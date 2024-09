Fotos que capturan la rareza de la vida cotidiana

Darin Mickey vive en Nueva York, donde ha sido fotógrafo y profesor del Centro Internacional de Fotografía y la Cooper Union. Ha tenido numerosas exposiciones individuales y grupales alrededor del mundo, ha publicado en la New York Times Magazine y la Washington Post Magazine, y su trabajo está expuesto constantemente de manera permanente en lugares como el Museo de Brooklyn y el Museet for Fotokunst en Dinamarca. Su libro más reciente, Death Takes a Holiday [ La muerte se toma unas vacaciones], se enfoca en viejas tiendas de vinilos a lo largo del Noreste de Estados Unidos.

Las fotos de Mickey capturan situaciones ordinarias de manera extraña. Dice que intenta mirar «intensamente las cosas que damos por sentado» hasta que ve «algo más».

Darin Mickey de niño. Cortesía del artista.

VICE: ¿Dónde vives y trabajas? ¿Cómo ha influido eso en tu fotografía?

Darin Mickey: Nací en Kansas City pero he vivido en Nueva York desde hace 24 años. Vivir aquí e interactuar con la gente en un ambiente urbano definitivamente modela mi perspectiva como ser humano. Puede no parecer tan obvio en mis fotos, en su contenido y su contexto. Me gusta tomar fotos en diferentes estados y en diferentes países. Cuando tomo fotos en Nueva York, las imágenes no suelen revelar mucho un sentido de lugar específico. Sin embargo, estar en Nueva York sí ha impactado mi obra financieramente: el costo de vida se ha salido de control. No puedo pagar un estudio fotográfico, entonces ahora imprimo mis fotos más pequeñas que antes.

¿Cómo te iniciaste en la fotografía?

Cuando estaba en bachillerato, me gustaba mucho el skate y el punk. Entonces las fotos que vi en Thrasher y en Maximumrocknroll me hicieron querer ver cosas a través de mi cámara. Mi profesora de fotografía también tenía un gran gusto. Me mostraba libros de Diane Arbus, Birney Imes, Helen Levitt… Ver esos trabajos en el relativo aislamiento de Kansas me abrió el mundo.

‘Death Takes a Holiday’

¿Qué te impulsa a coger tu cámara?

La curiosidad, la duda y la búsqueda de preguntas con respuestas imposibles.

¿En qué estás trabajando ahora?

Acabo de terminar mi segundo libro, Death Takes a Holiday, que se enfoca en unas tiendas, un poco viejas y sombrías, sobre todo del Noreste y la comunidad de personas que se conecta a través de ellas. También he estado tomando muchas fotos en Japón. Mi esposa es de allá y siempre que podemos viajamos. He estado viajado allá durante más de una década, pero solo desde hace poco he podido tomar fotos que, siento, son más que impresiones superficiales. También tomo fotos de cosas que me impresionan aunque no estén conectadas a proyectos específicos. Esas quedan guardadas y las dejo fermentar por quién sabe cuánto tiempo hasta que puedo apreciarlas con mayor claridad.

Si tuvieras que explicarle tu trabajo a un niño, ¿cómo lo describirías?

Es como mirarte el pulgar por un tiempo muy largo, hasta que comienza a verse un poco extraño. Mirar intensamente las cosas que damos por sentado y ver algo más.



‘Death Takes a Holiday’

¿Te alcanza para vivir siendo fotógrafo?

Por los últimos 20 años he tenido la fortuna de poder ganar (aunque a veces sea escaso) lo suficiente para vivir vinculado a la fotografía. A mediados de los noventa y a comienzos del 2000, trabajé como impresor freelance de fotografía análoga a color. Estaba haciendo impresiones para exhibir de gente a la que admiraba mucho, como P.L. DiCorcia, Roni Horn, Justine Kurland y muchos otros artistas. Aprendí mucho de tener que interpretar el trabajo de otros fotógrafos en el cuarto oscuro, examinando sus diversos acercamientos. También hice fotografía editorial para revistas por unos cuantos años y lo disfruté. También he estado enseñando fotografía desde el 2001. Enseñar me mantiene alerta y me obliga a reevaluar y cultivar mis puntos de vista sobre la mirada y la vida. Definitivamente incide en mi propia práctica artística. Cuando les digo a mis estudiantes que tomen riesgos con su trabajo y que aprendan de sus errores, recuerdo que debo seguir y hacer lo mismo.

Muéstrame la imagen por la que crees que eres más reconocido. ¿Qué piensas de ella?

No creo que tenga una. Si es así, nadie me lo ha dicho. Creo que es bastante adecuado decir que ninguna de mis fotos puede ser considerada icónica.

‘Death Takes a Holiday’

¿Qué te frustra de la fotografía?

Mucho de lo que hace de la fotografía algo frustrante es lo mismo que la vuelve un medio atractivo en el cual trabajar. La manera como la fotografía comunica información, muchas veces en fragmentos desarticulados, siempre ha sido increíble para mí.

Describe tu proceso creativo.

Es muy variado. Puede ser desde caminar una calle por la que he pasado cientos de veces hasta ir a un lugar al que nunca he ido en mi vida. Puede ser conocer gente brevemente y preguntarles si me dejan hacerles una foto, o regresar a fotografiarlos muchas veces. Lo que sí hago es obligarme a salir y trabajar. No puedo solo sentarme y esperar a que la inspiración me llegue. Es muy fácil para mí distraerme con otras cosas.

‘Death Takes a Holiday’

Describe el acercamiento que tienes cuando vas a establecer la relación con un tema.

De nuevo, varía. Con Death Takes a Holiday, disfruté estar y hablar con la gente —por ejemplo, algunos de los vendedores veteranos que han estado desde los sesenta o los coleccionistas que se obsesionan con sus cosas—. Me gustó hacer preguntas, escuchar las historias de las personas. Sus historias me hacían sentir cómodo mientras les tomaba las fotos.

¿Qué opinas del vasto mar de fotografía en Internet?

Me gusta Instagram como un espacio para compartir algunas de las fotografías aleatorias que tomo con mi celular. Es bueno comunicarse con la gente en pequeñas ráfagas visuales que no tienen que ser muy elaboradas o sacralizadas. No quiero perder tiempo con mucha distracción de las redes sociales, así que me limito a ese canal. Hace poco quité mucho de mi trabajo de mi propia página web y lo reemplacé con links a mis libros completos y a proyectos musicales. No me importa tener un montón de fotos en línea solo para parecer prolífico, especialmente cuando mi trabajo está evolucionando. Habiendo dicho eso, supongo que no tengo una necesidad de sobresalir en Internet.

‘Death Takes a Holiday’

En términos de tu trabajo, ¿de qué estás más orgulloso?

Cuando le di a mi papá una copia de mi primer libro, Stuff I Gotta Remember Not to Forget, y me dijo: «Okey, ahora entiendo todo».

¿Qué haces cuando no estás tomando fotos?

Además de fotografía, hago música. He tocado guitarra desde que tenía diez años y todavía me encanta. Toco en una banda que se llama Soft Gang. Lanzamos nuestro primer álbum en junio en Sophomore Lounge Records, un gran pequeño sello liderado por artistas de Louisville.

¿Cuál crees que se ve el futuro de la fotografía?

No tengo ni idea y, dada la situación actual, con un loco anaranjado en la Casa Blanca, estoy más preocupado por el futuro de la humanidad que por el futuro de la fotografía.

‘Death Takes a Holiday’

Recomiéndanos a tres fotógrafos contemporáneos que te estallen el cerebro.

Cuny Janssen, Mark Steinmetz, and Motoyuki Daifu.

Y la pregunta más importante de todas: ¿perros o gatos?

¡Ambos! Amo a mi gato, pero también creo que los perros son geniales. En este momento, me encantan los labradores color chocolate, por alguna razón. Me encanta que los animales no se preocupen por cosas como el dinero, la clase o la política. Quizá tienen un mejor ángulo sobre las cosas que nosotros los humanos.

Death Takes a Holiday

Death Takes a Holiday

Death Takes a Holiday

A Different Kind of Tension

A Different Kind of Tension

A Different Kind of Tension

A Different Kind of Tension

Untitled

Stuff I Gotta Remember Not to Forget

Stuff I Gotta Remember Not to Forge

Untitled