The Social 2018 se mantiene fiel a los ejes rectores del dancefloor

A principios del 2004, se anunció con bombo y platillo la primera edición del festival Creamfields México. Sin embargo, la escasa venta de boletos obligó a los organizadores a hacer ajustes: el line up se redujo a menos de la mitad de los artistas que originalmente iban a participar y del Foro Sol, la locación se movió al minúsculo Pabellón Este del Palacio de los Deportes. 14 años después las cosas han cambiado, y vaya que sí.





En un contexto de hiper comunicación a partir del uso cotidiano del internet y las redes sociales, de millones de canciones de todos los géneros a tan solo un click de distancia y del lugar preponderante que ha cobrado la electrónica y sus creadores, podríamos afirmar que la música producida con sintetizadores y cajas de ritmo se encuentra en una nueva fase de auge y expansión, similar o superior a la que ocurrió a finales de los años noventa y principios de los dos miles, cuando el mainstream fijó su mirada en lo que estaba sucediendo en la pista de baile de raves y clubes de todo el mundo.

Según un estudio realizado por el International Music Summit, la industria global de la música electrónica representa alrededor de 7100 millones de dólares, gracias a la expansión del mercado sudamericano y asiático. Dicho auge es notorio y palpable en México. Con sus altas y sus bajas sobrevive un circuito clubber, se cuenta con más de un medio de comunicación especializado en el tema, cada día aumenta el número de DJs y productores nacionales fichados en labels internacionales de prestigio, y con el paso de los años, se ha ido consolidando una oferta de festivales, dirigida a distintos públicos y con diferentes objetivos: de MUTEK a Ometeotl y de EDC a Atmosphere, por mencionar varias caras de una misma moneda.

A propósito del tema de los festivales, este año llega por segunda ocasión a la Ciudad de México: The Social Festival. Evento que se ha hecho de prestigio y reconocimiento con tan solo cinco ediciones en Reino Unido. Para muestra, en 2016 ganó la categoría de The Best Dance Festival en los Britihs Awards, premio otorgado por la revista DJ Mag.

El festival surge en 2013 en la ciudad de Kent, en Inglaterra, iniciativa de Nic Fanciulli y un grupo de amigos con intereses musicales afines. Cabe destacar que la edición mexicana se debe en gran medida al esfuerzo de varios personajes comprometidos desde hace años con la escena electrónica local, como Carlos Belatti y Norman Ayala.

Hace un año, Carlos Belatti habló con Thump en Español sobre las dificultades que enfrentaron para poder llevar a cabo la primera edición del festival en nuestro país: “Tal vez al principio, cuando le hicimos saber de nuestra inquietud por traer el festival a Latinoamérica al dueño de la marca The Social Festival, en este caso Nic Fanciulli. En ese momento se dieron una serie de eventos y pláticas interminables por mail, llamadas a larga distancia que después se convertirían en videoconferencias, viajamos a Miami, Ámsterdam, Ibiza y Londres durante dos años para poder materializar las versiones de The Social Festival en ambos países”.

Por otro lado, Norman Ayala señaló que lo que distingue a The Social de otros festivales es «una locación segura y establecida que cuenta con todos los servicios y cumple con todas las normas de seguridad, a la cual también es muy fácil de llegar, además de un jugoso y numeroso line up y una producción que estamos seguros les encantará».

El debut del festival fue todo un éxito, convocó a más de trece mil personas los días 17 y 18 de marzo de 2017, teniendo como locación el exterior de la Arena Ciudad de México, con Carl Cox, Pete Tong, Art Departament, Damian Lazarus, Loco Dice y el mismo Nic Fanciulli como headliners.

La oferta sonora de esta segunda edición se mantiene fiel a los ejes rectores del festival: el house y el techno. Este año el line up lo encabezan DJs y productores del calibre de Sasha, Carl Craig, Josh Wink, Ben Klock, Guy Gerber, The Black Madonna, Pete Tong, entre otros. Es de destacar que el año pasado en la conferencia de prensa que ofrecieron los organizadores, se comprometieron a que en la edición 2018 aumentaría la cantidad de mexicanos en el line up, y así fue: el talento nacional estará representado por artistas que están destacando en México y el mundo por la calidad de su música, como: Freyre Crisanto, HEFE, Bufi, Mystery Affair, Mijo, Prototipo SS y Hartvoice.

El experimentado Mauricio Rojas, DJ Klang, integrante de la dupla Hartvoice, opina sobre el festival: “A diferencia de otras propuestas, lo fuerte de The Social Festival, es que se mantiene con una dirección que no va tanto a lo comercial a nivel masivo. Está dirigido al buen house, al buen techno, al progressive y, sobre todo, se mantiene un tanto alejado del mainstream a nivel de la gama de lo más comercial que es el EDM. Otra cosa que yo veo positiva es que es independiente de los grandes monopolios en relación con los festivales”.

Por otro lado, el festival no se limita a lo musical: a partir de conferencias y talleres, se difunde información relacionada con ecología, sostenibilidad y nutrición. Encauzada a la espiritualidad, el respeto, el amor y el crecimiento personal. En palabras de Carlos Belatti: “El mensaje primordial de este festival es la unión y la conciencia usando como vínculo la música”.

The Social Festival México se llevará a cabo el próximo 28 y 29 de abril de 2018 en el Deportivo Lomas Altas de la Delegación Álvaro Obregón, en un horario de 1 pm a 2 am en dos escenarios simultáneos.

