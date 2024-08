Dejad de hacer memes del videoclip de Childish Gambino

El trabajo de Childish Gambino siempre ha sido carnaza para internet. Toda su carrera profesional se forjó sobre una fama temprana en YouTube. Su éxito “Redbone”, que entró en el Top 20 de Billboard, se convirtió en un meme gracias a lo pegadizo de su melodía. Y su segundo álbum se titula Because the Internet , qué demonios. ¿Y qué me decís de su último trabajo, el vídeo de “This Is America”, dirigido por Hiro Murai y del que Atlantic ha dicho que “toma el relevo de una tradición que va desde ‘The Revolution Will Not Be Televised’ a Déjame salir”, y que New Yorker califica como “un poderoso retrato del existencialismo negro estadounidense”? Uno pensaría que, dado el tono serio del vídeo y la importancia del tema que trata, la comunidad internauta lo respetaría, ¿no? Pues no.



A fin de cuentas, internet es internet, y solo hizo falta ver el vídeo una vez —las caras, la mezcla de voces de góspel y los skrrrt con reminiscencias de trap, la estética impactante…— para liberar la bestia. Por una parte, se pueden entender las razones que han llevado a los usuarios a localizar los momentos más llamativos de “This Is America” y convertirlos en chistes sobre la nueva película de Los Vengadores o propaganda política. En un instante se ve a Donald Glover poniendo caras raras como cuando interpretaba a Troy Barnes en Community y al siguiente está pegando tiros contra un coro de góspel. Resulta desconcertante y provoca una reacción emocional inmediata, elementos ambos de los que están hechos los memes.

Por otra parte, si la máquina de los memes se hubiera detenido un segundo y se hubieran parado a pensar en el significado del vídeo, quizá se habrían dado cuenta de que convertir esos momentos tan brutalmente honestos en memes no hace sino demostrar el argumento que Glover plantea.

Con la misma cadencia con la que se dispara una pistola, Glover expone al espectador a una escena violenta que nos recuerda a la masacre perpetrada por Dylann Roof en una iglesia de Charleston para luego pasar, sonriendo, a una escena de fiesta y baile. El simbolismo del vídeo ha sido desgranado hasta la saciedad en infinidad de artículos, en la mayoría de los cuales alaban a Glover no solo por su condena de la violencia con armas de fuego, sino por la forma en que la industria del entretenimiento de EUA desvía la atención de los problemas del país.

Mientras que en Reddit continúan haciendo memes hasta que pierdan la gracia, los tuiteros han decidido cerrar sus puertas a cualquier meme de “This Is America”.

El efecto meme de This is America (Childish Gambino) parece ser en sí mismo la performance del mensaje en el video.



Fuerte crítica a la realidad en el mundo. Cada vez pasan cosas peores y nosotros pendientes del meme del día!

En realidad somos humanidad?

No es que los memes no puedan tratar también sobre temas más serios o macabros. Solo hay que ver el de Patricio malvado, un ejemplo de las peores cosas que se pueden hacer los amigos entre ellos. En el meme de “¿Quién mató a Hannibal?” incluso aparecen armas de fuego, aunque con la aproximación surrealista y muy específica a la violencia propia del Eric Andre Show.

Hacer un meme de “This Is America” no es estúpido solo por las imágenes de violencia. Es estúpido porque el material utilizado simboliza, literalmente, la escasa capacidad de atención de la comunidad de internet. Por eso, cualquier meme sacado de “This Is America” demuestra que quien lo ha hecho no ha pillado en absoluto el mensaje.

En resumen:

