Una mujer come únicamente comida de perro por un mes

Dorothy Hunter tiene una misión. Es la dueña de Paw’s Natural Pet Emporium en Richland, Washington, y quiere que tú aprendas a alimentar a tu perro de manera saludable. Le importa tanto que, durante un mes, solo se alimentó de comida para perro. Ha documentado su experiencia en YouTube, en donde puedes ver los manjares para perros, el atún en lata para gato y las galletas para mascotas. Antes de hablar con ella sobre su proyecto, miré los videos en donde prueba la comida y logra que se vea deliciosa.

VICE: Decidiste comer comida de perro durante 30 días. ¿Qué inspiró eso?

Dorothy Hunter: Muchas veces me he encontrado con compañías que venden productos muy buenos, usando ingredientes de grado A de USDA (U.S Departement of Agriculture), pero no les está permitido ponerlo en el paquete. Tengo mucha seguridad en esta comida porque en nuestra tienda la vendemos. De todos modos, teníamos una exhibición y la noche anterior quería poner un poco de esos productos en las vitrinas. Al salir agarré una bolsa de galletas para perro y me gustaron mucho. Eran Pure Bites. Sabían mejor que la comida para humanos.

¿En serio? ¿A qué saben?

Saben a pescado, pero menos salado. Los ingredientes son 100% queso cheddar. Desde ahí decidí probar el pollo crispy de Scout and Zoe’s. Ella es una de las que no puede poner los ingredientes USDA del pollo. No pone nada más en él. Así de simple. Estoy orgullosa de lo que vendemos.

Ahora estás comiendo exclusivamente comida de perro y gato por un mes. ¿Cómo te sientes?

Sé que los profesionales de la salud deben estar conmosionados, y los entiendo. Solo me quedan once días y me siento muy bien. Aunque, cuando empecé a probar la comida de perro, experimenté lo que se llama “gases de perro”.

¿Gases de perro?

Sí, pedos de perro. Muy mal. Pero ahora mi dieta está basada en comida deshidratada de Honest Kitchen and Grandma Lucy’s y otras cosas, para hacerlo interesante.

¿Qué es lo mejor que has comido?

De carne, probablemente, el pollo deshidratado de Scout and Zoe’s. Mis croquetas favoritas son las de N&D “nutritivas y deliciosas”, para perro.

¿Y la peor?

Unas latas que decían que eran 96% de paté de atún. Apenas la lata se abrió, sabía que estaba en problemas, porque odio el paté. Mi esposo hizo el video conmigo y fue muy chistoso. Quería escupirlo pero no tenía en donde. Eso fue asqueroso. ¿Pero sabes qué? Esos ingredientes son buenos para tus mascotas. Mi consejo es que siempre miren los ingredientes. Denle vuelta a la bolsa y lean. Vayan y pregunten en la tienda de mascotas.

¿Algunos de tus familiares o amigos se han unido a la causa?

Sí. Mi esposo prueba algunas de las comidas conmigo cuando hacemos videos en YouTube. Mi hermano también. Él no estaba alimentando bien a sus mascotas, entonces le hicimos una intervención. Fuimos a su casa, le llevamos un montón de pruebas y le gustaron algunas. Así que se las dimos a sus mascotas y también les gustaron. Dejamos una bolsa en su casa, y su esposa, mientras desempacaba, se las acabó.

¿Se comió la mitad de la bolsa de galletas para perro?

Le gustaron mucho. Inclusive más que otros paquetes de su casa.

¡Wow! Así que si es bueno para tus mascotas, es bueno para ti.

Todo el mundo está estigmatizado con que la comida de perro es asquerosa. En 2008, cuando las grandes marcas aclamaban ser las únicas que hacían buena comida para animales, ahí fue cuando los naturistas empezaron a hacerles la competencia.

¿Qué has comido hoy?

De desayuno comí granola de arándano para perro. Ahora iré por otras galletas, o una lata, o algo de Grandma Lucy para almorzar. De comida, tal vez, optaré por Honest Kitchen. Probaré el Green Cow Green Beef Tripe. Estoy segura que será asqueroso, porque ya abrí la lata y apestaba. Pero bueno, la probaré. Quiero que las personas sepan que esto es bueno para la digestión y otros beneficios en salud para sus mascotas.

