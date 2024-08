The Strokes y Rick Rubin estarían en el estudio

De acuerdo con The West Australian, parece que Albert Hammond, padre del guitarrista de The Strokes Albert Hammond Jr., soltó, sin darse cuenta, información respecto al sexto álbum de estudio de la banda, en una entrevista que le hicieron desde Suiza.



En el lanzamiento promocional de prensa para su álbum de 2016 In Symphony (Hammond 73 años, así que tú, deja la pereza), dijo «[The Strokes están] haciendo un nuevo álbum ahora, con un gran productor que se llama Rick Rubin […] Hablo con mi hijo todos los días y dice que están felices […] estoy seguro que será un disco muy exitoso».

Analicemos algunos fragmentos de esta declaración paternal:

«Un gran productor que se llama Rick Rubin». Esto es muy dulce por dos razones. Estamos hablando del mismo Hammond que co-escribió «One Moment in Time» de Whitney Houston, y otros mil millones de éxitos, colaborador frecuente de Mike Hazlewood y una persona que recibió la Orden del Imperio Británico en el año 2000. Es muy dulce y muy de papá hablar asumiendo que su interlocutor ignora cosas, incluso cuando esa cosa es la existencia y la importancia de la persona conocida como Rick Rubin. La cadencia en el discurso también es súper de papá, te lo puedes imaginar hablando mesurada e interesadamente, en esa forma que tienen los papás agradables para hablar de todo: «He estado viendo este gran nuevo programa de televisión que se llama Game Of Thrones«, etc, etc.

«Hablo con mi hijo todos los días y dice que están felices». NO ESTOY LLORANDO, TÚ ESTÁS LLORANDO, DÉJAME EN PAZ. Y TAMBIÉN, QUE DIOS BENDIGA A ESTE PAPÁ SENSIBLE.

«Estoy seguro que será un disco muy exitoso». Honestamente, ¿quién hubiera pensado que Albert Hammond era un clásico del género «papá lindo»? Una vez que el álbum esté terminado, puedo imaginar al señor Hammond escuchándolo cuidadosamente, con toda atención, quizás haciendo algunas notas, y luego llamando a su hijo para felicitarlo a él ya sus amigos por su logro.

Básicamente: más entrevistas con papás de músicos. Por favor. Esta conmovedora declaración paternal salvará nuestras almas. Mira la entrevista completa con The West Australian por aquí.

