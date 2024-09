Pascua en Sevilla

​

En 1998 la revista The Face, que en paz descanse, le encargó al fotógrafo y realizador de cine Pierre Winther que hiciera una serie de fotografías de portada. La idea era simple: ir a Sevilla, España, y hacer una sesión de fotos durante las procesiones de pascua de Semana Santa, donde las calles se llenan de hombres usando máscaras cónicas que comparten cierta similitud con las del Klu Klux Klan.

​Esta tradición no tiene nada que ver con el KKK, por supuesto, ha venido ocurriendo desde el siglo XVI, unos 300 años antes de que el KKK fuera fundado. Pero era una confluencia coincidental de símbolos con los que Winther quería jugar.

Con ayuda de su estilista Greg Fay, mandó a hacer las máscaras en Londres y las combinó con ropa de Prada, Gucci, y Valentino. El objetivo era «combinar una historia de moda con contenido instructivo que no solo atrajera la atención y curiosidad de la gente sino que retara nuestras convicciones y prejuicios».

Aunque los editores en The Face amaron las fotos y aparentemente las colgaron en las paredes de sus oficinas, les pareció que la serie era un poco fuerte para ser publicada. «era un tema delicado que realmente no sabían cómo manejar», me dijo Pierre. «Les asustaba que la serie se malentendiera en EE.UU.» Por eso nunca vieron la luz hasta el día de hoy.

-Grey Hutton