Thom Yorke es el teto definitivo, escucha su primera composición clásica

Quinientos años en el futuro, cuando la humanidad tome esa forma de robots con nuestros cerebros metidos en una cápsula de formol, hablaremos de los compositores más completos en la historia del hombre. Ahí estarán Bach, Wagner, y todos esos nombres que representan el triunfo de la superposición que por siglos borró la relevancia de otras tradiciones musicales alejadas de las cámaras bañadas en oro, y también habrá que incluir otros nombres más recientes, donde muy probablemente Thom Yorke termine en el short list.

En los últimos meses ha hecho más grande ese legado. Apenas el año pasado, realizó su primer soundtrack para una película –Suspiria–, hizo otra canción para una marca de ropa, además de que logró completar el objetivo más grande que un artista que pretende alcanzar el estatus de “compositor más completo de todos los tiempos” puede aspirar en estos tiempos: hacerle el feo al Salón de la Fama del Rock. Y ahora, en su eterno papel de académico de la música popular, ha decidido entregar la que es su primera pieza de música clásica.

Videos by VICE

La composición se llama “Don’t Fear The Light” y es una pieza de tres partes escrita para dos pianos, equipo electrónico y un sintetizador modular. Se estrenó ayer en BBC Radio 3, la orquestación fue dirigida por las hermanas Katia y Marielle Labeque, y la puedes escuchar a través de este link, donde además lanzó otro nuevo track solista de nombre “Gawpers”. “Mucho tiempo me sugirieron hacer una composición de este tipo, y normalmente me hubiera reído porque no sabía leer música”, declaró el líder de Radiohead en el programa. “Pero al escribir un score, me di cuenta que entre eso y componer con secuenciadores o equipo modular no hay tanta diferencia, así que lo mejor de todo esto fue ver cómo lo básico de lo que había escrito iba tomando forma”.

Conéctate con Noisey en Instagram.