Morrissey-Solo, una edición superdeluxe del álbum estará disponible a partir del 20 de octubre tanto en formato un box set con dos CDs, como en formato box set de CD/DVD. El primer disco de la nueva edición cuenta con una versión totalmente remezclada de The Queen Is Dead, y la segunda parte cuenta con una serie de caras B y otras rarezas.



Producido por el vocalista de los Smiths, Morrissey, y el guitarrista, Johnny Marr, que trabajó principalmente con el ingeniero Stephen Street, The Queen Is Dead fue lanzado en junio de 1986 en Rough Trade y es considerado uno de los álbumes más emblemáticos de los años 80.



Mira aquí abajo el tracklist completo de The Queen Is Dead Super Deluxe Edition:

Disco 1

01 «The Queen Is Dead» (2017 Master)

02 «Frankly, Mr. Shankly» (2017 Master)

03 «I Know It’s Over» (2017 Master)

04 «Never Had No One Ever» (2017 Master)

05 «Cemetery Gates» (2017 Master)

06 «Bigmouth Strikes Again» (2017 Master)

07 «The Boy With The Thorn In His Side» (2017 Master)

08 «Vicar In a Tutu» (2017 Master)

09 «There Is A Light That Never Goes Out» (2017 Master)

10 «Some Girls Are Bigger Than Others» (2017 Master)

Disco 2

01 «The Queen Is Dead» (Full Version)

02 «Frankly, Mr. Shankly» (Demo)

03 «I Know It’s Over» (Demo)

04 «Never Had No One Ever» (Demo)

05 «Cemetery Gates» (Demo)

06 «Bigmouth Strikes Again» (Demo)

07 «Some Girls Are Bigger Than Others» (Demo)

08 «The Boy With the Thorn In His Side» (Demo Mix)

09 «There Is A Light That Never Goes Out» (Take 1)

10 «Rubber Ring» (Single B-Side) [2017 Master]

11 «Asleep» (Single B-Side) [2017 Remaster]

12 «Money Changes Everything» (Single B-Side) [2017 Master] 13 «Unloveable» (Single B-Side) [2017 Master