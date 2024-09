Thom Yorke defiende el concierto de Radiohead en Israel

Hasta ahora, este ha sido un año bastante movido para Radiohead. Por un lado, la celebración de los 20 años de Ok Computer ha causado revuelo y emoción en sus miles de fanáticos. Pero al mismo tiempo, su intención de tocar en Israel el próximo miércoles 19 de julio generó indignación en la comunidad artística y en sus seguidores. Decenas de artistas encabezados por Roger Waters le han pedido a la banda de que no haga el concierto. También, cientos de seguidores ondearon banderas de Palestina durante las presentaciones de la banda en Glastonbury y en un festival en Escocia.

El pasado 11 de julio, el director de cine Ken Loach escribió una carta abierta en Independent explicando las razones por las cuáles Radiohead debe unirse al bloqueo cultural contra Israel. Loach dice que como artistas no pueden ignorar la injusta, abusiva y precaria condición en la que viven los palestinos, y si no estás del lado de los oprimidos, estás del lado de los opresores.



Thom Yorke respondió con un tweet que dice: «Tocar en un país no es lo mismo que apoyar a su gobierno». También comenta que a pesar de estar contra Donald Trump igual tocan en Estados Unidos y concluye diciendo: «La música, el arte y la academia son para cruzar fronteras, no para crearlas; son para abrir mentes, no para cerrarlas; son para compartir humanidad, dialogo y libertad de expresión».

Videos by VICE

Pero el boicot contra Israel es más complejo. Esta es una iniciativa internacional creada en 2005 para presionar política y económicamente a Israel para que cese la ocupación y el estado de apartheid que mantiene en Palestina y la Franja de Gaza desde hace casi 50 años. La situación es tan crítica que recientemente la ONU alertó que debido al bloqueo que Israel mantiene sobre Gaza, este territorio pronto será inhabitable.

Por eso, decenas de artistas se han negado a presentarse en Israel, ya que esto de alguna forma disfraza la gravedad del conflicto.