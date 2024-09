«This Is America» potrebbe essere un plagio

“Mi han copiato così tante idee, tanti flow, che ho capito che nel rap non c’è mio e tuo”. Se Marracash si è rassegnato da anni al fatto che non sia così difficile che un rapper prenda una tua idea, ritocchi qualcosina e poi la spacci per sua, il popolo di internet sa essere molto meno comprensivo.



E anche se il rap è partito sin dagli albori come una mossa distruttiva nei confronti degli altri generi, che venivano vivisezionati, scombinati e riassemblati in un modo quasi incomprensibile, oggi il confine tra ispirazione e plagio è sempre più labile. Specie se a commettere la leggerezza di farsi sedurre da un’altra canzone è un artista che da anni è considerato quasi la mosca bianca della scena.

Childish Gambino, stando a quanto emerso nelle ultime ore grazie ad alcuni utenti di Reddit, avrebbe copiato il flow, il concetto e la base di “This Is America”, ispirandosi a una traccia del 2016 intitolata «American Pharaoh», pubblicata da un rapper/producer underground di nome Jase Harley, con poche migliaia di visualizzazioni su YouTube.

Videos by VICE

E se già di per sé il plagio fa schifo, penso che il sentimento di disgusto sia ancora più forte quando, come in questo caso, è ai danni di un artista underground che non ha a disposizione un megafono della stessa grandezza di una star come Donald Glover. Per non parlare del fatto che si tratta di una traccia che critica la pochezza dei colleghi e del paese tutto. Ovvero: un pezzo potenzialmente potentissimo, in cui Gambino bacchetta a destra e manca e si erge su un pulpito, perde la sua forza se si scopre essere copiato.

https://twitter.com/jrewl/status/1011048747134959616

Questo tweet e questo thread di Reddit, dunque, portano alla nostra attenzione questo caso. Davvero Gambino ha copiato “This Is America”?

Ascoltiamo la traccia in questione e giudichiamo con le nostre orecchie:

Tommaso è su Instagram.



Segui Noisey su Instagram e su Facebook.