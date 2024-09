Cosas que me han dicho a la cara después de verme desnuda

La autora

Desde el inicio de los tiempos, con la excepción de unas cuantas semanas por allá al principio, la desnudez y la vergüenza han ido de la mano tanto como el queso y la leche o las borracheras y los hombres.

Cuando se comparte, la desnudez se puede recibir con cualquier cosa, desde euforia hasta humillación. Pero a mí no tienes que hablarme más sobre la vulnerabilidad y la vergüenza que acompañan la desnudez.

Aquí muestro cuatro reacciones verbales que he recibido después de que varios tipos vieran, por primera vez, mi forma humana sin vestir. Este no será un informe detallado de mi historial sexual. Eso es algo para que mi ginecólogo sepa (¡hola, Greg!) y para que mi nuevo ginecólogo se entere (Greg se retira de su práctica pronto).

Entonces siéntate, relájate y pon tus pies en estos estribos aquí. Perdóname si tengo las manos frías.



La autora en una piscina

“¿Sabes qué tan sexy podrías llegar a ser si hicieras ejercicio todos los días por los próximos tres meses?”

No puedes tener una torta y comértela también. Y si fuera por este chico, yo nunca me volvería a acercar a una torta (a menos de que esté totalmente vestida y parada al lado de una torta que tuviera una stripper escondida adentro).

Esta es una observación banal. ¿Quién no sería más sexy después de hacer ejercicio todos los días durante tres meses? ¡Piensa por fuera del cuadrado, amigo! Pero en ese momento, le di el beneficio de la duda. Él solo estaba tratando de ayudarme a darme cuenta de mi… eh…potencial sin explotar. ¡Obvio!

Unas cuantas otras preguntas se me vinieron a la cabeza: ¿por qué tres meses? ¿Acaso quieres que complete ese programa de “muslos más delgados en 30 días” tres veces consecutivas? ¿Puedo parar de hacer ejercicio después de que se cumplan los tres meses? Y también, ¿por qué carajos en el nombre de Satanás le dirías esto una persona, en su cara?

En aquel momento, solamente podía asumir que quería decir “no te ves mal, los huesos los tienes donde tienen que estar, eso sí, debajo de toda esa capa blanda de queso de cabra y hierbas – pero prefiero desnudos que se ven como Susan Powter.”

Lo que aprendí: si no puedes decir nada agradable, especialmente no se lo digas a alguien que te acaba de mostrar su lienzo en blanco por primera vez. La gratitud hace milagros. Un simple “eso es muy considerado de tu parte, gracias” hace que el momento sea placentero y (ojalá) fácil de olvidar. Si no, lo más probable es que tu reacción quede estampada en su mente por siempre y la chica tenga una oportunidad para escribir un ensayo supremamente extraño acerca del momento. ¿Quién quiere eso?

“¿Qué estás haciendo? Necesito un shot”

¿De qué tipo de shot estamos hablando exactamente, amigo? ¿un shot contra la rabia, el tétano, la difteria, o el polio? Hasta donde sé, no hemos desarrollado una vacuna en contra de ver el cuerpo desnudo de alguien, mucho menos el mío (¿Hepa-tetas C?).

Poniendo todos los chistes a un lado (sí, claro), a veces la verdad te da un puño en la cara antes de que te libere. Ese es uno de los riesgos que tomamos cuando nos abrimos al auto-descubrimiento. Entonces llámalo como quieras: una sorpresa desnuda que terminó mal, la pista más rápida a la tristeza, una pésima idea de mierda. Todas son sinopsis de la situación igualmente aptas, para Mike “la situación” Sorrentino y los libros electrónicos de Kindle en la biblioteca de Biden.

Lo que aprendí: no puedes simplemente asumir que alguien te quiere ver desnudo, nunca. Y si deben intoxicar su hígado antes de hacerlo, ve detrás de él amigo. Hay pastos más verdes y mejores metáforas que no involucran tantas referencias a animales.

«Has cambiado mucho desde la última vez que te ví»

Las circunstancias que rodean esta cita particular, son muy chistosas. ¿Mi primera cita donde el ginecólogo? Listo. ¿El ginecólogo obstétrico de mi mamá? Listo. ¿Y él, es ÉL?? ¡Jaque mate! La última vez que habíamos interactuado yo no tenía dientes, y estaba atada umbilicalmente a mi mamá. ¿Sabes qué doctor? Sí he cambiado mucho desde ese momento.

El Dr. Greg salió con esta perla en la mitad de un examen de seno, que resultó sin bultos, ni en el sentido médico, ni en el sentido de los Black Eyed Peas. Mientras la enfermera soltó una risa entre dientes, por ese comentario tan verídico, yo solo miraba el techo y me preguntaba cómo uno podría responder a semejante observación. Opté por una respuesta despreocupada “Sí, señor”.

Lo que aprendí: a veces, es parte de tu descripción de trabajo conversar con el paciente mientras revisas su cuerpo buscando tumores cancerígenos. De pronto hablas sin pensar, simplemente para evitar la incomodidad aplastante de la situación. A veces, simplemente tienes que dejarte llevar por la puta corriente. Voy a dejar que esta pase.

“¡Pareces una maldita estrella de porno!”

¿Por dónde empiezo? Primero que todo, no hay ningún tipo de censura en esta frase (o en ninguna otra, si a eso vamos). Alguien realmente dijo “maldita” en un contexto romántico – y no mientras cantaba “Ignition (Remix)”. A continuación, vamos a apreciar el entusiasmo que acompaña a este comentario (¡floreció donde plantaste!). Y al fin y al cabo, decir algo impulsivamente estúpido en el momento siempre es entendible, pero sería muy descuidada si no me tomara unos segundos para escribir unas cuantas posibles interpretaciones:

“Parece que hubieras pagado para estar acá”, “prepárate, estamos a punto de tener una orgía de sorpresa”, “la intimidad es como una transacción comercial para mi”, y “he visto mucho más porno del que pensaste originalmente”.

Y si posiblemente esa última interpretación fuera la correcta, exactamente ¿qué tipo de cosas estás mirando? ¿“La novia joven y confundida”, “el compañero de trabajo flácido ve un pene por primera vez y llora”, o “putas cara-de-pene 5”? Ahí se acaban las posibilidades.

Lo que aprendí: cuando se trata de complementar a tu compañero sentimental, es mejor quedarse con lo simple. Esto puede que ni siquiera requiera decir nada. Solo haz un ruido. Muchas veces, es mejor de esa manera.

Ahora que ya saben todo sobre mi memoria selectiva vergonzosamente a largo plazo y su gusto por sobre analizar los comentarios, debo admitir que sí me siento más de un poco expuesta.

