Retratos hermosos de personas trans

Yannick Fornacciari es un fotógrafo francés que vive en Montreal. Es conocido, sobre todo, por su trabajo que documenta el capítulo de FEMEN en Canadá. Su serie más reciente, Exposed, es un retrato íntimo de la vida cotidiana de los trans y su experiencia en la transición.

Desde el pasado 1 de octubre, las personas trans en Quebec ya no tienen que someterse a procedimientos médicos para poder cambiar el género en sus documentos oficiales. Este cambio, que fue basado en un proyecto de ley presentado en 2013, representa una victoria para la comunidad trans. Sin embargo, como la serie de Fornacciari pretende ilustrar, el hecho de que hubiera tenido que pasar tanto tiempo para que esta ley se promulgara es una manifestación más de las prácticas discriminatorias que enfrenta la población trans del país.

VICE se reunió con el fotógrafo en su apartamento en Montreal para hablar sobre su proyecto y para averiguar cuál es el mensaje que espera transmitir.

VICE: ¿Por qué decidiste hacer este proyecto?

Yannick Fornacciari: Durante un tiempo me había estado preguntando acerca de la realidad de las personas transgénero. Me preguntaba por la situación que estaban pasando en el mundo actual. He hecho muchos trabajos relacionados con el género y la marginación, así que me pareció que tenía sentido enfocarse en la realidad de las personas trans. Me inscribí en foros, en páginas de Facebook y simplemente me dediqué a publicar mi trabajo. Dejé que la gente viniera a mí y recibí un montón de respuestas. En dos días me contactaron cerca de 30 personas que expresaban su interés en el proyecto. Así es como empezó. En cuanto al por qué, es sobre todo una cuestión de visibilidad.



En la sociedad, en los medios, en el arte y en la cultura en general, no escuchamos mucho sobre la identidad trans, las personas trans, lo que les toca vivir, quiénes son. Tratamos el tema de una manera muy cliché, a partir de estereotipos. La mayoría de veces la gente trans no es representada por personas trans en los medios y en las películas, sino por actores cisgénero. Esa situación es bastante lamentable, pero lo que me parece aún peor es el hecho de que los gobiernos realmente no estén interesados en esta realidad. Especialmente aquí en Canadá. Elaboré esta serie en un contexto que simplemente ha cambiado, pero que era muy discriminatorio con las personas trans. Me parece que el gobierno actuó de una manera muy ignorante y discriminatoria.

Estoy feliz de que las cosas estén cambiando. Recientemente también pasó lo de Caitlyn Jenner, que visilbizó a las personas trans. Creo que es increíble, pero está un poco retrasado. En los últimos meses, las cosas han ido cambiando, se han ido acelerando.

Cuéntame de las personas en tu serie.

Hay un montón de gente y yo elegí centrarme en algunos personajes más que en otros porque unos cuantos no querían que los siguiera. Algunos querían hacer sólo una sesión de fotos. Pero todos tenían algo que decir. No estaban participando en este proyecto fotográfico por razones estéticas, lo hacían para comunicar algo. Seguí a algunos de ellos durante su transición, con otros sólo me reuní una vez. Viví muchas cosas con los que pude seguir.



A algunos los pude visitar después de las operaciones, algunos no se operaron pero aún así querían que los siguiera durante su transición. Provienen de diversos orígenes, son muy diferentes, pero todos tienen algo que manifestar. Y por eso también les pedí a unos cuantos que escribieran textos, me hubiera molestado hablar por ellos. Ellos accedieron a hacerlo y los resultados fueron muy interesantes.

¿Cómo reaccionaron tus modelos frente a tus fotos?

Estaban felices, creo, espero. Para mí fue difícil porque me di cuenta de que no sabía mucho sobre el tema. Creo que el 90% de la gente no sabe mucho, no tiene idea de lo que es ser una persona trans. Para los modelos, fue una especie de testimonio. A menudo me decían: «Estoy haciendo esto para que la gente pueda tener una mejor idea de lo que estoy viviendo, y si esto les ayuda a entender, entonces lo haré». Pero era difícil para ellos desnudarse tanto, desnudarse tanto psicológicamente, para los textos y las imágenes.

¿Qué aprendiste y que esperas enseñar?

Aprendí que la sociedad puede ser completamente ajena a la realidad de ciertas personas. Aprendí mucho sobre legislación gracias a todo el tiempo que pasé estudiando la ley que había sido aprobada en 2012 o 2013, el famoso proyecto de ley 35 que sólo hasta ahora se ha puesto en marcha.



También aprendí mucho sobre mí mismo, en cuanto a la idea de género sobre todo, y sobre la forma en que esa noción puede ser hostil para lograr la libertad en nuestra sociedad. Que la sociedad espera ciertas cosas de los hombres, ciertas cosas de las mujeres, y que si nos alejamos de esas normas nos volvemos marginados, contra nuestra voluntad. ¿Qué espero que la gente entienda con mi serie? Espero que la gente vea a los seres humanos detrás de esto. Yo no quería concentrarme en el aspecto de la comunidad transgénero. Quería concentrarme en el aspecto humano, se trata de seres humanos. También quería mantenerme alejado del aspecto voyeurista. La gente tiene una tendencia a creer que los transexuales —no me gusta esa palabra, pero es la que se utiliza— son una comunidad underground estereotipada, una especie de caricatura. Y yo quería salir de ese espacio, para que la gente pudiera ver la humanidad y conmoverse con las historias.

¿Cuáles son algunas de estas historias?

Lo que realmente me llamó la atención es la discriminación que algunas de estas personas tienen que soportar. La mayoría de ellos, en realidad. Seguí a algunas personas muy jóvenes que no necesariamente trabajan pero que estaban en diferentes etapas de su transición. Algunas de las personas que conocí tenían 30 o 40 años y tenían vidas muy normales, empleos muy normales, pero eran sometidos a una discriminación terrible en su lugar de trabajo. Algunos habían llevado su caso a los tribunales porque estaban siendo matoneados. El rechazo de sus familias…

Hay un sufrimiento diario que la sociedad inflige sobre las personas trans. Pero también hay un aspecto de belleza, que quería transmitir: que también existe un lado positivo. Existe el lado negativo y uno tiene que darse cuenta de eso, pero también hay que darse cuenta de que ser trans es ser un montón de otras cosas, es ser normal, en realidad.

Tus fotos tienen mucho qué contar, hay cicatrices que evocan sufrimiento, los tiernos abrazos que evocan amor…

Yo sentí un vínculo real con estas personas. Trataba de ser objetivo, y esa era mi preocupación. Mirar la realidad y dar una visión subjetiva, una visión de artista, que no es ni la de alguien que censura ni la de un moralista. Sólo quería mostrar las cosas como son, pero sobre todo quería ir más allá del cuerpo. Muy a menudo, hacemos que las cuestiones trans se traten del cuerpo, les hablamos a las personas trans sobre sus cuerpos, hacemos preguntas, queremos saber qué tienen dentro de sus pantalones. Y eso es realmente preocupante, la sociedad es muy insultante cuando se trata de ese tipo de cosas. Por eso es que traté de concentrarme en las personas más que en los cuerpos.



¿Cómo percibes la forma en que el gobierno trata a las personas trans?

Creo que es bastante escandaloso que nuestro gobierno haya empezado a escuchar a los grupos trans tan sólo hace unos meses. El cambio legislativo se inició en 2013, cuando pasó un proyecto de ley para que las personas no tuvieran que someterse a una cirugía para cambiar su género en los documentos oficiales. Pero esa ley se demoró mucho en entrar en vigor. Eso me parece escandaloso porque fue una actitud completamente discriminatoria, hubo un poco de desdén y de ignorancia. No les estábamos preguntando a las partes involucradas lo que todo esto significaba para ellas. Hoy las personas trans por fin pueden cambiar el género en sus documentos oficiales sin mayor problema, pero están siendo patologizadas. Para obtener ayuda financiera del gobierno para adquirir hormonas o hacerte operaciones tienes que tener un diagnóstico psiquiátrico de disforia de género, que se identifica como un problema psiquiátrico en el DSM. Tienes que aceptar estar «enfermo» con el fin de ser tú mismo.