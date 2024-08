The Strokes regresará a los escenarios en 2019

¿Cuándo fue la última vez que viste a The Strokes en vivo? Quizá en 2017, porque no habían vuelto a aparecer sobre los escenarios. Julian Casablancas estaba de gira con The Voidz y así mismo Albert Hammond Jr. con su proyecto en solitario, pero no teníamos pistas de un regreso de la banda neoyorquina.

Estábamos desesperados, hasta hoy.

El regreso de The Strokes lo presenciará Bilbao, España, en la edición número trece del festival Bilbao BBK Live, uno de los más grandes de Europa. El cartel de artistas, que salió en horas de la mañana del 17 de diciembre, confirmó a la banda de indie junto a actos como Rosalía, Weezer y Thom Yorke. Las fechas en las cuales el festival se llevará a cabo son el 11, 12 y 13 de julio del próximo año.

Sin embargo, aún no hay noticias de que pisen este lado del charco. Los mantendremos informados.

