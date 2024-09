Con estos estúpidos productos podrías levantarte a cualquiera

Soy el tipo de mujer que ha estado condicionada socialmente a la necesitad de que los hombres me encuentren atractiva. Todo el tiempo. Sin ese deseo sexual que se inspira en ellos, yo no sería más que un cuerpo con pelos púbicos y tetas chiquitas. Pero ese juego de citas es duro. Creerías que un vestido cortico, con la espalda escotada, sería suficiente para lograr tener sexo, pero en la época del porno y Tinder, a veces siento que no soy lo suficientemente fácil o sexy.

Afortunadamente, hay personas que trabajan duro para diseñar un montón de productos, para hacer que las mujeres sean irresistibles para los hombres. Cosas como pintalabios con colores fuertes, desapareciendo las barras del brasier y, esperen a esto: aparatos para agrandar la boca, son parte de nuestro mundo, y mejor, están disponibles a un clic de distancia.

Acá están los productos más estúpidos que encontré disponibles en internet.

PERFUME: ESENCIA DE LA FEROMONA DE UNA MUJER

Seguramente ustedes han leído todo sobre las feromonas: sustancias químicas inodoras que potencializan la atracción sexual. Pero, ¿sabías que puedes comprarlas en internet? ¡Gracias tecnología!

¡Qué nombre! “Esencia de una mujer”. Aparte de que suena como una película en la que Al Pacino es ciego y olfatea el olor de su mujer, “Esencia de una mujer” es un menjurge de la feromona del sexo y su fragancia, diseñada para hacerte oler como una vagina en ovulación.

Irónicamente, el único error que le veo al producto es precisamente su olor. Huele asqueroso, como a popó de bebé. Huele tan mal que uno de mis amigos tuvo que salirse del lugar. Es tan hediondo que en vez de atraer a las personas, las espanta. Finalmente, después de diez minutos, el hedor, la vagina en ovulación y los sueños rotos, se combinan en una pésima mezcla.

Así que si quieres esta hedionda combinación, y estás dispuesto a pagar 100 dólares, supongo que es la fragancia de tus sueños.

BRASIER: “BYE BRA”

No tengo problema con ponerme cualquier tipo de cosas si es por el bien de mi belleza, inclusive si esto implica pegarselas al cuerpo. Pero, no le tuve fe al producto que involucraba una cinta para sostener mis tetas paradas. ¿También cubre los pezones? A veces no puedes vencerlos cuando está haciendo frío.

Las imágenes editadas en Photoshop que están en la portada de la caja, mostrando el antes y el después, no le dieron a “Bye Bra” un buen comienzo. Para el momento en que lo utilicé, tampoco fue lo mejor del mundo. Para acreditarle a los inventores, la cinta adhesiva sí me dio instantáneamente unas tetas paradas y así estuvieron por un buen rato. Pero, lo que me dio “Bye Bra” para combatir la gravedad, me lo quitó en estética. La cinta nunca desaparece. Mis tetas parecían dos pedazos de carne en una bolsa plástica.

Creo que el punto es utilizar “Bye Bra” con una camiseta de cuello alto, que tenga la espalda cubierta. Pero creo que hace tres años ya todas botamos es estilo de ropa. Claro que debe haber alguien emocionado por alzar sus pezones, pero hacer que una mujer se cubra la piel por subir su autoestima, está mal. No quiero sonar criticona pero estoy segura que este producto, en 1968, hubiera sido un hit.

PINTALABIOS COLOR VAGINA

De acuerdo con los teóricos evolucionistas y las revistas para mujer, el color de pintalabios que mejor le queda a una mujer es el que combina con el otro par de labios.

Ir a MAC a escoger el tipo de color que uno necesita no es una opción viable, así que decidí irme por el estilo Dulux, que utiliza una máquina para mezclar colores, que involucra únicamente al computador y deja a un lado la humillación pública. Simplemente comparé el color de mi vagina con alguno de la paleta que descargué de Wickes, y vi el nombre que corresponde en MAC: “Modestia”. El color resultó ser una herramienta impresionante para coquetear; me unté de “Modestia” por toda la cara. Fui una vagina en fuego durante toda la noche.

Posdata: Lo siento si creyeron que iba a haber una foto de mi vagina, pero bueno, pueden ver su color… ¿no es más emocionante?

“MY NEW PINK BUTTON” PARA DARLE COLOR A TUS OTROS LABIOS

¿Cuántas veces alguien te ha dicho que tu vagina es de color pálido? Probablemente la mismas veces que has pensado que tu vagina necesita un nuevo brillo. ¿Pueden perder su color vivo? ¿Cómo? ¿Por el sol? Si sí, deja de bronceártela.

Afortunadamente, existe alguna sensatez en el mundo, y muchas personas se tomaron su tiempo para examinar un producto que, sarcásticamente, la había roto. “El regalo ideal para mamá” y “Tu hombre se merece la perfección”, son mis favoritas. Ah, y el tipo que sale a contar que él la probó en su pene, refiriéndose a éste como su “papa”.

GALLETAS F-CUP

Una galleta que hace crecer tus tetas, se llama: Galleta. ¿En serio, Japón? 16 premios Nobel y esto es lo mejor con lo que salen. Métanle pelotas.

Las galletas están dispuesta para agrandar el tamaño de tu copa, actuando como suplemento de estrógenos herbales, pero honestamente, nada de esto suena tan bien: ¿Sincronizar un postre con tu ciclo menstrual? No. ¿Incrementar la secreción vaginal? No. ¿Sentirte menos estresada? De pronto. ¿Unas onces con sabor a leche de soya? Bagh.

“BETTY FUN” PARA PINTARTE EL PELO PÚBICO

¿Tu vagina es divertida? Tu vagina no es divertida y punto. Eso es lo que piensa Betty, supongo que por eso inventó este producto. De pronto pensaron que podría ser bonita, como tener una pequeña Nikki Minaj en tus partes de abajo. Tal vez te odian. Todo lo que digo es que, si el color se ve mal en la cabeza, queda peor entre tus calzones.

ESTIRA TU BOCA Y ADELGAZA TU CARA

Si tus pelos púbicos pintados de rosado no fueron suficiente para lucir increíble, esta cosa lo hará. Es un dispositivo que entrena a tus músculos para que tengas la boca más elástica y una cara más delgada. Aunque, a juzgar por los comentarios en Amazon, es un tipo de juguete sexual. Más que adelgazarte la cara, te enseña a como no meter tus dientes cuando la estés mando. O, simplemente, te hace lucir como un muñeca inflable.

No puedo evitar sentir que es una venganza de esos hombres a quienes sí les gustan los dientes. Nosotras aliviamos sus dolores y ustedes nos hacen lucir como idiotas. ¡Gracias!