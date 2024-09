Thom Yorke dice que Google y YouTube roban arte ‘como los nazis durante la Segunda Guerra Mundial’

2013 fue testigo de las intensas críticas de la cabeza de Radiohead, Thom Yorke, a la plataforma de streaming musical Spotify, calificándola en un momento como «el último pedo desesperado de un cadáver moribundo», argumentando que la industria de la música necesita seriamente ser reconsiderada para que los músicos reciban pagos correctamente.



The Guardian informa que en una nueva entrevista con el diario italiano La Repubblica, Thom Yorke ahora se dirige a un par de gigantes del internet: Google, y su subsidiaria, YouTube. Argumenta que han «tomado el control» del arte, comparándolo con lo que la Alemania nazi hizo durante la segunda guerra mundial. Cuando se le preguntó cómo afrontaría los problemas de la industria de la música en línea, ofreció lo siguiente:

«Yo no tengo la solución a estos problemas. Solo sé que están haciendo dinero con el trabajo de un montón de artistas que no obtienen ningún beneficio de ello. La gente sigue diciendo que esta es una época donde la música es libre, el cine es libre. No es verdad. Los creadores de servicios hacen dinero – Google, YouTube. Una enorme cantidad de dinero, pescando, como en el mar – se llevan todo lo que hay. ‘Oh, lo siento, ¿era tuyo? Ahora es nuestro. No, no, estamos bromeando. Sigue siendo tuyo’. Se han apoderado de todo, igual a lo que hicieron los nazis durante la segunda guerra mundial. En realidad, es como lo que todo el mundo estaba haciendo durante la guerra, incluso el inglés, robando el arte de otros países ¿Qué diferencia hay?».

Yorke pasó a criticar las afirmaciones de YouTube las cuales dicen que un bloqueador de publicidad que trabaja en su sitio «no es justo»: «Ellos dicen que no es justo, las personas que ponen anuncios al frente de cualquier pieza de contenido, haciendo un montón de dinero, mientras que a los artistas no se les paga o se pagan cantidades ridículas, y eso les parece bien a ellos. Pero si no recibe un beneficio de ello, no es justo».

También declaró que «definitivamente no usará YouTube» para buscar música nueva.

Puedes seguir a Alexander en Twitter.